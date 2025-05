Новий Папа Римський Лев XIV (Роберт Прево) американець: все, що відомо про темну конячку на Престолі

Вперше в історії Папою Римським став американець — Роберт Френсіс Прево якій прийняв ім'я Лев XIV. Фокус розповідає про цікаві факти з життя нового глави Священного престолу та в яких скандалах він був замічений.

Related video

Сьогодні, 8 травня 2025 року, о 18:07 за центральноєвропейським часом (19:07 за київським), з димаря Сикстинської капели здійнявся білий дим, що означає обрання нового Папи Римського — 267-го в історії Католицької Церкви. Це сталося після четвертого туру голосування на другий день конклаву, в якому брали участь 133 кардинали-електори. Для обрання нового понтифіка було необхідно щонайменше 89 голосів, що становить дві третини від загальної кількості учасників.

Новим Папою Римським став 69-річний Роберт Френсіс Прево, кардинал зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV.

Кардинал з подвійним громадянством: все що відомо про нового Папу Римського — Льва XIV

Новообраний Папа народився 14 вересня 1955 року в американському Чикаго. У 1977 році вступив до ордену августинців, а в 1982 році був висвячений на священника. Має ступінь бакалавра з математики, магістра богослов’я та доктора канонічного права (Папський університет Святого Томи Аквінського в Римі).

З 1985 року Роберт Френсіс Прево працював місіонером у Перу, зокрема в Чулюканасі та Трухільйо. Там він був настоятелем, викладачем семінарії, суддею церковного трибуналу та адміністратором. У 2015 році отримав перуанське громадянство.

У 2014 році Папа Франциск призначив його апостольським адміністратором дієцезії Чиклайо, а у 2015 році — її єпископом. У 2020 році тимчасово очолював дієцезію Кальяо. Він також був членом Постійної ради Єпископської конференції Перу та очолював її Комісію з питань освіти та культури.

У лютому 2025 року Прево був удостоєний звання Великого Хреста Честі та Відданості Суверенного Мальтійського Ордену.

Скандали та критика навколо нового Папи Римського

У 2000 році, будучи провінціалом Августинського ордену в Чикаго, Прево нібито дозволив священнику Джеймсу Рею, який мав обґрунтовані звинувачення у сексуальному насильстві над неповнолітніми, проживати в монастирі поблизу католицької школи. Це рішення викликало критику з боку церковних та громадських діячів.

Також під час єпископства Прево в Чіклайо виникли звинувачення проти двох священників у сексуальному насильстві над трьома неповнолітніми. Критики стверджують, що Прево не вжив достатніх заходів для розслідування та запобігання подібним випадкам.

У березні 2025 року організація SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) звинуватила Прево у зловживанні церковною владою та недотриманні норм, встановлених апостольським листом Vos estis lux mundi, щодо реагування на випадки сексуального насильства.

Цікаві факти про нового Папу Римського Роберта Прево — Льва XIV

Перший Папа-американець: Прево — перший Папа з США за всю історію;

Громадянин Перу: Офіційно отримав перуанське громадянство у 2015 році;

Папське ім’я Лев XIV: натяк на бажання відновлення єдності та твердого управління;

Прево — неактивний у ЗМІ, вважається технократом і адміністратором;

Має репутацію послідовника Франциска в питанні синодальності та реформ;

Його девіз: In illo uno unum («В Єдиному — єдині»).

Прево не робив публічних заяв щодо війни в Україні. До свого обрання він не фігурував у повідомленнях про офіційні візити до України чи участь у миротворчих ініціативах, пов'язаних із конфліктом.

Очікується, що Папа Лев XIV у найближчі дні висловить свою позицію щодо війни в Україні. Його попередній досвід місіонерської діяльності в Перу та управлінські ролі у Ватикані можуть вплинути на його підхід до цього питання.

Раніше Фокус докладно розповідав усе, що відомо про головних кандидатів на пост нового глави Католицької Церкви. Для обрання нового Папи Римського щодня проводять до чотирьох турів голосування.

Також Фокус з'ясовував, хто з кардиналів на посаду Папи Римського допомагав повертати українських дітей з російської окупації.