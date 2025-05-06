Кто станет новым Папой: 10 кандидатов — факты и скандалы всех претендентов (фото)

На этой неделе конклав кардиналов должен решать кто станет следующим Папой Римским. Фокус рассказывает, все что известно о главных кандидатах и процедуре избрания нового главы Католической Церкви.

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Кардиналы со всего мира встретятся на этой неделе, чтобы официально начать выбор следующего Папы Римского тайным голосованием.

Избрание Папы Римского — одно из самых таинственных и торжественных событий в католическом мире. Процедура называется Конклав (от лат. cum clave — "под ключом"), поскольку кардиналы собираются на закрытом заседании в Сикстинской капелле, пока не будет избран новый Понтифик.

Фокус рассказывает интересные факты и нюансы об избрании Папы, и все что известно о главных кандидатах на пост главы Каталитической Церкви.

Избрание Папы Римского: как и кто голосует

Участие в конклаве принимают только кардиналы, которым на момент начала sede vacante (периода без Папы) не исполнилось 80 лет. По состоянию на май 2025 года, право голоса имеют 135 кардиналов, представляющих 71 страну.

Процедура голосования проходит следующим образом:

Каждый день проводится до четырех туров голосования : два утром и два вечером.

: два утром и два вечером. Для избрания Папы нужно получить две трети голосов от всех избирателей.

от всех избирателей. Голосование проводится письменно. Каждый кардинал пишет имя кандидата на бумажке, которую складывает трижды и кладет в чашу на алтаре.

После каждого тура бюллетени сжигаются. Если Папа не избран, к дыму добавляется химическое вещество, которое делает его черным. Если Папа избран — дым белый.

Новоизбранного Папу спрашивают, принимает ли он избрание. Если да — он объявляет имя, которое будет носить как Понтифик. После этого его переодевают в белую сутану — в Сикстинской капелле есть специальная комната "Слезы кардиналов", где будущий Папа готовится к выходу.

Новоизбранный Понтифик выходит на балкон базилики Святого Петра и провозглашается словами: "Habemus Papam!" — "У нас есть Папа!"

Для того чтобы стать Папой не обязательно быть итальянцем: последние Папы были аргентинцем (Франциск), немцем (Бенедикт XVI) и поляком (Иоанн Павел II).

Теоретически, Папой может стать любой крещеный католик-мужчина, но на практике это всегда кардинал.

Вероятные кандидаты на пост Папы Римского

Продолжительность конклава непредсказуема. Например: в 2013 году Франциска избрали на второй день, но самый длинный конклав в истории (1268-1271) длился почти три года — кардиналы были заперты во дворце, с ограниченным питанием, пока не пришли к согласию.

Кто станет следующим Папой Римским: кандидаты

Кардинал Пьетро Паролин — один из самых влиятельных иерархов Католической Церкви и ключевая фигура в Ватикане, фактически "премьер-министр" Святого Престола.

Паролин считается главным претендентом на папский престол благодаря своему влиянию, опыту и лояльности к Папе Франциску. Занимает должность госсекретаря с 2013 года — это самая высокая должность после Папы. Паролин играет ключевую роль в дипломатических отношениях Ватикана, в частности в переговорах с Китаем о назначении епископов, а также в мирных инициативах по Украине. Он неоднократно выражал поддержку Украине, призывая к миру и осуждая агрессию. В 2016 году кардинал посетил Львов, где поздравил украинцев с праздником Троицы и подчеркнул важность диалога и единства. Известен как умеренный реформатор, сторонник диалога и осторожной модернизации церкви. Паролин более склонен к старому курсу церкви и не стремится к реформам или радикальным изменениям.

Итальянец, францисканец Пьербаттиста Пиццабалла имеет глубокий опыт служения на Ближнем Востоке. С 2016 года возглавляет Латинский патриархат Иерусалима — одну из важнейших символических должностей в Католической Церкви. Привлек внимание всего мира в 2023 году, когда во время конфликта между Израилем и ХАМАС предложил себя в обмен на израильских детей, взятых в заложники. Владеет ивритом и арабским.

Луис Антонио Тагле — префект отдела евангелизации, филиппинский кардинал. Один из самых известных церковных деятелей Азии, бывший архиепископ Манилы. В Ватикане возглавляет важную миссионерскую структуру, которая занимается распространением веры по всему миру. Считается "любимцем Франциска" и представителем линии обновления Церкви. Тагле — символ глобального Запада и Юга, возможный первый Папа из Азии. Публично выражал поддержку Украине в 2022-2023 годах, призывая молиться за мир и помогать беженцам.

Питер Кодво Аппия Терксон — первый ганец, который стал кардиналом (в 2003 году), Терксон является символом растущего влияния Африки в Католической Церкви. Он возглавлял архиепархию Кейп-Коста (1992-2009), а затем — Папский совет справедливости и мира. В 2017 году стал первым префектом новосозданной Дикастерии по интегральному развитию человека, которая объединяет социальное учение Церкви, экологию и права мигрантов. В 2022 году назначен канцлером Папских академий наук и социальных наук.

Терксон известен как умеренный консерватор: поддерживает традиционное учение Церкви, но открыт к диалогу. В 2013 году вызвал споры, связав сексуальные скандалы в Церкви с гомосексуальностью, но позже смягчил позицию, призвав к образованию и пониманию.

Фридолин Амбонго Бесунгу — один из самых обсуждаемых кандидатов на пост Папы Римского.

В 2004 году был назначен епископом Бокунгу-Икелла, а с 2018 года возглавляет архиепархию Киншасы. Он единственный африканец в составе Совета кардиналов, который создал Папа Франциск в 2013 году для реформирования Ватикана. В 2019 году был назначен кардиналом.

Бесунгу Амбонго неоднократно критиковал коррупцию, эксплуатацию природных ресурсов и нарушение прав человека в Конго. В 2018 году назвал президентские выборы "фарсом" и призвал к прозрачности. Он также выступал против западных идеологий, в частности в отношении ЛГБТ-прав, и поддерживал традиционное учение Церкви относительно целибата и однополых союзов.

Если он станет Папой, будет первым африканцем на этом посту за более чем 1500 лет.

Маттео Дзуппи — итальянский кардинал, известный своей деятельностью в миротворчестве. Папа Франциск поручил ему важную миссию — способствовать мирному урегулированию войны в Украине. В 2023 году Дзуппи посетил Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, работая над гуманитарными вопросами, в частности возвращением похищенных украинских детей и обменом пленными.

Его кандидатура на пост Папы Римского рассматривается как возможный вариант, поскольку он разделяет пастырскую и социальную ориентацию Папы Франциска, в частности внимание к бедным, мигрантам и миротворчеству. Однако его избрание может быть затруднено из-за отсутствия опыта в управлении Ватиканом.

Дзуппи также активно поддерживает Украину. Во время своих мирных миссий он неоднократно выражал солидарность с украинским народом, призывая к миру и справедливости. Его деятельность отражает стремление Ватикана быть активным участником в поисках мирного решения конфликтов.

Карлос Агьяр Ретес — мексиканский кардинал, архиепископ Мехико с 2017 года.

Ретес активно работает в мексиканском и латиноамериканском церковном сообществе. Он был президентом Мексиканской епископской конференции (2006-2012) и Латиноамериканской епископской конференции (CELAM) (2011-2015). Он также помогал разработать миссионерскую декларацию CELAM, принятую на конференции в Апаресиде в 2007 году.

Мексиканский кардинал высказывал критику в сторону жесткой иммиграционной политики Дональда Трампа.

Карлос Ретес является сторонником реформ Папы Франциска, в частности синодальности и большего участия мирян в церковной жизни. Однако его кандидатура на пост Папы Римского считается маловероятной из-за глобального консервативного поворота и стремления к возвращению к более традиционному европейскому лидерству в Церкви.

Жан-Клод Оллериш — назначен архиепископом Люксембурга в 2011 году Папой Бенедиктом XVI. Он является восьмым епископом и третьим архиепископом Люксембурга.

В октябре 2019 года Папа Франциск повысил его в сан кардинала-пресвитера Сан-Джованни-Крисостомо-аль-Монте-Сакро-Альто. Он стал первым кардиналом из Люксембурга.

Оллериш известен своей поддержкой синодальности, большего участия мирян в церковной жизни и открытостью к реформам. Он выражал поддержку рукоположению женщин в священники, отмечая, что хотя Папа Франциск не хочет этого, он является сторонником предоставления женщинам большей пастырской ответственности. Также он считает, что учение Церкви о гомосексуальных отношениях является неправильным, поскольку социологически-научная основа этого учения больше не является правильной.

После смерти Папы Франциска Оллериш был назван одним из возможных кандидатов на пост главы Католической Церкви. Его кандидатура рассматривается как прогрессивная, с акцентом на синодальность и открытость к реформам. Однако его избрание может быть затруднено из-за отсутствия опыта в управлении Ватиканом.

Анджело Де Донатис — итальянский кардинал, занимающий должность пенитенциария Великого Апостольской пенитенциарии. Учился в Папской Римской семинарии и получил лиценциат по моральной теологии. Священник с 1980 года, епископ с 2015 года. В 2017 году стал Викарием Рима и архиепископом титулярным, а в 2018 году был создан кардиналом. Де Донатис активно работал в формировании духовенства, в частности, проповедовал во время Пасхальных духовных упражнений для Римской курии. Он также был администратором Апостольского экзархата для украинцев в Италии, что позволило ему тесно сотрудничать с украинской общиной. Его карьера в Церкви отмечена акцентом на покаянии, милосердии и духовном восстановлении.

Раймонд Лео Берк — американский кардинал, известный своими консервативными взглядами. Он занимал должность архиепископа Сент-Луиса и префекта Верховного трибунала Апостольской Сигнатуры. Берк активно критикует реформы Папы Франциска, в частности относительно абортов, ЛГБТ+ прав и разводов. В 2016 году он направил "dubia" (это официальный вопрос, который кардиналы или епископы направляют Папе Римскому для прояснения определенных вопросов, возникающих в контексте церковной доктрины или практики — ред.) к Папе Франциску, требуя четкой позиции по этим вопросам. Его взгляды в частности на гендерную теорию, которую он считает несовместимой с католическим учением, вызвали много споров. Однако во время его служения в Сент-Луисе возникли обвинения в недостаточном реагировании на случаи сексуальных домогательств среди священников. Эти факты могут ограничить его шансы на избрание Папой, несмотря на его влияние среди консервативных католиков.

Избрание нового Папы: каким должен быть идеальный кандидат

Религиовед Анатолий Бабинский считает, что трудно предсказать кто именно станет следующим Папой, поскольку конклав — это всегда непредсказуемый процесс.

"Сейчас происходят генеральные конгрегации кардиналов, которые не менее важны, чем сам конклав. Он, вероятно, пройдет быстро, и уже сейчас можно прогнозировать, что новый Папа будет способен обеспечить стабильность. Кардиналы обсуждают глобальные и локальные проблемы, с которыми столкнется новый Папа, и по этому определяют кандидатуру", — рассказывает Фокусу Бабинский.

По словам религиоведа, на повестке дня есть желание выбрать человека, который сочетает сильные административные качества с умением коммуницировать с огромной структурой Церкви, насчитывающей более миллиарда верующих. В то же время этот Папа должен учитывать различные политические и экономические контексты, ведь в мире существуют страны первого и третьего мира, имеющие свои противоречия, и это все отражается на церковных делах.

"Выбор нового Папы станет большой ответственностью. Кардиналы должны найти человека, который будет не только отличным администратором и менеджером, но и лидером, способным сочетать харизму и реформы. В конклаве очень важно принять решение быстро, потому что кризисные моменты, с которыми столкнулась Церковь, требуют немедленных решений. Поэтому процесс избрания, хотя и не предсказуемый, может быть относительно быстрым", — говорит эксперт.