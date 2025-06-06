Лев XIV позвонил российскому диктатору и поговорил о мире: детали от Ватикана

В среду 4 июня Папа Римский призвал Путина к мирному жесту и во время телефонного разговора напомнил о мирных инициативах по обмену пленными. Кроме того, прозвучала благодарность главе Русской православной церкви Патриарху Кириллу (Гундяеву), который поздравил понтифика с принятием должности, сообщили в Ватикане.

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О чем Папа Лев XIV поговорил по телефону с Путиным, рассказал пресс-секретарь Святого престола Маттео Бруни.

Бруни заявил, что Папа Лев XIV во второй раз поговорил с президентом РФ, поскольку предыдущий разговор состоялся в первые дни понтификата. Главная тема общения — российско-украинская война, говорится в заявлении Ватикана. В Риме продвигают идею завершения войны, и Папа Римский призвал Путина к мирному жесту в данном направлении. По мнению понтифика, следовало бы создать "позитивные контакты" и "искать решение конфликта".

"Папа обратился к России с призывом сделать шаг, который бы способствовал миру, подчеркнув важность диалога", — говорится в заявлении представителя Ватикана.

Папа Лев XIV также упомянул о поздравлениях от Патриарха Кирилла и вспомнил о христианских ценностях: ценности являются "светом, который помогает искать мира, защищать жизнь и стремиться к настоящей религиозной свободе". Кроме того, понтифик рассказал об усилиях по обмену пленными, которым занимается архиепископ Болоньи, кардинал Маттео Мария Дзуппи.

"Папа Римский и Путин обсудили гуманитарную ситуацию, а также необходимость содействия оказанию помощи там, где это необходимо", — сказал Бруни.

Пресс-служба Папы Римского не рассказала, что ответил президент РФ на предложение "мирного жеста" и на то, что Папа Лев XIV продвигает идею мира. Между тем агентство Reuters отметило, что ранее Ватикан не информировал о телефонных разговорах понтифика и заявление Бруни отличается от традиций.

Лев XIV поговорил по телефону с Путиным — детали

На портале Кремля появилось подтверждение того, что Лев XIV позвонил российскому диктатору. Пресс-служба Путина обнародовала итоги разговора с понтификом, которые несколько отличались от информации Ватикана. Как выяснилось, Москва предложила Ватикану совместно работать над утверждением "более справедливого миропорядка". Что касается российско-украинской войны, то Путин говорил об "эскалации конфликта киевским режимом" и что он "заинтересован" действовать дипломатическим путем. Впрочем, для завершения войны, которую Москва назвала "украинским кризисом", нужно устранить первопричины.

Пресс-служба Кремля указала, что Папа Лев XIV выслушал истории о нападках на УПЦ МП и услышал просьбу защитить русскую церковь. Россияне подытожили, что разговор был "конструктивным" и будут новые контакты.

Отметим, Папа Римский призвал Путина к мирному жесту после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский глава государства опубликовал фото, на котором Папа Лев XIV общается с ним в кабинете в Ватикане. Во время аудиенции Зеленский заявил, что надеется на помощь понтифика в деле завершения войны.

Напоминаем, в мае Фокус писал о том, как Папа Лев XIV стал главой Священного престола, и о том, чем он занимался до понтификата.