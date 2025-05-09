Кольцо за полмиллиона, папамобиль и дворец на скале: что достанется новому Папе Римскому

Папа Лев XIV, некогда скромный кардинал Роберт Фрэнсис Прево, вместе с папским престолом получит в свое распоряжение все сокровища Ватикана и очень изысканные апартаменты.

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Об этом пишет Daily Mail.

Роберт Фрэнсис Прево первый раз появился на публике в новом статусе

Папа Лев XIV вскоре будет награжден бесценными регалиями и огромным поместьем, причитающимся вместе с папством, включая золотые украшения, пуленепробиваемый папамобиль и роскошные папские апартаменты в Ватикане и пригороде Рима.

Новая жизнь бывшего кардинала Роберта Фрэнсиса Прево в Ватикане будет далека от его жизни в пригороде Иллинойса, где он вырос, а также от скромного существования миссионера среди бедных фермеров в Перу.

Роберт Фрэнсис Прево в бытность кардиналом Фото: Из открытых источников

Первый американский Папа вступит в должность на этой неделе во время грандиозной мессы, во время которой ему будет вручен паллий — церковное облачение. Затем на его палец наденут Кольцо рыбака — пожалуй, самое символичное украшение, которое носит Папа Римский.

Сообщается, что стоимость кольца, на котором написано его папское имя и изображен Святой Петр, закидывающий сеть, составляет 520 000 долларов, хотя его ценность для Католической церкви неизмерима.

Кольцо рыбака на пальце Папы Римского Льва XIV Фото: Vatican News

Еще одним бесценным украшением, которое носят Папы, является нательный крест, каждый из которых индивидуален для каждого понтифика.

Приветствуя верующих после своего избрания в четверг, Лев XIV носил крест со съемным чехлом, в котором хранятся мощи святых, подаренный ему его религиозным орденом августинцев, когда он был произведен в кардиналы в 2023 году.

Крест содержит фрагменты костей трех ключевых святых ордена: святого Августина, его матери святой Моники и архиепископа XVI века святого Фомы из Виллановы.

Также в распоряжение "американского Папы" перейдет старинный дворец Кастель-Гандольфо: комплекс зданий площадью 135 акров в 25 км от Рима, который расположен на Альбанских холмах с панорамным видом на озеро Альбано. В огромном дворце есть бассейн, построенный Папой Иоанном Павлом II. А Папа Бенедикт основал там органическую ферму, где разводят коров, кур свободного выгула и пчел.

Папский дворец Гандольфо на озере Альбано Фото: Wikipedia

И Папе Льву XIV достанется специальный электрический Папамобиль за 500 тысяч долларов, который компания Mercedes построила для Папы Франциска в прошлом году.

Эксперты уже отметили, что он приветствовал публику после своего избрания в богатой пурпурно-золотой епитрахили, украшенной иллюстрациями четырех Евангелий Нового Завета — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Так что, вероятно, папство первого американского Папы Римского будет более изысканным, чем у Папы Франциска, который славился своей скромностью с того момента, как он вступил в орден иезуитов в 1950-х годах и принял обет бедности.

Покойный Папа, скончавшийся в прошлом месяце в возрасте 88 лет, прилагал все усилия для поддержания этого принципа на протяжении всей своей жизни.

Папа Римский жил скромно и появлялся в скромных одеяниях Фото: Getty Images

Вместо того чтобы поселиться в роскошных папских апартаментах в Апостольском дворце в Риме, понтифик решил переехать в гостевой дом Casa Santa Maria и жить максимально экономно.

"Во время конклава я жил в комнате 207. Эта комната, где мы сейчас находимся, была гостевой. Я решил жить здесь, в комнате 201, потому что, когда я вступил во владение папскими апартаментами, внутри себя я отчетливо услышал "нет", — говорил Франциск в интервью 2013 года.

Летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо он превратил в музей и чаще всего появлялся в простом белом облачении. Теперь журналисты гадают, насколько шикарным будет папство нового понтифика.

Напомним, ранее Фокус писал о новом Папе Римском. Оказалось, что кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV, был замешан в нескольких скандалах.