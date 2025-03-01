Приниження в краватці: чому Зеленському влаштували "прочуханку" через відсутність костюму в Білому домі

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Не думала я, що у звʼязку з учорашніми подіями в Білому домі вигулькне ще й умовно "модний" трек обговорення ситуації, але він справді існує — і це дуже показово. Я здивувалась, коли про одяг Зеленського мене спитали в моєму фб, але ще більше здивувалась, коли прочитала в іноземній пресі інсайти, повʼязані з цією темою. Окей, тут дійсно можна сказати кілька очевидних слів.

Отже, на самій вчорашній фантастичній пресконференції окрім іншого, було питання про одяг (!) Один з журналістів запитав Зеленського, чи має той костюм. Зеленський: "Так, маю, Я одягну костюм після війни". Принагідно слід зазначити, що це був не просто журналіст, а бойфренд Марджорі Грін (конгресвумен, яка системно цькує Україну в конгресі і звинувачувала нас в нацизмі та тортурах цивільних).

Я це побачила і одразу забула, бо далі понеслось таке, що стало не до костюмів. Але в перших американських текстах, написаних по гарячих слідах, я з подивом побачила, що ці кілька слів були черговою верхівкою чергового айсбергу цих перемовин. Ось що пише наприклад Axios (автоматичний переклад):

"Одним невеликим, але не менш важливим фактором, який дратував Трампа, був той факт, що Зеленський не носив костюм, повідомили Axios два безпосередньо обізнані джерела.

Радники Трампа неодноразово казали команді Зеленського, що для Зеленського було б більш шанобливо відмовитися від військового одягу під час відвідування Білого дому.

Зеленський прибув до Білого дому в більш офіційному чорному вбранні з національним символом України, але без костюма.

"Він сьогодні так причепурився", — зауважив Трамп, потиснувши руку Зеленському біля входу в Західне крило".

Чому нас вчить цей кейс? Ооо, багато чому. По-перше, що одяг та будь-яке обговорення одягу, враження від одягу, зауваження щодо одягу — це ніколи не причина, а завжди наслідок (тобто це повний крах від початку хибної теорії "короткої спідниці"). Тобі хтось не подобається, ти маєш щодо когось упередження — ти обговорюєш його одяг, тобі не подобається його одяг і НЕМОЖЛИВО вдягнутись так, щоб через одяг це ставлення змінити. По-друге: одяг дійсно є потужним соціальним висловлюванням, він здатний нести важливі меседжі, це мова, яка зчитується безпомилково і не потребує перекладу. Казала і повторюю: фліска замість костюму в перший день повномасштабного вторгнення була найкращим стилістичним кроком Зеленського евер. Нічого не можна було зробити такого ж промовистого та ефективного ціною таких мізерних зусиль — хіба припинити голитись, він зробив і це. Поступово фліска президента із успіху перетворювалась на пастку — чим ближчим здавався мир, чим теоретичнішою розмова з європейськими партнерами, тим недоречніше він виглядав в одязі війни. Більш формальний варіант, але все ж таки не костюм, як учора, був гарним проміжним виходом — але ж як нині знову грає фліска, відчуваєте? Ну тобто: молодець, що витримав стиль, бо миром і не пахне, в костюмі був би як дурень зі своєю запопадливою краваткою та не підписаною угодою.

По-третє: так, одяг це сильний важіль тиску. Вимагати певного одягу, забороняти певний одяг, ставити одяг як вимогу і таке інше — інструменти психологічного тиску коли йдеться про окремих людей і тоталітарного примусу, коли йдеться про суспільство. В даному випадку це були не вимоги, а рекомендації — ок, приймається. Наш до рекомендацій не дослухався, що було його повним правом — і отримав такий прочухан, нібито не виконав вимогу.

Також, і це в четвертих, маніпулювання вимогами до одягу — це намагання домінації, відповідно, погодження на вимоги це вияв покори (і навпаки). Тут все очевидно.

Ну і нарешті: Трамп є політичним гопником, який не гребує жодною можливістю принизити опонента, показати йому та решті його місце в ієрархії. Такі люди розуміють тікі мову сили. Перефразовуючи Черчілля, якби наш вдягнув краватку, аби уникнути публічного приниження, він отримав би те саме приниження — але вже в краватці. О, я бачу, ти нарешті вдягнувся як людина, сказав би Трамп.

Всі варіанти, які пропонує тобі гопник за кіоском, за визначенням є для тебе хибними. Тут немає жодного значення, є в тебе прикурити чи ні.

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