Папа для Украины: кто из кандидатов на Святой престол больше всего поддерживает украинцев

Кто станет новым Папой Римским — вопрос, который волнует не только католиков. Для Украины это также шанс получить союзника в борьбе за справедливость и мир. Фокус рассказывает, кто из кардиналов выступал за право украинцев на самооборону, а кто помог вернуть детей из росийськой оккупации.

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После смерти Папы Франциска внимание мира приковано к десятку кардиналов, которых считают главными претендентами на Святой престол. Для Украины важно, кто из них станет новым голосом Католической Церкви в мире. Позиция Ватикана может влиять как на дипломатическую поддержку, так и на гуманитарные инициативы, касающиеся украинских детей, беженцев и глобального отношения к российской агрессии.

Фокус рассказывает, кто из кандидатов на пост Папы больше всего поддерживает Украину.

Маттео Дзуппи — главный союзник Украины в Ватикане

Среди всех потенциальных преемников Франциска выделяется кардинал Маттео Дзуппи, который не только публично осуждал войну, но и принял активное участие в дипломатических и гуманитарных миссиях в поддержку Украины.

Архиепископ Болоньи и председатель Итальянской епископской конференции, кардинал Дзуппи является давним сторонником мира, но в случае Украины не ограничился призывами. В 2023 году Папа Франциск назначил его специальным посланником для миротворческой миссии между Украиной и Россией. Дзуппи посетил Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, проводя переговоры с целью остановить войну и организовать возвращение украинских детей, депортированных Россией.

"Мир в Украине не может быть навязан. Необходимо искать "созидательный мир", который учитывает потребности и страдания всех сторон конфликта", — заявил кардинал на миротворческой конференции в Берлине.

Во время визита в Киев в июне 2023 года он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также почтил память жертв в Буче — городе, который стал символом российских военных преступлений.

Его участие в деле возвращения депортированных украинских детей имеет конкретные результаты — благодаря посредничеству Дзуппи удалось вернуть в Украину подростка Богдана Ермохина, которого Россия незаконно вывезла из Мариуполя.

В феврале 2024 года кардинал принял участие в конференции в Варшаве, где подчеркнул важность гуманитарного измерения миротворческой миссии и необходимость международной солидарности с Украиной. Он также выразил обеспокоенность по поводу уменьшения внимания к войне в Украине со стороны западных обществ.

Питер Терксон: давние отношения с Украиной

Кардинал Питер Терксон, бывший архиепископ Ганы, сыграл ключевую роль в реализации инициативы "Папа для Украины". Эта программа, начатая Папой Франциском, предусматривала предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны на востоке Украины независимо от их конфессиональной принадлежности или национальности. Общая сумма помощи составила 16 миллионов евро, собранных в католических церквях Европы и из личного пожертвования Папы.

В ноябре 2018 года кардинал Терксон посетил Украину по случаю завершения этой акции. Во время визита он встретился с представителями украинской власти, духовенством Украинской Греко-Католической и Римско-Католической Церквей, а также с международными и местными организациями, которые сотрудничали с акцией. В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве кардинал возглавил молебен за мир в Украине и передал благословение украинскому народу от Папы Франциска.

Кроме того, кардинал Терксон посетил благотворительный обед для бездомных в Киеве, организованный сестрами Конгрегации Миссионерок милосердной любви, где лично общался с нуждающимися и даже спел для них.

Кардинал Терксон активно поддерживает Украину, осуждая агрессию и призывая к мирному решению конфликта через диалог. Его действия и высказывания свидетельствуют о глубокой солидарности с украинским народом.

Пьетро Паролин и "право украинцев на самооборону"

Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, активно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Он неоднократно подчеркивал необходимость диалога и дипломатических усилий для достижения справедливого и устойчивого мира.

В ноябре 2024 года, в честь 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России, Паролин подчеркнул, что "нельзя мириться с неизбежностью войны" и призвал к усилению дипломатических усилий для прекращения насилия.

В апреле 2025 года кардинал Паролин подтвердил четкую поддержку Ватиканом суверенитета и территориальной целостности Украины. И вновь подчеркнул, что "единственный путь к справедливому и устойчивому миру — это диалог, основанный на уважении к международному праву".

Но громче всего Паролин высказывался в поддержке права на самооборону, как и сам Папа Франциск. В 2022 году кардинал Паролин заявил, что поставка оружия Украине для самозащиты является морально оправданной, подчеркивая право на вооруженную оборону в случае агрессии. Этот же тезис он повторил в апреле 2025 года — по его словам Святой Престол очень обеспокоен "риском эскалации конфликта" в Украине, что повлечет "дальнейшие страдания и новые жертвы", одновременно признавая, что "было бы бесчеловечно отказывать украинцам в праве защищать себя".

Жан-Клод Оллериш и обращение к Патриарху Кириллу

Жан-Клод Оллериш - архиепископ Люксембурга и бывший президент Комиссии епископских конференций Европейского Союза (COMECE), последовательно выступает против войны в Украине, осуждая агрессию России и призывая к миру, солидарности и соблюдению международного права.

В декабре 2022 года кардинал Оллериш подчеркнул, что война в Украине является не только трагедией для украинского народа, но и глубокой раной для всей Европы.

В феврале 2023 года, по случаю первой годовщины полномасштабного вторжения, кардинал Оллериш от имени епископов ЕС призвал Россию "немедленно прекратить боевые действия и вывести свои вооруженные силы, с уважением к международному праву и территориальной целостности Украины".

Кардинал даже обращался к Патриарху Московскому Кириллу с просьбой повлиять на российские власти для прекращения войны.

Кроме того Оллериш активно поддерживает украинских беженцев и призывая европейские страны принимать и помогать им.

Луис Тагле и вера в украинскую надежду

Луис Антонио Тагле филиппинский кардинал и бывший президент Caritas Internationalis, последовательно выражал поддержку Украине во время войны, развязанной Россией.

В апреле 2022 года кардинал Тагле выразил глубокую скорбь из-за гибели семи человек, включая двух работников Caritas, в результате обстрела офиса организации в Мариуполе.

"Наша грусть превращается в призыв к международному сообществу приложить все усилия, чтобы положить конец этому насилию, вернуться к диалогу и видеть в каждом человеке брата и сестру", — сказал кардинал.

Также как президент Caritas Internationalis, кардинал Тагле активно поддерживал гуманитарную помощь Украине. Он подчеркивал, что каждый конфликт имеет человеческое лицо, и подчеркивал важность помнить о страданиях людей.

"Никакое оружие не может убить надежду, доброту духа в человеке. Надежда в Иисуса Христа и Его Воскресение является истинной и проявляется именно в свидетельствах многих людей", — утверждал Тагле.

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