Подружиться с Тилем: что Украина может предложить "серому кардиналу" Америки

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Знаете кто может повлиять на новую положительную роль Украины для США?

На фото Питер Тиль. О нем в Украине немного говорят, но именно этот человек сделал вице-президента Вэнса тем, кто он есть.

Напомню, в Америке говорят, что Вэнс, очень вероятно, следующий президент США.

Питер Тиль — немецко-американский миллиардер, соучредитель PayPal, инвестор в Facebook и создатель Palantir Technologies. Он известен как венчурный капиталист и сторонник консервативных политических фигур, включая Дональда Трампа.

Питер Тиль — не самый богатый технологический магнат (состояние около $15 млрд), но, вероятно, самый влиятельный. Его первая компания PayPal стала пионером платежных систем (партнеры с Илоном Маском). Далее был Palantir, который помог выследить Усаму бен Ладена. Кроме того, Питер Тиль инвестировал в Facebook, Airbnb, Stripe, Yammer, Spotify, SpaceX.

Так вот, если вице-президент США Вэнс, мягко говоря, не любит Украину, то Тиль имеет положительный опыт поддержки Украины и совместных проектов с Украиной через свою компанию Palantir.

Palantir Technologies — американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основной заказчик — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.

Интересный момент: основной инвестор компании — фонд ЦРУ In-Q-Tel, к 2013 году вложил в Palantir более $300 млн — больше, чем в любую другую организацию и около 9,5 % общей суммы инвестиций в стартапы за все время существования.

Теперь о Тиле:

он гений и параноик одновременно;

он мечтает уменьшить роль государства, но при этом именно государство является его основным клиентом и заказчиком;

Питер Тиль поддерживает инновации и предпринимательство, скептически относясь к традиционной демократии.

Его мнение было, по-видимому, сформировано не без помощи книг, которые он читал и которые упоминал публично:

"Ending Aging" (Обри ди Грей) — о научных усилиях борьбы со старением. "Bloodlands" (Тимоти Снайдер) — о трагедии Восточной Европы. "The Great Stagnation" (Тайлер Коуэн) — необходимость инноваций для экономического роста, что соответствует его фокусу на технологическом предпринимательстве. "The Diamond Age" (Нил Стивенсон) — научная фантастика, вдохновляющая на размышления о технологиях и обществе. "The Black Swan" (Нассим Талеб). "New Atlantis" (Фрэнсис Бэкон) — утопия с акцентом на науку, формирующая, пожалуй, его видение технологического будущего.

Эти книги, вероятно, укрепили его убеждение, что прогресс зависит от инноваций и минимального государственного контроля (!), а также его интерес к долгосрочным технологическим решениям.

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Несколько интересных цитат Тиля:

"Небольшие группы людей, объединенные чувством миссии, изменили мир к лучшему". "Творческие монополии непросто хороши остальному обществу; они являются мощными двигателями для того, чтобы сделать его лучше". "Следующий Билл Гейтс не построит операционную систему. Следующий Ларри Пейдж или Сергей Брин не создадут поисковую систему. И следующий, подобный Марку Цукербергу, не создаст социальную сеть. Если ты подражаешь этим ребятам, ты не учишься у них". "Если вы относитесь к будущему как к чему-то определенному, есть смысл понять его заранее и работать над его формированием". "Нам нужны необычные личности, которые выведут компании за рамки простого пошагового развития". "Если есть технологический прогресс, это стимулирует развитие капиталистической системы. Если его нет и все застопорилось, это приводит к ситуации, где выигрыш одного — это потеря другого, без прогресса". "В наше время главная задача либертарианцев — найти выход из политики во всех ее формах, от тоталитарных и фундаменталистских катастроф до бездумной демократии, которая ведет так называемую "социальную демократию". Мы находимся в смертельной гонке между политикой и технологией". "Я думаю, будущее будет лучше благодаря технологиям, а не несмотря на них. Если мы примем технологии, мы сможем создать гораздо лучший мир" (!) "Все счастливые семьи похожи; каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Бизнес — противоположность. Все успешные компании разные: каждая зарабатывает монополию, решая уникальную проблему. Все провалившиеся компании похожи: они не смогли избежать конкуренции". "Каждая культура имеет миф об упадке от золотого века, и почти все народы в истории были пессимистами. Даже сегодня пессимизм доминирует в больших частях мира. Неопределенный пессимист смотрит на мрачное будущее, но не знает, что с этим делать". "Европейский центральный банк не стоит ни за что, кроме импровизации: Казначейство США печатает "В Бога мы верим" на долларе; ЕЦБ мог бы напечатать "Отложить проблему на потом" на евро. "Неопределенные отношения к будущему объясняют, что сегодня наиболее дисфункционально в нашем мире. Процесс важнее сущности: когда людям не хватает конкретных планов для реализации, они используют формальные правила, чтобы собрать портфель различных опций. Это описывает американцев сегодня. В средней школе нас поощряют начинать накапливать внеклассные мероприятия. К моменту поступления в колледж студент потратил десятилетия, создавая запутанно разнообразное резюме, чтобы подготовиться к совершенно непредсказуемому будущему" (!) "Лучшие предприниматели знают: каждый большой бизнес строится вокруг секрета, скрытого от внешнего мира". "Клиентам не интересна технология, если она решает проблему лучше, чем другие". "Если вы считаете, что что-то сложное невозможно, вы даже не начнете пытаться это достичь". "Поверхностные люди верят в удачу, верят в обстоятельства… Сильные люди верят в причину и следствие". "Лучшие проекты, скорее всего, будут упущены из виду, а не хвастаются толпой; лучшие проблемы, над которыми стоит работать, это часто те, которые никто даже не пытается решить". "Основная часть стоимости технологической компании будет сформирована как минимум через 10–15 лет". "Зачем работать с группой людей, которые даже не любят друг друга?"

Эти цитаты подчеркивают его веру в уникальные идеи, решение проблем и настойчивость.

Тиль очень нестандартно мыслит и явно готов идти "против толпы"

…

Ранее Тиль был значительным сторонником Дональда Трампа в 2016 году, пожертвовав на кампанию и выступив на Республиканском национальном конвенте.

Позже он поддерживал кандидатов, близких к Трампу, таких как Джей Ди Вэнс и Блейк Мастерс, что указывает на его влияние на Республиканскую партию.

И у Тиля есть планы на США.

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Предполагаю, что он поддерживает политиков и готов реализовать свои идеи:

минимизация государства;

технологизация государства;

использование ИИ в госсекторе;

повышение роли и влияния корпораций-монополий, которые стимулируют инновационное развитие (это отражено в его книге "Zero to One", где он выступает за создание монополий как драйверов прогресса;

либертарианство (что не очень сочетается с предыдущим пунктом).

И эти идеи касаются, учитывая масштаб его личности, как США, так и других стран.

По состоянию на март 2025 года Тиль активно участвует в венчурном капитале через Founders Fund, где инвестирует в такие компании, как SpaceX и Stripe. Он также продолжает руководить Thiel Foundation, которая поддерживает молодых предпринимателей через Thiel Fellowship.

Учитывая интересы Тиля и уже его присутствие в Украине, я попытался смоделировать, где и как мы могли бы быть ему интересны (как одному из самых влиятельных людей в окружении Трампа и в Кремниевой долине).

Учитывая потребность Украины в послевоенном восстановлении и коренной модернизации, я бы предложил Тилю быть партнером украинских проектов (как пилоты для США и всего мира).

Украина — это самый крутой стартап. У нас впереди восстановление, новая амбициозная стратегия, ампутация старых проблем, потребность в быстром развитии экономики и создании новых рабочих мест, именно в технологическом секторе (во-первых, у нас большое количество технических специалистов, во-вторых, у нас уже дефицит, в-третьих, Украина уже показывает большой прогресс в цифровизации государства).

Итак. Какие это могут быть проекты:

Реинжиниринг функций государства. Их сокращение вместе с институтами и чиновниками на 70% и более. Базой для таких трансформаций будет долгосрочная человекоцентрическая (а не чиновникоцентрическая) стратегия развития Украины. Внедрение ИИ во все государственные процессы, начиная от автоматизации процессов и продолжая подготовкой проектов решений, контроля за выполнением решений. Реализация государственного менеджмента и всех процессов на блокчейне. Новая либертарианская экономическая политика с фокусом на свободную экономику и технологизацию украинской экономики (бенчмарк — перенос в Украину офисов и производственных площадок крупнейших мировых технологических компаний, как это сделала в 90-е годы Ирландия). Новая модель образования, позволяющая сочетать карьеру, обучение, постоянное погружение в новые знания и навыки параллельно с появлением новых технологий.

Мы, в отличие от США, меньше, гибче и быстрее можем реализовать все трансформации. Да и на порядки дешевле.

Выгоды для нас — триллионные инвестиции, эффективное государство, высокое качество жизни украинцев.

Выгоды для Тиля — успешный пример в коротком промежутке времени и возможность эту идею "продать" в США.

Написанное — это идеи. Но плохие ли они?)

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