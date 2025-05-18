Папа Лев XIV і Зеленські провели зустріч: який подарунок отримала перша леді (фото, відео)

Папа Римський Лев XIV офіційно став очільником Римо-католицької церкви. Згодом з понтифіком зустрілися президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена, яким папа подарував пам'ятні подарунки.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента держави.

Зеленський подякував чинному Папі за аудієнцію та додав, що "авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершені цієї війни".

Зустріч Папи Лева XIV з подружжям Зеленських (фото: Instagram/zelenskiy_official)

"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", — написав глава держави.

Вже після зустрічі, український президент повідомив, що передав Папі Леву XIV ікону "Божа Матір з немовлям". Її було написано на уламку артилерійського ящика з-під міста Ізюм Харківської області.

Ікона "Божа Матір з немовлям", яку передали Папі Римському (фото: Telegram/Zelenskiy Official)

"Вона — про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні. Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому", — написав глава держави.

Згодом офіційне медіа Ватикану L'Osservatore Romano оприлюднило кадри спілкування понтифіка з подужжям Зеленським. Після завершення розмови, очільник Римо-католицької церкви вручив українським гостям пам'ятні подарунки.

Зокрема на кадрах можна побачити, що Лев XIV вручив першій леді України папську вервичку. Перша леді України подякувала новому понтифіку за пам'ятний подарунок.

Раніше повідомлялося, чому Папа Лев XIV обрав саме це ім'я. За словами нового понтифіка, через ШІ можуть з'явитись нові соціальні проблеми, які зачеплять робочий клас.

Згодом стало відомо, як відбулася церемонія інавгурації Лева XIV. На площі Святого Петра у Ватикані відбулася церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV, після якої він офіційно вступив на свою посаду.