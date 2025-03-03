Людина з техно-мафії: хто такий Джей Ді Венс і чому він зруйнував угоду щодо України

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Хто такий містер Венс і яка його роль у подіях у Білому Домі?

За останні кілька днів перечитав величезну кількість аналітики. Публічної, не публічної. Переглянув у деталях кілька разів зустріч у Білому Домі.

Найбільше зацікавив мене віцепрезидент Венс.

Якщо коротко:

на мій погляд, все йшло більш-менi спокійно, доки не втрутився Венc: "… Я вважаю, що це неповажно, що ви прийшли до Овального кабінету і намагаєтеся розбиратися в цьому перед американськими ЗМІ." Ця фраза була точкою початку конфлікту;

Венс вкрай негативно ставиться до України (нижче добірка його висловлювань);

Венс – кар'єрист. Готовий знехтувати будь-якими цінностями заради здобуття влади. Так, саме влада – його головна мета;

він бачить себе наступним Президентом США;

його політична кар'єра, виборні фонди не відбулися б без коштів "PayPal мафії". Він критично від них залежить;

не можу назвати його далекоглядним. Він не шахіст, не оцінює у взаємозв'язок процесів, які у світі. Він прихильник "ізоляціонізму Америки".

Не розуміє, з огляду на все, що така модель призведе до ризиків домінування США (долар як світова валюта, у світовій торгівлі, у логістиці, у технологіях)".

Хоча, може, це ми не розуміємо справжньої мети.

Нижче детальніша аналітика про це. А поки що попередній висновок — "PayPal мафія" руками Венса зірвала угоду і створила загрозу рейтингу насамперед Трампа.

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Деталі:

Біографічна довідка.

1. Основна інформація.

Ім’я: Джеймс Девід (J.D.) Венс

Дата народження: 2 серпня 1984 року, Міддлтаун, Огайо, США

Сімейний стан: Одружений із Ушою Чілкурі (з 2014 року), має трьох дітей

Освіта: Випускник Єльського університету (юридична школа, 2013), Огайського університету (бакалавр, 2009)

Кар’єра:

Військова служба: Служив у Корпусі морської піхоти США (2003–2007), брав участь в операції в Іраку (2005–2006)

Бізнес: Заснував венчурний фонд Narya Capital у 2020 році, інвестуючи в технології (Silicon Valley, TechCrunch, 2021)

Політика: Сенатор від Огайо (2019–2025), віцепрезидент США з 20 січня 2025 року (Whitehouse.gov, 2025)

Фото: Twitter/X J.D. Vance

2. Формування світогляду.

Дитинство і сім’я.

Венс виріс у робочому районі Міддлтауна, Огайо, у складній родині (батьки розлучилися, мати боролася з алкоголізмом). Його мемуари "Гіркий шлях" (Hillbilly Elegy, 2016, NYT, 2016) описують вплив "культури бідності" і цінностей "середнього класу" (працьовитість, релігія). Бабуся (меммі) відіграла ключову роль у формуванні консервативних і релігійних поглядів (The Atlantic, 2016).

Війна в Іраку: служба в морській піхоті (2005–2006) сформувала його скептицизм до іноземних інтервенцій, зокрема в країнах, "де США не мають безпосередніх інтересів" (Politico, 2022).

Політичний шлях: спочатку ліберал (2012, MSNBC, 2012), Венс змінив погляди після знайомства з Пітером Тілем (Silicon Valley, 2017) і підтримки Трампа (2016, The Hill, 2016). Його перехід до "America First" відбувся через економічні проблеми "Rust Belt" (Огайо, Пенсильванія, WSJ, 2020).

3. Інтереси і довгострокові прагнення.

Інтереси: технології (Narya Capital, TechCrunch, 2021), консервативна політика, релігія (християнство, Fox News, 2023), захист "традиційних цінностей" (свобода слова, релігія, The Telegraph, 2024).

Довгострокові прагнення: побудова "сильної Америки", де пріоритет — внутрішня економіка, боротьба з Китаєм (CHIPS Act, The Hill, 2023) і зменшення іноземних витрат.

(!!!). Він бачить себе лідером "нової республіканської ери" після Трампа (NYT, 2024).

4. Політичні погляди.

"America First": Венс підтримує ізоляціонізм, скорочення допомоги Україні ($60 млрд, NYT, 12 квітня 2024) і переорієнтацію на Китай (The Conversation, 16 липня 2024).

Він критикує НАТО за "безкоштовну їзду" Європи (Munich Security Conference, 14 лютого 2025, Reuters).

Економіка: пропонує тарифи на Китай (25%, WSJ, 2023), підтримку робочих місць у "Rust Belt" і скасування кредитів на електромобілі (Fox News, 2022).

Соціальні питання: захист свободи слова, релігії, опір міграції (Munich, 14 лютого 2025, Al Jazeera), критика "ліберальних цінностей" у Європі (Politico.eu, 14 лютого 2025).

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5. Бачення майбутнього Америки і світу

Америка: Венс хоче "сильну, самодостатню Америку", де пріоритет — внутрішня безпека, економіка і боротьба з Китаєм (The FP, 21 лютого 2025). Він виступає проти "безкінечних війн" (Senate Speech, 13 лютого 2024, vance.senate.gov).

Світ:

багатополярний порядок із США як лідером, але без активного втручання в Європу (Ukraine, Middle East);

він підтримує AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) і хоче, щоб Європа (Німеччина, Франція) взяла на себе оборону (Munich, Reuters, 14 лютого 2025).

6. Особисті амбіції

Венс прагне стати наступним лідером республіканців після Трампа (2028–2032, NYT, 2024), використовуючи "America First" для президентства. Його амбітність видно в ролі "бульдога" Трампа (The Guardian, 2 березня 2025).

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(!!!) Ставлення до України: заяви і цитати

Венс, як сенатор (2019–2025) і віцепрезидент (з 2025 року), послідовно виступав проти (!!!) підтримки України, акцентуючи на "America First" і скептицизмі до війни.

Лютий 2022: "Чесно кажучи, мені байдуже, що так чи інакше станеться з Україною." (The New York Times, 16 липня 2024, time.com, 16 липня 2024). Сказав під час подкасту після вторгнення Росії, відображаючи ізоляціонізм. Жовтень 2022: "Новий пакет допомоги лише загрожує ще більше відкинути нашу готовність назад" (The Hill, 16 липня 2024, politico.eu, 16 липня 2024). У колонці для The Hill критикував $60 млрд допомоги, стверджуючи, що це шкодить США. Грудень 2022: "Війна — це не бізнес, а Сполучені Штати — це більше, ніж просто економіка" (Washington Post, 16 липня 2024, politico.eu, 16 липня 2024). У листі до газети відкидав економічні вигоди від допомоги, наголошуючи на ізоляції. Квітень 2023: "Найфундаментальніше питання: скільки Україні потрібно і скільки ми можемо надати? ... По суті, нам бракує потужностей для виробництва тієї кількості озброєнь, яка потрібна Україні для перемоги у війні" (The New York Times, 12 квітня 2024, nytimes.com, 16 липня 2024). У гостьовому есеї аргументував, що Україна не може перемогти через обмеження США. Січень 2024: "Ми просто не знаємо, куди поділася велика частина наших грошей, що надходили в Україну" (Twitter/X, 16 липня 2024, ohiocapitaljournal.com, 23 квітня 2024). Фальшиве твердження про зловживання, що відображає дезінформацію. Лютий 2024: "Сполучені Штати стикаються з тим же стратегічним викликом ... війна в Україні споживає набагато більше військових матеріалів, ніж Захід може виробити, і коштує життя набагато більшої кількості українців, ніж Україна може мобілізувати" (Senate Memo, 17 квітня 2024, vance.senate.gov, 17 квітня 2024). У меморандумі для колег критикував допомогу, вказуючи на обмеження ВПК США. Липень 2024: "Україна повинна припинити наступальні маневри ... і почати переговори про врегулювання" (Time, 16 липня 2024, time.com, 16 липня 2024). Підтримував замороження конфлікту, залишаючи Росії контроль над територіями. Лютий 2025 (Munich Security Conference): "Мета полягає в тому, що, як зазначив президент Трамп, ми хочемо, щоб війна завершилася... ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту в Східній Європі всього через пару років." (Reuters, 14 лютого 2025, reuters.com, 14 лютого 2025). Під час зустрічі з Зеленським акцентував на швидкому мирі. Лютий 2025 (Дахау, WSJ): "Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, військові інструменти впливу", які США могли б використати проти Путіна ... "Існує будь-яка кількість формулювань, конфігурацій, але ми дійсно дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність" (Wall Street Journal, 13 лютого 2025, reuters.com, 14 лютого 2025). Пропонував санкції і воєнні дії для тиску на Росію, але з обмеженнями для України. Лютий 2025 (Білий дім, 28 лютого): "Я думаю, що це нешанобливо — приходити в Овальний кабінет і намагатися оскаржити це перед американськими ЗМІ... Ви вважаєте, що це шанобливо — приходити в Овальний кабінет Сполучених Штатів Америки і нападати на адміністрацію, яка намагається запобігти руйнуванню вашої країни?" (RBC, 1 березня 2025, bbc.com, 28 лютого 2025). Критикував Зеленського за "неповагу" під час переговорів, підтримуючи Трампа. Лютий 2025 (Овальний кабінет): "Ви привозите людей у пропагандистський тур, пане Президенте... Ви повинні бути вдячні" (The Guardian, 2 березня 2025, theguardian.com, 2 березня 2025). Акцентував на "вдячності" США, підсилюючи тиск на Україну.

Венса закликають кататися на лижах у Росії Фото: Соцмережi

Психологічний і політичний аналіз заяв і цитат

1. Тональність:

cкептицизм і критика: заяви Венса (2012–2025) мають негативний, скептичний тон щодо України;

це відображає ізоляціонізм і байдужість, як зазначає експерт із психології Ніл Фергюсон (The FP, 20 лютого 2025): "Венс демонструє емоційну відстороненість, із акцентом на логіку";

агресивність і тиск: у 2025 році (Munich, Білий дім) тон стає жорстким і домінуючим, що відповідає його ролі "бульдога" Трампа (The Guardian, 2 березня 2025). Експерт із політики Майкл Макфол (CNN, 1 березня 2025) зазначає: "Венс використовує тиск, щоб підкреслити "America First'";

обережність і реалізм: у WSJ (13 лютого 2025) він пропонує "інструменти тиску" на Росію, але з обмеженнями для України, що відображає його прагматизм (ISTJ, Psychology Today, 2023).

2. Причини і мотивація:

iзоляціонізм: Венс, як ISTJ, орієнтований на факти ("war consumes more than we produce", vance.senate.gov, 2024) і вважає допомогу Україні марною через обмеження ВПК США (Senate Memo, 17 квітня 2024). Його досвід в Іраку (2005–2006) сформував скептицизм до іноземних війн (Politico, 2022);

"America First": Як послідовник Трампа, Венс підтримує зменшення витрат на Європу (Munich, Reuters, 14 лютого 2025) і переорієнтацію на Китай (The Conversation, 16 липня 2024). Експерт із США Френсіс Фукуяма (The Atlantic, 1 березня 2025) зазначає: "Венс бачить Україну як тягар, а не союзника";

політична амбітність: Заяви (2012–2025) зміцнюють його позицію в "MAGA" (The Hill, 2016) і готують ґрунт для президентства 2028 року (NYT, 2024). Його критика України — спосіб апелювати до 60% американців, які втомилися від війни (CNN, 1 березня 2025).

3. Відносини з Україною:

Венс виступає проти ($60 млрд, NYT, 12 квітня 2024), закликаючи до замороження конфлікту ("negotiating a settlement", Time, 16 липня 2024);

у 2025 році (Munich, Білий дім) він підтримує мир, але з обмеженнями для України (без НАТО, Reuters, 14 лютого 2025);

його позиція суперечить 50% Конгресу, які підтримують допомогу (USAmbKyiv, 1 березня 2025).

4. Бачення світу:

Венс хоче багатополярний світ із США як лідером, але без активного втручання в Європу;

він підтримує AUKUS, тарифи на Китай і зменшення ролі НАТО.

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Зв’язки та взаємодія з "PayPal Mafia"

1. Пітер Тіль (Peter Thiel) — "Дон" PayPal Mafia:

бізнесові зв’язки: Венс почав співпрацювати з Пітером Тілем у 2012 році під час роботи в Mithril Capital, венчурному фонді Тіля (sponsr.ru, 17 січня 2025). У 2017 році, після публікації "Гіркого шляху", Тіль інвестував $2 млн у Narya Capital Венса, створену для інвестицій у технології (TechCrunch, 2021);

політична підтримка: перед виборами до Сенату США 2022 року Тіль пожертвував $30 млн на кампанію Венса;

у 2024 році Тіль виступав на мітингах Венса, підкреслюючи його як "майбутнього лідера Америки" (The Guardian, 2 березня 2025);

під час президентських виборів 2024 року Тіль був членом "перехідної команди" Трампа–Венса, формуючи їхню політику;

як віцепрезидент, Венс консультується з Тілем щодо технологічної політики (боротьба з Китаєм, CHIPS Act) і скорочення витрат (vctr.media, 24 березня 2021);

Тіль, як засновник Palantir, співпрацює з адміністрацією для аналізу даних, що Венс підтримує

2. Девід Сакс (David Sacks) — співзасновник Yammer:

бізнесові зв’язки: у 2019 році Венс і Сакс, колишній CEO PayPal, співпрацювали в Narya Capital, де Сакс інвестував $5 млн у технологічні стартапи (TechCrunch);

Сакс також був консультантом Венса під час створення венчурного фонду;

Сакс пожертвував $10 млн на кампанію Венса до Сенату 2022 року і виступав на його мітингах (The Atlantic, 2023). У 2024 році Сакс підтримав кампанію Трампа–Венса, закликаючи до "America First" (vctr.media, 24 березня 2021).

3. Ілон Маск (Elon Musk): Венс і Маск не мають прямих бізнесових зв’язків, але Маск підтримує "America First" Венса через X (28 лютого 2025, X.com). Венс консультується з Маском щодо технологій (SpaceX, Starlink) для США, але не України.

Венс бачить у "PayPal Mafia" (Тіль, Сакс) інструмент для досягнення політичних і економічних цілей (боротьба з Китаєм, скорочення витрат, The Conversation, 16 липня 2024). Його ізоляціонізм і скептицизм до України (Time, 16 липня 2024) формуються через вплив Тіля, який також підтримує обмеження допомоги (sponsr.ru, 17 січня 2025).

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Як бачите, Венс дуже не простий товариш, зовсім не випадково був на зустрічі з Зеленським і його заяви, найімовірніше, так само були підготовлені заздалегідь, як і очікувана реакція Зеленського.

Як було сказано вище, Венс зробив ставку на руйнування угоди та удар по рейтингу Трампа.

Америкою прокотилася хвиля невдоволень політикою Трампа.

Йому начхати на Україну, на людські життя. У нього своя вузька повістка, яка, найімовірніше, призведе до руйнування Америки. Адже могутність США, не в останню чергу, є наслідком глобального домінування, адже масштаби американської економіки значно більші за континент Америка.

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