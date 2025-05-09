Ватикан сообщил дату интронизации Папы Льва XIV: какие ближайшие планы нового понтифика

Новый Папа Римский проведет первую мессу для всех католиков в воскресенье 18 мая. До этой даты и после нее, до конца мая, у понтифика будет плотный график. Чуть ли не ежедневно будут проходить церковные или светские встречи. Кроме того, Лев XIV дал первые распоряжения относительно работников Ватикана.

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О дате интронизации (или инаугурации) Папы Римского написали на портале Святого Престола.

Ватикан обнародовал расписание Льва XIV, которое охватило период с 10 по 25 мая. Указывается, что инаугурационная месса, которая означает официальное начало понтификата, состоится 18 мая. Начало — в 10 часов по местному времени (в 11 часов по Киеву). Месса состоится на площади Святого Петра.

Другие события, которые ожидают нового Папу Римского до конца мая, касаются встреч с руководством церкви, журналистами, дипломатами, службы для верующих, показано в расписании.

Расписание понтифика включает девять событий:

10 мая — встреча с Коллегией кардиналов.

11 мая — чтение молитвы Regina Caeli ("Регина Небесная") с главного балкона базилики Святого Петра;

12 мая — встреча с мировой прессой;

16 мая — встреча с дипломатическим корпусом Ватикана, руководителями зарубежных миссий;

18 мая — месса в честь начала Понтификата на площади Святого Петра ;

; 20 мая — вхождение в папскую базилику Святого Павла;

21 мая — первая общая аудиенция с публикой;

24 мая — встреча с представителями Римской курии и Ватикана;

25 мая — вторая молитва Regina Caeli.

Также указано, что Лев XIV дал распоряжение относительно работников и руководителей учреждений, которые должны потерять должности после смерти предыдущего понтифика, Папы Римского Франциска. Новый глава католиков сообщил, что люди пока могут оставаться на местах.

В то же время агентство CNN напомнило, что 9 мая новый Папа Римский провел первую мессу, которая транслировалась на YouTube-канале Ватикана. Медиа объяснило, что службу провели для 132 кардиналов, которые его выбрали, и была закрыта для остальной публики.

"Лев XIV будет официально инаугурирован на папу 18 мая, когда он проведет свою инаугурационную публичную мессу на площади Святого Петра", — подытожило агентство.

Папа Римский Лев XIV — детали

Отметим, кардиналами Ватикана 8 мая 2025 года избрали нового Папу Римского. После смерти папы Франциска в Сикстинской капелле в Риме собрался конклав, который заседал всего лишь два дня. К концу первых суток над залом заседаний поднялся черный дым, который означал неизбрание нового понтифика, а уже на второй день — белый, который говорил об избрании. Избранником конклава стал 69-летний американский священник Роберт Прево.

Фокус писал о Роберте Прево, который стал новым Папой Римским. Понтифик родился в Чикаго в США, затем принял сан и с 2015 года был епископом католической церкви в Перу. В сети отыскалась информация о скандалах с насилием над мальчиками: Прево якобы не принял достаточных мер, чтобы наказать виновных.

Напоминаем, 3 мая президент США Дональд Трамп опубликовал свое изображение в одежде Папы Римского. Агентство Daily Mail рассказало, какие богатства Ватикана, стоимостью полмиллиона млн долл., унаследовал Роберт Прево от Папы Франциска.