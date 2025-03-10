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Мнения

Подружиться с Тилем: что Украина может предложить "серому кардиналу" Америки

Новую положительную роль Украины для США может сформировать Питер Тиль, считает аналитик Анатолий Амелин. Этот человек имеет большое влияние на политику США, в частности на вице-президента Вэнса, который пока что как раз наоборот — никак не друг Украины.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
eye 98
Питер Тиль
Питер Тиль
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Знаете кто может повлиять на новую положительную роль Украины для США?

На фото Питер Тиль. О нем в Украине немного говорят, но именно этот человек сделал вице-президента Вэнса тем, кто он есть.

Напомню, в Америке говорят, что Вэнс, очень вероятно, следующий президент США.

Питер Тиль — немецко-американский миллиардер, соучредитель PayPal, инвестор в Facebook и создатель Palantir Technologies. Он известен как венчурный капиталист и сторонник консервативных политических фигур, включая Дональда Трампа.

Питер Тиль — не самый богатый технологический магнат (состояние около $15 млрд), но, вероятно, самый влиятельный. Его первая компания PayPal стала пионером платежных систем (партнеры с Илоном Маском). Далее был Palantir, который помог выследить Усаму бен Ладена. Кроме того, Питер Тиль инвестировал в Facebook, Airbnb, Stripe, Yammer, Spotify, SpaceX.

Так вот, если вице-президент США Вэнс, мягко говоря, не любит Украину, то Тиль имеет положительный опыт поддержки Украины и совместных проектов с Украиной через свою компанию Palantir.

Palantir Technologies — американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основной заказчик — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.

Интересный момент: основной инвестор компании — фонд ЦРУ In-Q-Tel, к 2013 году вложил в Palantir более $300 млн — больше, чем в любую другую организацию и около 9,5 % общей суммы инвестиций в стартапы за все время существования.

Теперь о Тиле:

  • он гений и параноик одновременно;
  • он мечтает уменьшить роль государства, но при этом именно государство является его основным клиентом и заказчиком;
  • Питер Тиль поддерживает инновации и предпринимательство, скептически относясь к традиционной демократии.

Его мнение было, по-видимому, сформировано не без помощи книг, которые он читал и которые упоминал публично:

  1. "Ending Aging" (Обри ди Грей) — о научных усилиях борьбы со старением.
  2. "Bloodlands" (Тимоти Снайдер) — о трагедии Восточной Европы.
  3. "The Great Stagnation" (Тайлер Коуэн) — необходимость инноваций для экономического роста, что соответствует его фокусу на технологическом предпринимательстве.
  4. "The Diamond Age" (Нил Стивенсон) — научная фантастика, вдохновляющая на размышления о технологиях и обществе.
  5. "The Black Swan" (Нассим Талеб).
  6. "New Atlantis" (Фрэнсис Бэкон) — утопия с акцентом на науку, формирующая, пожалуй, его видение технологического будущего.

Эти книги, вероятно, укрепили его убеждение, что прогресс зависит от инноваций и минимального государственного контроля (!), а также его интерес к долгосрочным технологическим решениям.

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Несколько интересных цитат Тиля:

  1. "Небольшие группы людей, объединенные чувством миссии, изменили мир к лучшему".
  2. "Творческие монополии непросто хороши остальному обществу; они являются мощными двигателями для того, чтобы сделать его лучше".
  3. "Следующий Билл Гейтс не построит операционную систему. Следующий Ларри Пейдж или Сергей Брин не создадут поисковую систему. И следующий, подобный Марку Цукербергу, не создаст социальную сеть. Если ты подражаешь этим ребятам, ты не учишься у них".
  4. "Если вы относитесь к будущему как к чему-то определенному, есть смысл понять его заранее и работать над его формированием".
  5. "Нам нужны необычные личности, которые выведут компании за рамки простого пошагового развития".
  6. "Если есть технологический прогресс, это стимулирует развитие капиталистической системы. Если его нет и все застопорилось, это приводит к ситуации, где выигрыш одного — это потеря другого, без прогресса".
  7. "В наше время главная задача либертарианцев — найти выход из политики во всех ее формах, от тоталитарных и фундаменталистских катастроф до бездумной демократии, которая ведет так называемую "социальную демократию". Мы находимся в смертельной гонке между политикой и технологией".
  8. "Я думаю, будущее будет лучше благодаря технологиям, а не несмотря на них. Если мы примем технологии, мы сможем создать гораздо лучший мир" (!)
  9. "Все счастливые семьи похожи; каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Бизнес — противоположность. Все успешные компании разные: каждая зарабатывает монополию, решая уникальную проблему. Все провалившиеся компании похожи: они не смогли избежать конкуренции".
  10. "Каждая культура имеет миф об упадке от золотого века, и почти все народы в истории были пессимистами. Даже сегодня пессимизм доминирует в больших частях мира. Неопределенный пессимист смотрит на мрачное будущее, но не знает, что с этим делать".
  11. "Европейский центральный банк не стоит ни за что, кроме импровизации: Казначейство США печатает "В Бога мы верим" на долларе; ЕЦБ мог бы напечатать "Отложить проблему на потом" на евро.
  12. "Неопределенные отношения к будущему объясняют, что сегодня наиболее дисфункционально в нашем мире. Процесс важнее сущности: когда людям не хватает конкретных планов для реализации, они используют формальные правила, чтобы собрать портфель различных опций. Это описывает американцев сегодня. В средней школе нас поощряют начинать накапливать внеклассные мероприятия. К моменту поступления в колледж студент потратил десятилетия, создавая запутанно разнообразное резюме, чтобы подготовиться к совершенно непредсказуемому будущему" (!)
  13. "Лучшие предприниматели знают: каждый большой бизнес строится вокруг секрета, скрытого от внешнего мира".
  14. "Клиентам не интересна технология, если она решает проблему лучше, чем другие".
  15. "Если вы считаете, что что-то сложное невозможно, вы даже не начнете пытаться это достичь".
  16. "Поверхностные люди верят в удачу, верят в обстоятельства… Сильные люди верят в причину и следствие".
  17. "Лучшие проекты, скорее всего, будут упущены из виду, а не хвастаются толпой; лучшие проблемы, над которыми стоит работать, это часто те, которые никто даже не пытается решить".
  18. "Основная часть стоимости технологической компании будет сформирована как минимум через 10–15 лет".
  19. "Зачем работать с группой людей, которые даже не любят друг друга?"

Эти цитаты подчеркивают его веру в уникальные идеи, решение проблем и настойчивость.

Тиль очень нестандартно мыслит и явно готов идти "против толпы"

Ранее Тиль был значительным сторонником Дональда Трампа в 2016 году, пожертвовав на кампанию и выступив на Республиканском национальном конвенте.

Позже он поддерживал кандидатов, близких к Трампу, таких как Джей Ди Вэнс и Блейк Мастерс, что указывает на его влияние на Республиканскую партию.

И у Тиля есть планы на США.

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Предполагаю, что он поддерживает политиков и готов реализовать свои идеи:

  • минимизация государства;
  • технологизация государства;
  • использование ИИ в госсекторе;
  • повышение роли и влияния корпораций-монополий, которые стимулируют инновационное развитие (это отражено в его книге "Zero to One", где он выступает за создание монополий как драйверов прогресса;
  • либертарианство (что не очень сочетается с предыдущим пунктом).

И эти идеи касаются, учитывая масштаб его личности, как США, так и других стран.

По состоянию на март 2025 года Тиль активно участвует в венчурном капитале через Founders Fund, где инвестирует в такие компании, как SpaceX и Stripe. Он также продолжает руководить Thiel Foundation, которая поддерживает молодых предпринимателей через Thiel Fellowship.

Учитывая интересы Тиля и уже его присутствие в Украине, я попытался смоделировать, где и как мы могли бы быть ему интересны (как одному из самых влиятельных людей в окружении Трампа и в Кремниевой долине).

Учитывая потребность Украины в послевоенном восстановлении и коренной модернизации, я бы предложил Тилю быть партнером украинских проектов (как пилоты для США и всего мира).

Украина — это самый крутой стартап. У нас впереди восстановление, новая амбициозная стратегия, ампутация старых проблем, потребность в быстром развитии экономики и создании новых рабочих мест, именно в технологическом секторе (во-первых, у нас большое количество технических специалистов, во-вторых, у нас уже дефицит, в-третьих, Украина уже показывает большой прогресс в цифровизации государства).

Итак. Какие это могут быть проекты:

  1. Реинжиниринг функций государства. Их сокращение вместе с институтами и чиновниками на 70% и более. Базой для таких трансформаций будет долгосрочная человекоцентрическая (а не чиновникоцентрическая) стратегия развития Украины.
  2. Внедрение ИИ во все государственные процессы, начиная от автоматизации процессов и продолжая подготовкой проектов решений, контроля за выполнением решений.
  3. Реализация государственного менеджмента и всех процессов на блокчейне.
  4. Новая либертарианская экономическая политика с фокусом на свободную экономику и технологизацию украинской экономики (бенчмарк — перенос в Украину офисов и производственных площадок крупнейших мировых технологических компаний, как это сделала в 90-е годы Ирландия).
  5. Новая модель образования, позволяющая сочетать карьеру, обучение, постоянное погружение в новые знания и навыки параллельно с появлением новых технологий.

Мы, в отличие от США, меньше, гибче и быстрее можем реализовать все трансформации. Да и на порядки дешевле.

Выгоды для нас — триллионные инвестиции, эффективное государство, высокое качество жизни украинцев.

Выгоды для Тиля — успешный пример в коротком промежутке времени и возможность эту идею "продать" в США.

Написанное — это идеи. Но плохие ли они?)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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