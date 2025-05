Новый Папа Римский Лев XIV (Роберт Прево) американец: все, что известно о темной лошадке на Престоле

Впервые в истории Папой Римским стал американец — Роберт Фрэнсис Прево, которой принял имя Лев XIV. Фокус рассказывает об интересных фактах из жизни нового главы Священного престола и в каких скандалах он был замечен.

Сегодня, 8 мая 2025 года, в 18:07 по центральноевропейскому времени (19:07 по киевскому), из дымохода Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что означает избрание нового Папы Римского — 267-го в истории Католической Церкви. Это произошло после четвертого тура голосования на второй день конклава, в котором участвовали 133 кардинала-электората. Для избрания нового понтифика было необходимо не менее 89 голосов, что составляет две трети от общего количества участников.

Новым Папой Римским стал 69-летний Роберт Фрэнсис Прево, кардинал из США. Он принял имя Лев XIV.

Кардинал с двойным гражданством: все что известно о новом Папе Римском — Льве XIV

Новоизбранный Папа родился 14 сентября 1955 года в американском Чикаго. В 1977 году вступил в орден августинцев, а в 1982 году был рукоположен в священники. Имеет степень бакалавра по математике, магистра богословия и доктора канонического права (Папский университет Святого Фомы Аквинского в Риме).

С 1985 года Роберт Фрэнсис Прево работал миссионером в Перу, в частности в Чулюканасе и Трухильо. Там он был настоятелем, преподавателем семинарии, судьей церковного трибунала и администратором. В 2015 году получил перуанское гражданство.

В 2014 году Папа Франциск назначил его апостольским администратором диецезии Чиклайо, а в 2015 году — ее епископом. В 2020 году временно возглавлял диецезию Кальяо. Он также был членом Постоянного совета Епископской конференции Перу и возглавлял ее Комиссию по вопросам образования и культуры.

В феврале 2025 года Прево был удостоен звания Большого Креста Чести и Преданности Суверенного Мальтийского Ордена.

Скандалы и критика вокруг нового Папы Римского

В 2000 году, будучи провинциалом Августинского ордена в Чикаго, Прево якобы разрешил священнику Джеймсу Рэю, который имел обоснованные обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними, проживать в монастыре вблизи католической школы. Это решение вызвало критику со стороны церковных и общественных деятелей.

Также во время епископства Прево в Чиклайо возникли обвинения против двух священников в сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними. Критики утверждают, что Прево не принял достаточных мер для расследования и предотвращения подобных случаев.

В марте 2025 года организация SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) обвинила Прево в злоупотреблении церковной властью и несоблюдении норм, установленных апостольским письмом Vos estis lux mundi, по реагированию на случаи сексуального насилия.

Интересные факты о новом Папе Римском Роберте Прево — Льве XIV

Первый Папа-американец: Прево — первый Папа из США за всю историю;

Гражданин Перу: Официально получил перуанское гражданство в 2015 году;

Папское имя Лев XIV: намек на желание восстановления единства и твердого управления;

Прево — неактивен в СМИ, считается технократом и администратором;

Имеет репутацию последователя Франциска в вопросе синодальности и реформ;

Его девиз: In illo uno unum ("В Едином — едины").

Прево не делал публичных заявлений относительно войны в Украине. До своего избрания он не фигурировал в сообщениях об официальных визитах в Украину или участии в миротворческих инициативах, связанных с конфликтом.

Ожидается, что Папа Лев XIV в ближайшие дни выскажет свою позицию относительно войны в Украине. Его предыдущий опыт миссионерской деятельности в Перу и управленческие роли в Ватикане могут повлиять на его подход к этому вопросу.

