От золотого батона до крокодила в бассейне: эволюция украинской коррупционной элиты

Путь, который коррупционная элита Украины прошла за 10 с лишним лет — это путь от золотого батона до крокодила в бассейне. Хотя, чего это я? У Яныка вон тоже были страусы, правда, не дома.

Эстетически это все стремительно эволюционировало от провинциального стиля золотозубых агроэльфов к феерическому Nollywood (нигерийская киноиндустрия, вторая в мире после Голливуда, оставившая индийский Болливуд далеко позади). Там выпускается несколько тысяч полнометражных кинолент в год, правда, достаточно однообразных по сюжету. Есть там и свой визуальный канон: главный герой, весь в белом костюме, добрых 10 минут экранного времени все едет и едет в шикарном роллс-ройсе по подъездной аллее к своей роскошной позолоченной вилле. Этот демонстративный и торжественный путь успеха правильного пацана, выросшего в отдельный микрожанр, кажется, вобрал в себя всю картину мира наших новейших коррупционеров. Правду говорят, культурные коды свободно путешествуют через границы и континенты.

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