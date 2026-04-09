Дональд Трамп посварився з першим американським Папою і погрожував послу Ватикану, — ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа вступила в конфлікт із Левом XIV. Раніше в Білому домі були захоплені, що Папою Римським став американець.

Лев XIV обурив Білий дім, коли виступив 9 січня 2026 року з "Промовою про становище у світі". Це традиційне звернення глави Ватикану до дипломатичного корпусу. Папа Римський висловив тривогу тим, що відбувається в міжнародній політиці, зазначає видання The Free Press.

Серед іншого папа сказав: "Дипломатію, яка заохочує діалог і прагне досягнення консенсусу між усіма сторонами, витісняє дипломатія, що базується на силі. Війна знову входить у моду, і зростає войовничий запал. Мир більше не розглядається як дар і як бажане благо саме по собі, або як мета. Навпаки, мир дедалі частіше досягається за допомогою збройної сили — як умова утвердження власного панування".

Лев XIV закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, до миру між Ізраїлем і Палестиною на основі принципу "дві держави для двох народів", до поваги до суверенітету і прав людини у Венесуелі. Він виступив із промовою незабаром після того, як США вторглися в цю країну і вивезли Ніколаса Мадуро. Також Папа закликав припинити насильство в Африці та громадянську війну в М'янмі.

Окрім цього "американський Папа" закликав поважати права та невід'ємну людську гідність біженців і мігрантів, а також ув'язнених. Заклик пролунав на тлі кризи в штаті Міннеаполіс, коли туди ввели воєнізовані підрозділи міграційної поліції для масової депортації мігрантів.

Журналісти зазначають, що Лев XIV явно критикував політику Дональда Трампа. Серед слухачів папи був Браян Берч — посол США у Ватикані, лідер активістської організації CatholicVote, яка агітувала американських католиків за Трампа під час передвиборчої кампанії 2024 року.

Незабаром після цього виступу заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі запросив до Пентагону кардинала Крістофа П'єра, папського нунція (посла) у США.

Про візит не повідомляли офіційно, але зміст розмови зрештою "злили" в пресу одразу кілька джерел, зокрема італійський журналіст Маттіа Феррарезі, який пише для The Free Press.

За даними Феррарезі, Колбі і ще кілька чиновників Пентагону прочитали кардиналу П'єру "лекцію" щодо "Промови про становище у світі" Льва XIV.

Журналіст стверджує, що заступник міністра оборони Елбрідж Колбі сказав кардиналу, що, "США мають у своєму розпорядженні військову силу, яка дає їм змогу робити все що завгодно".

Також кардиналу навіювали, що Ватикан не повинен втручатися в політику, де значення має "не мораль, а сила". І йому сказали, що "Католицькій церкві краще стати на бік США".

На зустрічі у Ватикані хтось із чиновників Пентагону навіть згадав про "Авіньйонський полон". Це історичний епізод в історії релігії, коли наприкінці XIII століття король Франції Філіп IV Красивий обклав податками французьке духовенство. Папа Боніфацій VIII обурився цим і пригрозив королю відлученням від церкви. За кілька років Боніфація скинули і вбили. Новим папою став Климент V, ставленик Філіпа. Він покинув Рим і оселився в Авіньйоні — папському володінні на території Франції, під контролем Філіпа. Цей "полон", коли папство фактично було політичним знаряддям французьких королів, тривав до 1377 року.

Як пише Феррарезі, кардинал П'єр був шокований. Публічної реакції з боку Ватикану не було, але там розцінили цю розмову як загрозу з боку США.

Незабаром після цього П'єр залишив посаду нунція — за офіційною версією, у зв'язку з досягненням граничного віку. Замість нього папським послом у США став архієпископ Габріеле Джордано Качча, який раніше був представником Ватикану в ООН.

А Лев XIV знову виступив із промовою, цього разу він приурочив її до Великодня. Серед іншого Папа Римський сказав, що "Ми звикаємо до насильства, змиряємося з ним і стаємо байдужими. Байдужими до загибелі тисяч людей. Байдужими до наслідків ненависті та роз'єднаності, які сіють конфлікти. Байдужими до економічних і соціальних наслідків, які вони породжують, і які ми всі відчуваємо. Спостерігається дедалі зростаюча "глобалізація байдужості".

Він закликав відмовитися від "жаги до конфлікту, панування і влади" і "молити Господа дарувати мир світові, понівеченому війнами, ненавистю і байдужістю".

Представники Пентагону вже прокоментували статтю The Free Press: вони наполягають, що Феррарезі у своєму описі зустрічі П'єра і Колбі вдався до багатьох "перебільшень і спотворень" і що розмова була "шанобливою та розумною", але тим самим визнали, що зустріч відбулася.

Це не перший конфлікт Дональда Трампа, його адміністрації та нового Папи. Лев XIV — перший папа-американець — уже відхилив запрошення Білого дому на святкування 250-річчя незалежності США в липні. 4 липня Папа вирушить на італійський острів Лампедуза, де часто висаджуються мігранти з Північної Африки.

Віцепрезидента США Джей Ді Венса, який є католиком, уже запитали про скандал, коли він відлітав із Будапешта. І Венс пообіцяв поговорити з кардиналом П'єром і з чиновниками Пентагону, щоб з'ясувати, що сталося.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV готовий до візиту в Україну. Про це понтифік заявив журналістам після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. План візиту вже готовий, зазначив Лев XIV, зізнавшись, що наразі проєкт Ватикану не можна реалізувати. Труднощі пов'язані з аспектами безпеки в країні, де тривають бойові дії.

А також у Ватикані вже критикували мільярдера Пітера Тіля, члена руху MAGA.