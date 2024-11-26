Через кілька років у світі з'являться таблетки для продовження життя: хто їх зможе придбати

Значні кошти у розвиток регенеративної медицини вкладають керівник Amazon Джефф Безос, співзасновник PayPal Пітер Тіль та засновник ChatGPT Сем Альтман.

Через кілька років люди зможуть купувати таблетки, які продовжуватимуть життя, але купувати їх зможуть лише мільярдери. Про це пише Daily Star.

"Тільки багаті зможуть дозволити собі лікування, що подовжує життя, а решта планети буде обтяжена військом привілейованих суперзморшкуватих людей", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що штучний інтелект і біотехнології розвиваються такими швидкими темпами, що омолоджуючі таблетки можуть з'явитися вже через кілька років.

Зокрема у розвиток регенеративної медицини значні кошти вкладають:

60-річний керівник Amazon Джефф Безос;

57-річний співзасновник PayPal Пітер Тіль;

39-річний засновник ChatGPT Сем Альтман.

"Ліки та інші технології дозволять клітинам організму довше залишатися молодими і вільними від хвороб, що збільшить тривалість життя", — йдеться у статті.

Журналісти також нагадали, що у липні 2024 року дослідники з Лондона та Сінгапура оголосили про відкриття нового препарату, який збільшив тривалість життя лабораторних мишей майже на 25%.

Водночас засновник компанії SmartWater Group Філ Клірі вважає, що замість того, щоб продовжувати життя багатої еліти, гроші мільярдерів краще витратити на п'ять мільйонів дітей у світі, які щороку помирають від голоду та інших причин, яким можна запобігти.

"Таблетка, яка продовжує життя навіть на кілька десятиліть, створить несправедливий, нерівний світ, наповнений шикарними, привілейованими зомбі — переважно білими людьми з середнього класу, які можуть дозволити собі купувати ці ліки в першу чергу", — сказав Клірі.

Він також пояснив, що такі ліки продаватимуться лише за високими цінами, а це означає, що більшість населення світу ніколи не зможе їх собі дозволити.

"Перш ніж продовжувати життя небагатьом привілейованим людям, чи не варто людству спочатку зосередитися на продовженні життя, хоча б на кілька років, мільйонів дітей, які помирають від голоду?", — наголосив Клірі.

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