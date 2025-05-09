Перстень за пів мільйона, папамобіль і палац на скелі: що дістанеться новому Папі Римському

Папа Лев XIV, колись скромний кардинал Роберт Френсіс Прево, разом із папським престолом отримає у своє розпорядження всі скарби Ватикану і дуже вишукані апартаменти.

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Про це пише Daily Mail.

Роберт Френсіс Прево вперше з'явився на публіці в новому статусі

Папу Льва XIV незабаром буде нагороджено безцінними регаліями і величезним маєтком, який належить разом із папством, включно із золотими прикрасами, куленепробивним папамобілем і розкішними папськими апартаментами у Ватикані та передмісті Риму.

Нове життя колишнього кардинала Роберта Френсіса Прево у Ватикані буде далеким від його життя в передмісті Іллінойсу, де він виріс, а також від скромного існування місіонера серед бідних фермерів у Перу.

Роберт Френсіс Прево під час перебування кардиналом Фото: З відкритих джерел

Перший американський Папа вступить на посаду на цьому тижні під час грандіозної меси, під час якої йому вручать палій — церковне вбрання. Потім на його палець одягнуть Перстень рибалки — мабуть, найсимволічнішу прикрасу, яку носить Папа Римський.

Повідомляється, що вартість каблучки, на якій написано його папське ім'я і зображений Святий Петро, що закидає сітку, становить 520 000 доларів, хоча її цінність для Католицької церкви незмірна.

Перстень рибалки на пальці Папи Римського Лева XIV Фото: Vatican News

Ще однією безцінною прикрасою, яку носять Папи, є натільний хрест, кожен з яких індивідуальний для кожного понтифіка.

Вітаючи вірян після свого обрання в четвер, Лев XIV носив хрест зі знімним чохлом, у якому зберігаються мощі святих, подарований йому його релігійним орденом августинців, коли його висвятили в кардинали 2023 року.

Хрест містить фрагменти кісток трьох ключових святих ордена: святого Августина, його матері святої Моніки та архієпископа XVI століття святого Хоми з Вілланови.

Також у розпорядження "американського Папи" перейде старовинний палац Кастель-Гандольфо: комплекс будівель площею 135 акрів за 25 км від Риму, що розташований на Альбанських пагорбах із панорамним видом на озеро Альбано. У величезному палаці є басейн, побудований Папою Іоанном Павлом II. А Папа Бенедикт заснував там органічну ферму, де розводять корів, курей вільного вигулу і бджіл.

Папський палац Гандольфо на озері Альбано Фото: Wikipedia

І Папі Леву XIV дістанеться спеціальний електричний Папамобіль за 500 тисяч доларів, який компанія Mercedes побудувала для Папи Франциска минулого року.

Експерти вже зазначили, що він вітав публіку після свого обрання в багатій пурпурно-золотій єпітрахилі, прикрашеній ілюстраціями чотирьох Євангелій Нового Заповіту — від Матвія, Марка, Луки та Іоанна. Тож, імовірно, папство першого американського Папи Римського буде більш вишуканим, ніж у Папи Франциска, який славився своєю скромністю відтоді, як вступив до ордену єзуїтів у 1950-х роках та прийняв обітницю бідності.

Покійний Папа, який помер минулого місяця у віці 88 років, докладав усіх зусиль для підтримання цього принципу протягом усього свого життя.

Папа Римський жив скромно і з'являвся у скромних шатах Фото: Getty Images

Замість того щоб оселитися в розкішних папських апартаментах в Апостольському палаці в Римі, понтифік вирішив переїхати до гостьового будинку Casa Santa Maria та жити максимально економно.

"Під час конклаву я жив у кімнаті 207. Ця кімната, де ми зараз перебуваємо, була гостьовою. Я вирішив жити тут, у кімнаті 201, тому що, коли я вступив у володіння папськими апартаментами, всередині себе я чітко почув "ні", — говорив Франциск в інтерв'ю 2013 року.

Літню папську резиденцію Кастель-Гандольфо він перетворив на музей і найчастіше з'являвся в простому білому вбранні. Тепер журналісти гадають, наскільки шикарним буде папство нового понтифіка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нового Папу Римського. Виявилося, що кардинал Роберт Френсіс Прево, який прийняв ім'я Лев XIV, був замішаний у кількох скандалах.