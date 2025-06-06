Лев XIV зателефонував російському диктатору і поговорив про мир: деталі від Ватикану

У середу 4 червня Папа Римський закликав Путіна до мирного жесту і під час телефонної розмови нагадав про мирні ініативи з обміну полоненими. Крім того, пролунала подяка очільнику Російської православної церкви Патріарху Кирилу (Гундяєву), який привітав понтифіка з прийняттям посади, повідомили у Ватикані.

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Про що Папа Лев XIV поговорив телефоном з Путіним, розповів прессекретар Святого престолу Маттео Бруні.

Бруні заявив, що Папа Лев XIV вдруге поговорив з президентом РФ, оскільки попередня розмова відбулась у перші дні понтифікату. Головна тема спілкування — російсько-українська війна, ідеться у заяві Ватикану. У Римі просувають ідею завершення війни, і Папа Римський закликав Путіна до мирного жесту у даному напрямку. На думку понтифіка, варто було б створити "позитивні контакти" та "шукати рішення конфлікту".

"Папа звернувся до Росії із закликом зробити крок, який би сприяв миру, наголосивши на важливості діалогу", — ідеться у заяві речника Ватикану.

Папа Лев XIV також згадав про привітання від Патріарха Кирила та про християнські цінності: цінності є "світлом, яке допомагає шукати миру, захищати життя та прагнути справжньої релігійної свободи". Крім того, під час розмови згадали зусилля з обміну полоненими, яким займається архієпископ Болоньї, кардинал Маттео Марія Дзуппі.

"Папа Римський та Путін обговорили гуманітарну ситуацію, а також необхідність сприяння наданню допомоги там, де це необхідно", — сказав Бруні.

Пресслужба Папи Римського не розповіла, що відповів президент РФ на пропозицію "мирного жесту" і на те, що Папа Лев XIV просуває ідею миру. Тим часом агентство Reuters зауважило, що раніше Ватикан не інформував про телефонні розмови понтифіка і заява Бруні відрізняється від традицій.

Лев XIV поговорив телефоном з Путіним — деталі

На порталі Кремля з'явилось підтвердження того, що Лев XIV зателефонував російському диктатору. Пресслужба Путіна оприлюднила підсумки розмови з понтифіком, які дещо відрізнялись від інформації Ватикану. Як з'ясувалось, Москва запропонувала Ватикану спільно працювати над утвердженням "більш справедливого світопорядку". Що ж до російсько-української війни, то Путін говорив про "ескалацію конфлікту київським режимом" і що він "зацікавлений" діяти дипломатичним шляхом. Втім, для завершення війни, яку Москва назвала "українською кризою", потрібно усунути першопричини.

Пресслужба Кремля вказала, що Папа Лев XIV вислухав історії про нападки на УПЦ МП та почув прохання захистити російську церкву. Росіяни підсумували, що розмова була "конструктивною" і будуть нові контакти.

Зазначимо, Папа Римський закликав Путіна до мирного жесту після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Український глава держави опублікував фото, на якому Папа Лев XIV спілкується з ним у кабінеті у Ватикані. Під час аудієнції Зеленський заявив, що сподівається на допомогу понтифіка у справі завершення війни.

Нагадуємо, у травні Фокус писав про те, як Папа Лев XIV став главою Священного престолу, і про те, чим він займався до понтифікату.