Папа Лев XIV и Зеленские провели встречу: какой подарок получила первая леди (фото, видео)

Папа Римский Лев XIV официально стал главой Римско-католической церкви. Впоследствии с понтификом встретились президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, которым папа подарил памятные подарки.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента государства.

Зеленский поблагодарил действующего Папу за аудиенцию и добавил, что "авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны".

Встреча Папы Льва XIV с супругами Зеленских (фото: Instagram/zelenskiy_official)

"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и длительного мира", — написал глава государства.

Уже после встречи, украинский президент сообщил, что передал Папе Льву XIV икону "Божья Матерь с младенцем". Она была написана на обломке артиллерийского ящика из-под города Изюм Харьковской области.

Икона "Божья Матерь с младенцем", которую передали Папе Римскому (фото: Telegram/Zelenskiy Official)

"Она — о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине. Мы молимся за жизнь всех наших депортированных детей и надеемся на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все — и дети, и украинские пленные — вернулись домой", — написал глава государства.

Впоследствии официальное медиа Ватикана L'Osservatore Romano обнародовало кадры общения понтифика с супругами Зеленскими. После завершения разговора, глава Римско-католической церкви вручил украинским гостям памятные подарки.

В частности на кадрах можно увидеть, что Лев XIV вручил первой леди Украины папскую вервицу. Первая леди Украины поблагодарила нового понтифика за памятный подарок.

Ранее сообщалось, почему Папа Лев XIV выбрал именно это имя. По словам нового понтифика, из-за ИИ могут появиться новые социальные проблемы, которые затронут рабочий класс.

Впоследствии стало известно, как состоялась церемония инаугурации Льва XIV. На площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV, после которой он официально вступил в свою должность.