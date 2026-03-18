Спалити Пітера Тіля: у Ватикані обурилися промовою глави Palantir про Антихриста

Мільярдер Пітер Тіль, член руху MAGA і засновник PayPal, розлютив Ватикан, заявивши в Римі, що гряде Антихрист і встановить антиутопічний "єдиний світовий" уряд.

Мільярдер Пітер Тіль, член руху MAGA, викликав гнів Ватикану, провівши в Римі серію з чотирьох лекцій, у яких попередив про наближення Антихриста, що підпорядкує людство "єдиному світовому" уряду. Ватикан відреагував есе священика Паоло Бенанті під назвою "Американська єресь: чи слід нам спалити Пітера Тіля?", пише Daily Mail.

58-річний Тіль протягом кількох місяців висловлював стурбованість з приводу того, що він вважає безпосередньою загрозою. Він попередив про "окультні сили, які невпинно діють, прагнучи знищити те, що залишилося від Заходу".

Пітер Тіль також підтримує Дональда Трампа

У Біблії Антихрист описується як підступна постать, що протистоїть Ісусу Христу і прагне кинути виклик вірності людей Богу.

Пітер Тіль, голова ради директорів компанії Palantir, гіганта в галузі великих даних і штучного інтелекту, стверджує, що Антихрист маніпулюватиме людством, обіцяючи рішення сучасних екзистенціальних загроз. Він позначив такі теми, як штучний інтелект, екологічні кризи та біологічна зброя, як шляхи до досягнення цього результату.

Однак, на думку Тіля, Антихрист може постати не в образі окремої людини, а у вигляді централізованого глобального уряду, що поступово позбавляє людей індивідуальних прав і свобод.

Секретна конференція Тіля під назвою "Біблійний Антихрист" розпочалася 15 березня в Римі і триватиме до 18 березня. Вона мала відбутися в Папському університеті Святого Фоми Аквінського, відомому як Angelicum. Саме там папа Лев XIV, тоді ще Роберт Превост, написав свою докторську дисертацію з канонічного права.

Однак після негативної реакції в Італії університет дистанціювався від Тіля.

На лекціях Тіля було помічено близько ста гостей. Більшість із них, вочевидь, були італійськими бізнесменами і політиками. Здебільшого аудиторія цих лекцій складалася з молодих чоловіків, а також кількох жінок і низки американських священиків і студентів.

У перший день семінару Тіль виступав близько двох годин, торкнувшись теми майбутнього штучного інтелекту.

"Це не вирішення всіх проблем, — цитують його слова журналісти. — Але це не слід демонізувати".

Лекції Тіля вже викликали негативну реакцію в Італії, серед католиків і безпосередньо у Ватикані. Італійський католицький священик Паоло Бенанті, який раніше консультував Папу Франциска з питань штучного інтелекту, описав погляди мільярдера як "теологічно-апокаліптичну концепцію, яка так само тривожна, наскільки й структурована".

В есе під назвою "Американська єресь: чи слід спалити Пітера Тіля?" Бенанті стверджував, що погляди Тіля на Антихриста рівносильні "єресі".

"Іншими словами: або глобальний технократичний режим, що нав'язує порятунок брехнею, або повне знищення", — написав він про погляди Тіля.

Газета Avvenire, що належить італійській єпископській конференції, назвала Тіля "серцем темряви цифрового світу".

В іншій статті цього видання Тіля звинувачували в прагненні до "абсолютної влади, керованої технократами за допомогою штучного інтелекту, без якого, як він стверджує, держава ніколи не зможе функціонувати".

Тіль, голова ради директорів Palantir, статки якого оцінюють приблизно в 23,7 мільярда доларів, неодноразово обговорював, очевидно, швидке повернення Антихриста. Зокрема й на лекціях у Парижі та Сан-Франциско.

Тіль передбачив, що Антихрист постійно "говоритиме про екзистенціальну небезпеку" і домагатиметься повсюдного введення нормативних актів, фактично сформувавши централізований уряд.

"Антихрист захопить світ, якщо ви постійно говоритимете про Армагеддон", — сказав він і попередив, що Антихрист "найімовірніше" буде схожий на відому активістку Грету Тунберг, а не на похмурого персонажа на зразок доктора Стрейнджлава з чорної комедії 1964 року.

Компанія Palantir, що належить Тілю, нещодавно уклала угоду з Імміграційною та митною службою США (ICE) для спрощення процесу виявлення та депортації осіб, які становлять загрозу.

Відомо також, що Тіль близький до віцепрезидента США Джей Ді Венса, пожертвувавши мільйони доларів на успішну попередню кампанію Венса з виборів до Сенату США.

Нині десятки технологічних компаній, зокрема Palantir Technologies, співзасновником якої є Пітер Тіль, і Anduril Industries, розробляють платформи ухвалення рішень на основі ШІ для Пентагону.