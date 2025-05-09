Кольцо за полмиллиона, папамобиль и дворец на скале: что достанется новому Папе Римскому
Папа Лев XIV, некогда скромный кардинал Роберт Фрэнсис Прево, вместе с папским престолом получит в свое распоряжение все сокровища Ватикана и очень изысканные апартаменты.
Об этом пишет Daily Mail.
Папа Лев XIV вскоре будет награжден бесценными регалиями и огромным поместьем, причитающимся вместе с папством, включая золотые украшения, пуленепробиваемый папамобиль и роскошные папские апартаменты в Ватикане и пригороде Рима.
Новая жизнь бывшего кардинала Роберта Фрэнсиса Прево в Ватикане будет далека от его жизни в пригороде Иллинойса, где он вырос, а также от скромного существования миссионера среди бедных фермеров в Перу.
Первый американский Папа вступит в должность на этой неделе во время грандиозной мессы, во время которой ему будет вручен паллий — церковное облачение. Затем на его палец наденут Кольцо рыбака — пожалуй, самое символичное украшение, которое носит Папа Римский.
Сообщается, что стоимость кольца, на котором написано его папское имя и изображен Святой Петр, закидывающий сеть, составляет 520 000 долларов, хотя его ценность для Католической церкви неизмерима.
Еще одним бесценным украшением, которое носят Папы, является нательный крест, каждый из которых индивидуален для каждого понтифика.
Приветствуя верующих после своего избрания в четверг, Лев XIV носил крест со съемным чехлом, в котором хранятся мощи святых, подаренный ему его религиозным орденом августинцев, когда он был произведен в кардиналы в 2023 году.
Крест содержит фрагменты костей трех ключевых святых ордена: святого Августина, его матери святой Моники и архиепископа XVI века святого Фомы из Виллановы.
Также в распоряжение "американского Папы" перейдет старинный дворец Кастель-Гандольфо: комплекс зданий площадью 135 акров в 25 км от Рима, который расположен на Альбанских холмах с панорамным видом на озеро Альбано. В огромном дворце есть бассейн, построенный Папой Иоанном Павлом II. А Папа Бенедикт основал там органическую ферму, где разводят коров, кур свободного выгула и пчел.
И Папе Льву XIV достанется специальный электрический Папамобиль за 500 тысяч долларов, который компания Mercedes построила для Папы Франциска в прошлом году.
Эксперты уже отметили, что он приветствовал публику после своего избрания в богатой пурпурно-золотой епитрахили, украшенной иллюстрациями четырех Евангелий Нового Завета — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Так что, вероятно, папство первого американского Папы Римского будет более изысканным, чем у Папы Франциска, который славился своей скромностью с того момента, как он вступил в орден иезуитов в 1950-х годах и принял обет бедности.
Покойный Папа, скончавшийся в прошлом месяце в возрасте 88 лет, прилагал все усилия для поддержания этого принципа на протяжении всей своей жизни.
Вместо того чтобы поселиться в роскошных папских апартаментах в Апостольском дворце в Риме, понтифик решил переехать в гостевой дом Casa Santa Maria и жить максимально экономно.
"Во время конклава я жил в комнате 207. Эта комната, где мы сейчас находимся, была гостевой. Я решил жить здесь, в комнате 201, потому что, когда я вступил во владение папскими апартаментами, внутри себя я отчетливо услышал "нет", — говорил Франциск в интервью 2013 года.
Летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо он превратил в музей и чаще всего появлялся в простом белом облачении. Теперь журналисты гадают, насколько шикарным будет папство нового понтифика.
Напомним, ранее Фокус писал о новом Папе Римском. Оказалось, что кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV, был замешан в нескольких скандалах.