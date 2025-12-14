Папа Римский заявил о готовности приехать в Киев: в Ватикане назвали главное препятствие

Папа Римский Лев XIV готов к визиту в Украину. Останавливает его только вопрос безопасности.

Глава Католической церкви надеется посетить Киев. Об этом, как сообщает издание ANSA, понтифик заявил журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

План визита уже готов, отметил Лев XIV, признавшись, что в данный момент проект Ватикана не реализуем. Трудности связаны с аспектами безопасности в стране, где идут боевые действия.

"Я надеюсь на это, но не знаю когда, нам нужно реалистично относиться к этим вещам", — сказал Папа Римский.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV заявлял, что призывы к миру всегда будут оставаться приоритетными для Ватикана, но маловероятно, что святой престол станет посредником в урегулировании российско-украинской войны. Нужно разделять роль Ватикана в призывах к миру и непосредственном посредничестве в конфликтах, отмечал понтифик.

В июне Папа Римский Лев XIV позвонил Владимиру Путину. Понтифик призывал главу Кремля искать пути решения конфликта. Российский же президент говорил об "эскалации конфликта киевским режимом" и что он "заинтересован" действовать дипломатическим путем. А для завершения войны, которую Москва назвала "украинским кризисом", якобы нужно устранить первопричины.

Отметим, Папа Римский призвал Путина к "мирному жесту" после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в мае.