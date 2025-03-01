Унижение в галстуке: почему Зеленскому устроили "порку" из-за отсутствия костюма в Белом доме

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Не думала я, что в связи со вчерашними событиями в Белом доме выскочит еще и условно "модный" трек обсуждения ситуации, но он действительно существует — и это очень показательно. Я удивилась, когда об одежде Зеленского меня спросили в моем фб, но еще больше удивилась, когда прочитала в иностранной прессе инсайты, связанные с этой темой. Окей, здесь действительно можно сказать несколько очевидных слов.

Итак, на самой вчерашней фантастической пресс-конференции помимо прочего, был вопрос об одежде (!) Один из журналистов спросил Зеленского, имеет ли тот костюм. Зеленский: "Да, есть, я надену костюм после войны". Попутно следует отметить, что это был не просто журналист, а бойфренд Марджори Грин (конгрессвумен, которая системно травит Украину в конгрессе и обвиняла нас в нацизме и пытках гражданских).

Я это увидела и сразу забыла, потому что дальше понеслось такое, что стало не до костюмов. Но в первых американских текстах, написанных по горячим следам, я с удивлением увидела, что эти несколько слов были очередной верхушкой очередного айсберга этих переговоров. Вот что пишет например Axios (автоматический перевод):

"Одним небольшим, но не менее важным фактором, который раздражал Трампа, был тот факт, что Зеленский не носил костюм, сообщили Axios два непосредственно осведомленных источника.

Советники Трампа неоднократно говорили команде Зеленского, что для Зеленского было бы более уважительно отказаться от военной одежды во время посещения Белого дома.

Зеленский прибыл в Белый дом в более официальном черном наряде с национальным символом Украины, но без костюма.

"Он сегодня так принарядился", — заметил Трамп, пожав руку Зеленскому у входа в Западное крыло".

Чему нас учит этот кейс? Оооо, многому. Во-первых, что одежда и любое обсуждение одежды, впечатления от одежды, замечания по одежде — это никогда не причина, а всегда следствие (то есть это полный крах изначально ложной теории "короткой юбки"). Тебе кто-то не нравится, ты имеешь к кому-то предубеждение — ты обсуждаешь его одежду, тебе не нравится его одежда и НЕВОЗМОЖНО одеться так, чтобы через одежду это отношение изменить. Во-вторых: одежда действительно является мощным социальным высказыванием, она способна нести важные месседжи, это язык, который считывается безошибочно и не требует перевода. Говорила и повторяю: флиска вместо костюма в первый день полномасштабного вторжения была лучшим стилистическим шагом Зеленского эвер. Ничего нельзя было сделать такого же красноречивого и эффективного ценой таких мизерных усилий — разве что прекратить бриться, он сделал и это. Постепенно флиска президента из успеха превращалась в ловушку — чем ближе казался мир, чем теоретичнее разговор с европейскими партнерами, тем неуместнее он выглядел в одежде войны. Более формальный вариант, но все же не костюм, как вчера, был хорошим промежуточным выходом — но как сейчас снова играет флиска, чувствуете? Ну то есть: молодец, что выдержал стиль, потому что миром и не пахнет, в костюме был бы как дурак со своим ретивым галстуком и не подписанным соглашением.

В-третьих: да, одежда это сильный рычаг давления. Требовать определенной одежды, запрещать определенную одежду, ставить одежду как требование и так далее — инструменты психологического давления когда речь идет об отдельных людях и тоталитарного принуждения, когда речь идет об обществе. В данном случае это были не требования, а рекомендации — ок, принимается. Наш к рекомендациям не прислушался, что было его полным правом — и получил такую взбучку, якобы не выполнил требование.

Также, и это в четвертых, манипулирование требованиями к одежде — это попытка доминации, соответственно, согласие на требования это проявление покорности (и наоборот). Здесь все очевидно.

Ну и наконец: Трамп является политическим гопником, который не гнушается ни одной возможностью унизить оппонента, показать ему и остальным его место в иерархии. Такие люди понимают только язык силы. Перефразируя Черчилля, если бы наш надел галстук, чтобы избежать публичного унижения, он получил бы то же унижение — но уже в галстуке. О, я вижу, ты наконец-то оделся как человек, сказал бы Трамп.

Все варианты, которые предлагает тебе гопник за киоском, по определению являются для тебя ложными. Здесь не имеет никакого значения, есть у тебя прикурить или нет.

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