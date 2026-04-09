Дональд Трамп поссорился с первым американским Папой и угрожал послу Ватикана, — СМИ

Администрация Дональда Трампа вступила в конфликт со Львом XIV. Ранее в Белом доме были восхищены, что Папой Римским стал американец.

Лев XIV возмутил Белый дом, когда выступил 9 января 2026 года с "Речью о положении в мире". Это традиционное обращение главы Ватикана к дипломатическому корпусу. Папа Римский выразил тревогу происходящим в международной политике, отмечает издание The Free Press.

Среди прочего папа сказал: "Дипломатию, которая поощряет диалог и стремится к достижению консенсуса между всеми сторонами, вытесняет дипломатия, основанная на силе. Война снова входит в моду, и растет воинственный пыл. Мир больше не рассматривается как дар и как желаемое благо само по себе, или как цель. Напротив, мир все чаще достигается посредством вооруженной силы — как условие утверждения собственного господства".

Лев XIV призвал к скорейшему прекращению огня в Украине, к миру между Израилем и Палестиной на основе принципа "два государства для двух народов", к уважению суверенитета и прав человека в Венесуэле. Он выступил с речью вскоре после того, как США вторглись в эту страну и вывезли Николаса Мадуро. Также Папа призвал прекратить насилие в Африке и гражданскую войну в Мьянме.

Кроме этого "американский Папа" призвал уважать права и неотъемлемое человеческое достоинство беженцев и мигрантов, а также заключенных. Призыв прозвучал на фоне кризиса в штате Миннеаполис, когда туда ввели военизированные подразделения миграционной полиции для массовой депортации мигрантов.

Журналисты отмечают, что Лев XIV явно критиковал политику Дональда Трампа. Среди слушателей папы был Брайан Берч — посол США в Ватикане, лидер активистской организации CatholicVote, которая агитировала американских католиков за Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года.

Вскоре после этого выступления заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби пригласил в Пентагон кардинала Кристофа Пьера, папского нунция (посла) в США.

О визите не сообщалось официально, но содержание разговора в итоге "слили" в прессу сразу несколько источников, в том числе итальянский журналист Маттиа Феррарези, пишущий для The Free Press.

По данным Феррарези, Колби и еще несколько чиновников Пентагона прочли кардиналу Пьеру "лекцию" насчет "Речи о положении в мире" Льва XIV.

Журналист утверждает, что заместитель министра обороны Элбридж Колби сказал кардиналу что, "США располагают военной силой, которая позволяет им делать все что угодно".

Также кардиналу внушали, что Ватикан не должен вмешиваться в политику, где значение имеет "не мораль, а сила". И ему сказали, что "Католической церкви лучше встать на сторону США".

На встрече в Ватикане кто-то из чиновников Пентагона даже вспомнил про "Авиньонское пленение". Это исторический эпизод в истории религии, когда в конце XIII века король Франции Филипп IV Красивый обложил налогами французское духовенство. Папа Бонифаций VIII возмутился этим и пригрозил королю отлучением от церкви. Через несколько лет Бонифация свергли и убили. Новым папой стал Климент V, ставленник Филиппа. Он покинул Рим и поселился в Авиньоне — папском владении на территории Франции, под контролем Филиппа. Это "пленение", когда папство фактически было политическим орудием французских королей, продлилось до 1377 года.

Как пишет Феррарези, кардинал Пьер был шокирован. Публичной реакции со стороны Ватикана не последовало, но там расценили этот разговор как угрозу со стороны США.

Вскоре после этого Пьер покинул пост нунция — по официальной версии, в связи с достижением предельного возраста. Вместо него папским послом в США стал архиепископ Габриэле Джордано Качча, прежде бывший представителем Ватикана в ООН.

А Лев XIV снова выступил с речью, в этот раз он приурочил ее к Пасхе. Среди прочего Папа Римский сказал, что "Мы привыкаем к насилию, смиряемся с ним и становимся безразличными. Безразличными к гибели тысяч людей. Безразличными к последствиям ненависти и разобщенности, которые сеют конфликты. Безразличными к экономическим и социальным последствиям, которые они порождают, и которые мы все ощущаем. Наблюдается все возрастающая «глобализация безразличия".

Он призвал отказаться от "жажды конфликта, господства и власти" и "молить Господа даровать мир миру, истерзанному войнами, ненавистью и безразличием".

Представители Пентагона уже прокомментировали статью The Free Press: они настаивают, что Феррарези в своем описании встречи Пьера и Колби прибег ко многим "преувеличениям и искажениям" и что разговор был "уважительным и разумным", но тем самым признали, что встреча состоялась.

Это не первый конфликт Дональда Трампа, его администрации и нового Папы. Лев XIV — первый папа-американец — уже отклонил приглашение Белого дома на празднование 250-летия независимости США в июле. 4 июля Папа отправится на итальянский остров Лампедуза, где часто высаживаются мигранты из Северной Африки.

Вице-президента США Джей Ди Вэнса, который является католиком, уже спросили о скандале, когда он улетал из Будапешта. И Вэнс пообещал поговорить с кардиналом Пьером и с чиновниками Пентагона, чтобы выяснить, что произошло.

Напомним, Папа Римский Лев XIV готов к визиту в Украину. Об этом понтифик заявил журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. План визита уже готов, отметил Лев XIV, признавшись, что в данный момент проект Ватикана не реализуем. Трудности связаны с аспектами безопасности в стране, где идут боевые действия.

