Сжечь Питера Тиля: в Ватикане возмутились речью главы Palantir об Антихристе

Миллиардер Питер Тиль, член движения MAGA, вызвал гнев Ватикана, проведя в Риме серию из четырех лекций, в которых предупредил о приближении Антихриста, который подчинит человечество "единому мировому" правительству. Ватикан отреагировал эссе священника Паоло Бенанти под названием "Американская ересь: следует ли нам сжечь Питера Тиля?", пишет Daily Mail.

58-летний Тиль на протяжении нескольких месяцев выражал обеспокоенность по поводу того, что он считает непосредственной угрозой. Он предупредил о "оккультных силах, которые неустанно действуют, стремясь уничтожить то, что осталось от Запада".

В Библии Антихрист описывается как коварная фигура, противостоящая Иисусу Христу и стремящаяся бросить вызов верности людей Богу.

Питер Тиль, председатель совета директоров компании Palantir, гиганта в области больших данных и искусственного интеллекта, утверждает, что Антихрист будет манипулировать человечеством, обещая решения современных экзистенциальных угроз. Он обозначил такие темы, как искусственный интеллект, экологические кризисы и биологическое оружие, как пути к достижению этого результата.

Однако, по мнению Тиля, Антихрист может предстать не в образе отдельного человека, а в виде централизованного глобального правительства, постепенно лишающего людей индивидуальных прав и свобод .

Секретная конференция Тиля под названием "Библейский Антихрист" началась 15 марта в Риме и продлится до 18 марта. Она должна была состояться в Папском университете Святого Фомы Аквинского, известном как Angelicum. Именно там папа Лев XIV, тогда еще Роберт Превост, написал свою докторскую диссертацию по каноническому праву.

Однако после негативной реакции в Италии университет дистанцировался от Тиля.

На лекциях Тиля было замечено около ста гостей. Большинство из них, по всей видимости, были итальянскими бизнесменами и политиками. В основном аудитория этих лекций состояла из молодых мужчин, а также нескольких женщин и ряда американских священников и студентов.

В первый день семинара Тиль выступал около двух часов, затронув тему будущего искусственного интеллекта.

"Это не решение всех проблем, — цитируют его слова журналисты. — Но это не следует демонизировать".

Лекции Тиля уже вызвали негативную реакцию в Италии, среди католиков и непосредственно в Ватикане. Итальянский католический священник Паоло Бенанти, который ранее консультировал Папу Франциска по вопросам искусственного интеллекта, описал взгляды миллиардера, как "теологическо-апокалиптическую концепцию, столь же тревожащую, сколь и структурированную".

В эссе под названием "Американская ересь: следует ли сжечь Питера Тиля?" Бенанти утверждал, что взгляды Тиля на Антихриста равносильны "ереси".

"Иными словами: либо глобальный технократический режим, навязывающий спасение ложью, либо полное уничтожение", — написал он о взглядах Тиля.

Газета Avvenire, принадлежащая итальянской епископской конференции, назвала Тиля "сердцем тьмы цифрового мира".

В другой статье этого издания Тиля обвиняли в стремлении к "абсолютной власти, управляемой технократами с помощью искусственного интеллекта, без которого, как он утверждает, государство никогда не сможет функционировать".

Тиль, председатель совета директоров Palantir, состояние которого оценивается примерно в 23,7 миллиарда долларов, неоднократно обсуждал, по всей видимости, скорое возвращение Антихриста. В том числе и на лекциях в Париже и Сан-Франциско.

Тиль предсказал, что Антихрист будет постоянно "говорить об экзистенциальной опасности" и добиваться повсеместного введения нормативных актов, фактически сформировав централизованное правительство.

"Антихрист захватит мир, если вы будете постоянно говорить об Армагеддоне", — сказал он и предупредил, что Антихрист "вероятнее всего" будет похож на известную активистку Грету Тунберг, а не на мрачного персонажа вроде доктора Стрейнджлава из черной комедии 1964 года.

Компания Palantir, принадлежащая Тилю, недавно заключила соглашение с Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) для упрощения процесса выявления и депортации лиц, представляющих угрозу.

Известно также, что Тиль близок к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, пожертвовав миллионы долларов на успешную предварительную кампанию Вэнса по выборам в Сенат США.

Сейчас десятки технологических компаний, в том числе Palantir Technologies, соучредителем которой является Питер Тиль, и Anduril Industries, разрабатывают платформы принятия решений на основе ИИ для Пентагона.