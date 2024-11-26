Через несколько лет в мире появятся таблетки для продления жизни: кто их сможет приобрести

Значительные средства в развитие регенеративной медицины вкладывают руководитель Amazon Джефф Безос, соучредитель PayPal Питер Тиль и основатель ChatGPT Сэм Альтман.

Через несколько лет люди смогут покупать таблетки, которые будут продлевать жизнь, но покупать их смогут только миллиардеры. Об этом пишет Daily Star.

"Только богатые смогут позволить себе лечение, продлевающее жизнь, а остальная планета будет обременена войском привилегированных суперзомбированных людей", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что искусственный интеллект и биотехнологии развиваются такими быстрыми темпами, что омолаживающие таблетки могут появиться уже через несколько лет.

В частности, в развитие регенеративной медицины значительные средства вкладывают:

60-летний руководитель Amazon Джефф Безос;

57-летний соучредитель PayPal Питер Тиль;

39-летний основатель ChatGPT Сэм Альтман.

"Лекарства и другие технологии позволят клеткам организма дольше оставаться молодыми и свободными от болезней, что увеличит продолжительность жизни", — говорится в статье.

Журналисты также напомнили, что в июле 2024 года исследователи из Лондона и Сингапура объявили об открытии нового препарата, который увеличил продолжительность жизни лабораторных мышей почти на 25%.

В то же время основатель компании SmartWater Group Фил Клири считает, что вместо того, чтобы продлевать жизнь богатой элиты, деньги миллиардеров лучше потратить на пять миллионов детей в мире, которые ежегодно умирают от голода и других причин, которые можно предотвратить.

"Таблетка, которая продлевает жизнь даже на несколько десятилетий, создаст несправедливый, неравный мир, наполненный шикарными, привилегированными зомби — преимущественно белыми людьми из среднего класса, которые могут позволить себе покупать это лекарство в первую очередь", — сказал Клири.

Он также пояснил, что такие лекарства будут продаваться только по высоким ценам, а это означает, что большинство населения мира никогда не сможет их себе позволить.

"Прежде чем продлевать жизнь немногим привилегированным людям, не стоит ли человечеству сначала сосредоточиться на продлении жизни, хотя бы на несколько лет, миллионов детей, которые умирают от голода?", — подчеркнул Клири.

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