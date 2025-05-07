Папа для України: хто з кандидатів на Святий престол найбільше підтримує українців

Хто стане новим Папою Римським — питання, яке хвилює не лише католиків. Для України це також шанс отримати союзника у боротьбі за справедливість і мир. Фокус розповідає, хто з кардиналів виступав за право українців на самооборону, а хто допоміг повернути дітей із російської окупації.

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Після смерті Папи Франциска увага світу прикута до десятки кардиналів, яких вважають головними претендентами на Святий престол. Для України важливо, хто з них стане новим голосом Католицької Церкви у світі. Позиція Ватикану може впливати як на дипломатичну підтримку, так і на гуманітарні ініціативи, які стосуються українських дітей, біженців та глобального ставлення до російської агресії.

Фокус розповідає, хто з кандидатів на пост Папи найбільше підтримує Україну.

Маттео Дзуппі — головний союзник України у Ватикані

Серед усіх потенційних наступників Франциска виділяється кардинал Маттео Дзуппі, який не лише публічно засуджував війну, а й взяв активну участь у дипломатичних та гуманітарних місіях на підтримку України.

Архієпископ Болоньї та голова Італійської єпископської конференції, кардинал Дзуппі є давнім прихильником миру, але у випадку України не обмежився закликами. У 2023 році Папа Франциск призначив його спеціальним посланцем для миротворчої місії між Україною та Росією. Дзуппі відвідав Київ, Москву, Вашингтон і Пекін, проводячи переговори з метою зупинити війну та організувати повернення українських дітей, депортованих Росією.

"Мир в Україні не може бути нав'язаний. Необхідно шукати "творчий мир", який враховує потреби та страждання всіх сторін конфлікту", — заявив кардинал на миротворчій конференції в Берліні.

Під час візиту до Києва у червні 2023 року він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також вшанував пам’ять жертв у Бучі — місті, яке стало символом російських воєнних злочинів.

Його участь у справі повернення депортованих українських дітей має конкретні результати — завдяки посередництву Дзуппі вдалось повернути до України підлітка Богдана Єрмохіна, якого Росія незаконно вивезла з Маріуполя.

У лютому 2024 року кардинал взяв участь у конференції у Варшаві, де підкреслив важливість гуманітарного виміру миротворчої місії та необхідність міжнародної солідарності з Україною. Він також висловив занепокоєння щодо зменшення уваги до війни в Україні з боку західних суспільств.

Пітер Терксон: давні стосунки з Україною

Кардинал Пітер Терксон, колишній архієпископ Гани, відіграв ключову роль у реалізації ініціативи "Папа для України". Ця програма, започаткована Папою Франциском, передбачала надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни на сході України незалежно від їхньої конфесійної приналежності чи національності. Загальна сума допомоги склала 16 мільйонів євро, зібраних у католицьких церквах Європи та з особистої пожертви Папи.

У листопаді 2018 року кардинал Терксон відвідав Україну з нагоди завершення цієї акції. Під час візиту він зустрівся з представниками української влади, духовенством Української Греко-Католицької та Римо-Католицької Церков, а також з міжнародними та місцевими організаціями, які співпрацювали з акцією. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві кардинал очолив молебень за мир в Україні та передав благословення українському народові від Папи Франциска.

Крім того, кардинал Терксон відвідав благодійний обід для безхатченків у Києві, організований сестрами Згромадження Місіонерок милосердної любові, де особисто спілкувався з нужденними та навіть заспівав для них.

Кардинал Терксон активно підтримує Україну, засуджуючи агресію та закликаючи до мирного вирішення конфлікту через діалог. Його дії та висловлювання свідчать про глибоку солідарність з українським народом.

П'єтро Паролін і "право українців на самооборону"

Кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, активно підтримує Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність.Він неодноразово наголошував на необхідності діалогу та дипломатичних зусиль для досягнення справедливого і сталого миру.

У листопаді 2024 року, на відзначення 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії, Паролін підкреслив, що "не можна миритися з неминучістю війни" та закликав до посилення дипломатичних зусиль для припинення насильства.

У квітні 2025 року кардинал Паролін підтвердив чітку підтримку Ватиканом суверенітету та територіальної цілісності України. І знов наголосив що "єдиний шлях до справедливого і сталого миру — це діалог, заснований на повазі до міжнародного права".

Але найгучніше Паролін висловлювався у підтримці права на самооборону, як і сам Папа Франциск. У 2022 року кардинал Паролін заявив, що постачання зброї Україні для самозахисту є морально виправданим, підкреслюючи право на збройну оборону у випадку агресії. Цю ж тезу він повторив у квітні 2025 році — за його словами Святий Престол дуже стурбований "ризиком ескалації конфлікту" в Україні, що спричинить "подальші страждання та нові жертви", водночас визнаючи, що "було б нелюдськи відмовляти українцям у праві захищати себе".

Жан-Клод Оллеріш і звернення до Патріарха Кирила

Жан-Клод Оллеріш — архієпископ Люксембургу та колишній президент Комісії єпископських конференцій Європейського Союзу (COMECE), послідовно виступає проти війни в Україні, засуджуючи агресію Росії та закликаючи до миру, солідарності та дотримання міжнародного права.

У грудні 2022 року кардинал Оллеріш підкреслив, що війна в Україні є не лише трагедією для українського народу, але й глибокою раною для всієї Європи.

У лютому 2023 року, з нагоди першої річниці повномасштабного вторгнення, кардинал Оллеріш від імені єпископів ЄС закликав Росію "негайно припинити бойові дії та вивести свої збройні сили, з повагою до міжнародного права та територіальної цілісності України".

Кардинал навіть звертався до Патріарха Московського Кирила з проханням вплинути на російську владу для припинення війни.

Крім того Оллеріш активно підтримує українських біженців та закликаючи європейські країни приймати та допомагати їм.

Луїс Тагле й віра в українську надію

Луїс Антоніо Тагле філіппінський кардинал і колишній президент Caritas Internationalis, послідовно висловлював підтримку Україні під час війни, розв’язаної Росією.

У квітні 2022 року кардинал Тагле висловив глибоку скорботу через загибель семи людей, включаючи двох працівників Caritas, внаслідок обстрілу офісу організації в Маріуполі.

"Наш смуток перетворюється на заклик до міжнародної спільноти докласти всіх зусиль, щоб покласти край цьому насильству, повернутися до діалогу та бачити в кожній людині брата і сестру", — сказав кардинал.

Також як президент Caritas Internationalis, кардинал Тагле активно підтримував гуманітарну допомогу Україні. Він підкреслював, що кожен конфлікт має людське обличчя, і наголошував на важливості пам’ятати про страждання людей.

"Жодна зброя не може вбити надію, доброту духу в людині. Надія в Ісуса Христа та Його Воскресіння є істинною і проявляється саме в свідченнях багатьох людей", — стверджував Тагле.

Раніше Фокус розповідав цікаві факти і нюанси про обрання Папи, та все що відомо про головних кандидатів на пост глави Каталітичної Церкві.