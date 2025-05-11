Мир на пороге новой революции: Папа Лев XIV выбрал свое имя из-за угрозы ИИ (видео)

Папа Римский Лев XIV сравнил угрозы от технологий искусственного интеллекта с промышленной революцией XIX века, когда церковью руководил Лев XIII. По мнению нового понтифика, из-за ИИ могут появиться новые социальные проблемы, которые затронут рабочий класс.

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О причинах выбора имени Лев XIV и о том, как на выбор повлиял ИИ, написало медиа The Verge.

Папа Лев XIV — см. комментарий об ИИ с 1:42

Медиа опубликовало фрагмент выступления Папы Римского перед кардиналами 10 мая, перевод которого разместили на портале Ватикана. При этом отмечается, что папа Лев XIV назвал ИИ одной из причин своего папского имени. В выступлении перед кардиналами понтифик заявил, что будет идти путем Папы Франциска, который беспокоился о "наименьших и отверженных" и был готов вести "смелый и доверительный диалог с современным миром в его различных составляющих и реалиях". Последний Папа с именем Лев занимался социальными вопросами во время промышленной революции 19 века, напомнил понтифик. Сейчас такой же силы влияние будет иметь искусственный интеллект, поэтому он и решил стать следующим понтификом с таким именем, говорилось в выступлении.

"Папа Лев XIII в своей исторической энциклике Rerum Novarum рассматривал социальный вопрос в контексте первой великой промышленной революции. В наше время Церковь предлагает каждому сокровищницу своего социального учения в ответ на очередную промышленную революцию и на развитие в области искусственного интеллекта, что ставит новые вызовы для защиты человеческого достоинства, справедливости и рабочей силы", — сказал он.

Между тем The Verge подтвердило, что Ватикан действительно заинтересовался новейшими цифровыми технологиями. Например, в январе 2025 года появились рассуждения об ограниченности этих технологий и об их влиянии на истину и этику. Кроме того, в 2024 году Папа Франциск предостерег, что ИИ может давать "частично или полностью ложные нарративы, в которые верят и распространяют так, будто они правдивы". Медиа подытожило: если Лев XIV упомянул об ИИ в своей первой речи, то он действительно обеспокоен этим вопросом и будет уделять ему много внимания.

Папа Лев XIV — детали

Фокус публиковал мнение журналиста и историка Дениса Мандзюка относительно предшественников нового Папы Римского, которые ранее выбирали имя Лев. Мандзюк проанализировал деятельность других 12 понтификов. Первый из них папировал еще во времена Римской империи и даже вел переговоры с варваром Атиллой. Второй — злоупотреблял наложением анафемы (церковного проклятия). Третий — действовал в унисон с королем франков Карлом Великим и подавлял мятежи против себя. Были папы, которые правили менее года и умирали от рук злоумышленников или от немощи. Журналист отдельно выделил Льва X, который происходил из семьи Медичи: священник назван "олигархом и бандюком своего времени".

Отметим, 9 мая на портале Святого Престола сообщили, что новый папа пройдет официальную интронизацию, Это произойдет 18 мая, и после этого Лев XIV прочитает первую официальную проповедь для всех католиков.

Напоминаем, 26 апреля состоялись похороны Папы Франциска, на котором Ватикан нарушил протокол ради президента Украины Владимира Зеленского.