Подружитися з Тілем: що Україна може запропонувати "сірому кардиналу" Америки

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Знаєте хто може вплинути на нову позитивну роль України для США?

На фото Пітер Тіль. Про нього в Україні небагато говорять, але саме ця людина зробила віцепрезидента Венса тим, хто він є.

Нагадаю, в Америці кажуть, що Венс, дуже вірогідно, наступний президент США.

Пітер Тіль — німецько-американський мільярдер, співзасновник PayPal, інвестор у Facebook та творець Palantir Technologies. Він відомий як венчурний капіталіст і прихильник консервативних політичних постатей, включно з Дональдом Трампом.

Пітер Тіль — не найбагатший технологічний магнат (стан приблизно $15 млрд), але, ймовірно, найвпливовіший. Його перша компанія PayPal стала піонером платіжних систем (партнери з Ілоном Маском). Далі був Palantir, який допоміг вистежити Осаму бен Ладена. Крім того, Пітер Тіль інвестував у Facebook, Airbnb, Stripe, Yammer, Spotify, SpaceX.

Так от, якщо віцепрезидент США Венс, м'яко кажучи, не любить Україну, то Тіль має позитивний досвід підтримки України та спільних проєктів з Україною через свою компанію Palantir.

Palantir Technologies — американська компанія, розробник програмного забезпечення аналізу даних для організацій, основний замовник — спецслужби, інвестиційні банки, хедж-фонди.

Цікавий момент: основний інвестор компанії — фонд ЦРУ In-Q-Tel, до 2013 року вклав в Palantir більше $ 300 млн — більше, ніж в будь-яку іншу організацію і приблизно 9,5 % загальної суми інвестицій в стартапи за весь час існування.

Тепер про Тіля:

він геній та параноїк одночасно;

він мріє зменшити роль держави, але водночас саме держава є його основним клієнтом та замовником;

Пітер Тіль підтримує інновації та підприємництво, скептично ставлячись до традиційної демократії.

Його думка була, мабуть, сформована не без допомоги книг, які він читав і які згадував публічно:

"Ending Aging" (Обрі де Грей) — про наукові зусилля боротьби зі старінням. "Bloodlands" (Тімоті Снайдер) — про трагедії Східної Європи. "The Great Stagnation" (Тайлер Ковен) — необхідність інновацій для економічного зростання, що відповідає його фокусу на технологічному підприємництві. "The Diamond Age" (Ніл Стівенсон) — наукова фантастика, що надихає на роздуми про технології та суспільство. "The Black Swan" (Насім Талеб). "New Atlantis" (Френсіс Бекон) — утопія з акцентом на науку, що формує, мабуть, його бачення технологічного майбутнього.

Ці книги, ймовірно, зміцнили його переконання, що прогрес залежить від інновацій та мінімального державного контролю (!), а також його інтерес до довгострокових технологічних рішень.

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Декілька цікавих цитат Тіля:

"Невеликі групи людей, об'єднані почуттям місії, змінили світ на краще". "Творчі монополії непросто хороші решти суспільства; вони є потужними двигунами для того, щоб зробити його кращим". "Наступний Білл Гейтс не побудує операційну систему. Наступний Ларрі Пейдж або Сергій Брін не створять пошукову систему. І наступний, подібний до Марка Цукерберга, не створить соціальну мережу. Якщо ти наслідуєш цих хлопців, ти не вчишся у них". "Якщо ви ставитеся до майбутнього як до чогось певного, є сенс зрозуміти його заздалегідь і працювати над його формуванням". "Нам потрібні незвичайні особистості, які виведуть компанії за межі простого покрокового розвитку". "Якщо є технологічний прогрес, це стимулює розвиток капіталістичної системи. Якщо його немає і все застопорилося, це призводить до ситуації, де виграш одного — це втрата іншого, без прогресу". "У наш час головне завдання лібертаріан — знайти вихід із політики у всіх її формах, від тоталітарних і фундаменталістських катастроф до бездумної демократії, яка веде так звану "соціальну демократію". Ми знаходимося у смертельній гонитві між політикою та технологією". "Я думаю, майбутнє буде кращим завдяки технологіям, а не незважаючи на них. Якщо ми приймемо технології, ми зможемо створити набагато кращий світ" (!) "Всі щасливі сім'ї схожі; кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. Бізнес — протилежність. Всі успішні компанії різні: кожна заробляє монополію, вирішуючи унікальну проблему. Всі компанії, що провалилися, схожі: вони не змогли уникнути конкуренції". "Кожна культура має міф про занепад від золотого віку, і майже всі народи в історії були песимістами. Навіть сьогодні песимізм домінує у великих частинах світу. Невизначений песиміст дивиться на похмуре майбутнє, але не знає, що з цим робити". "Європейський центральний банк не стоїть ні за що, крім імпровізації: Казначейство США друкує "У Бога ми віримо" на доларі; ЄЦБ міг би надрукувати "Відкласти проблему на потім" на євро. "Невизначені відносини до майбутнього пояснюють, що сьогодні найбільш дисфункціонально в нашому світі. Процес важливіший за сутність: коли людям не вистачає конкретних планів для реалізації, вони використовують формальні правила, щоб зібрати портфель різних опцій. Це описує американців сьогодні. У середній школі нас заохочують починати накопичувати позакласні активності. До того часу, як студент вступає до коледжу, він витратив десятиліття, створюючи заплутано різноманітне резюме, щоб підготуватися до абсолютно непередбачуваного майбутнього". (!) "Найкращі підприємці знають: кожен великий бізнес будується навколо секрету, прихованого від зовнішнього світу". "Клієнтам не цікава технологія, якщо вона вирішує проблему краще, ніж інші". "Якщо ви вважаєте, що щось складне неможливо, ви навіть не почнете намагатися це досягти". "Поверхневі люди вірять в удачу, вірять в обставини… Сильні люди вірять у причину та наслідок". "Кращі проєкти, найімовірніше, будуть втрачені з поля зору, а не вихваляються натовпом; найкращі проблеми, над якими варто працювати, це часто ті, які ніхто навіть не намагається вирішити". "Основна частина вартості технологічної компанії буде сформована щонайменше через 10–15 років". "Навіщо працювати з групою людей, які навіть не люблять один одного?"

Ці цитати підкреслюють його віру в унікальні ідеї, вирішення проблем та наполегливість.

Тіль дуже нестандартно мислить і явно готовий іти "проти натовпу"

…

Раніше Тіль був значним прихильником Дональда Трампа у 2016 році, пожертвувавши на кампанію та виступивши на Республіканському національному конвенті.

Пізніше він підтримував кандидатів, близьких до Трампа, як-от Джей Ді Венс і Блейк Мастерс, що вказує на його вплив на Республіканську партію.

І Тіль має плани на США.

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Припускаю, що він підтримує політиків і готовий реалізувати свої ідеї:

мінімізація держави;

технологізація держави;

використання ШІ в держсекторі;

підвищення ролі та впливу корпорацій-монополій, які стимулюють інноваційний розвиток (це відображено у його книзі "Zero to One", де він виступає за створення монополій як драйверів прогресу;

лібертаріанство (що не дуже поєднується з попереднім пунктом).

І ці ідеї стосуються, враховуючи масштаб його особистості, як США, так й інших країн.

На березень 2025 року Тіль бере активну участь у венчурному капіталі через Founders Fund, де інвестує в компанії, як-от SpaceX та Stripe. Він також продовжує керувати Thiel Foundation, яка підтримує молодих підприємців через Thiel Fellowship.

Враховуючи інтереси Тіля та вже його присутність в Україні, я спробував змоделювати, де і як ми могли б бути йому цікаві (як одному з найвпливовіших людей в оточенні Трампа та в Кремнієвій долині).

Враховуючи потребу України у повоєнному відновленні та докорінній модернізації, я б запропонував Тілю бути партнером українських проєктів (як пілоти для США та всього Світу).

Україна — це найкрутіший стартап. В нас попереду відновлення, нова амбітна стратегія, ампутація старих проблем, потреба у швидкому розвитку економіки та створенні нових робочих місць, саме в технологічному секторі (по-перше, в нас велика кількість технічних спеціалістів, по-друге, в нас вже дефіцит, по-третє, Україна вже показує великий прогрес у цифровізації держави).

Тож. Які це можуть бути проєкти:

Реінжиніринг функцій держави. Їхнє скорочення разом з інституціями та чиновниками на 70% і більше. Базою для таких трансформацій буде довгострокова людиноцентрична (а не чиновникоцентрична) стратегія розвитку України. Впровадження ШІ у всі державні процеси, починаючи від автоматизації процесів та продовжуючи підготовкою проєктів рішень, контролю за виконанням рішень. Реалізація державного менеджменту та всіх процесів на блокчейні. Нова лібертаріанська економічна політика з фокусом на вільну економіку та технологізацію української економіки (бенчмарк — перенесення в Україну офісів та виробничих майданчиків найбільших світових технологічних компаній, як це зробила в 90-ті роки Ірландія). Нова модель освіти, що дає змогу поєднувати кар'єру, навчання, постійне занурення у нові знання та навички паралельно з появою нових технологій.

Ми, на відміну від США, менше, гнучкіше і швидше можемо реалізувати всі трансформації. Та й значно дешевше.

Вигоди для нас — трильйонні інвестиції, ефективна держава, висока якість життя українців.

Вигоди для Тіля — успішний приклад у короткому проміжку часу та можливість цю ідею "продати" у США.

Написане — це ідеї. Але чи вони погані?)

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