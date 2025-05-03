В сутане на троне: Трамп опубликовал свой портрет в образе Папы Римского (фото)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 3 мая показал свое фото в образе Папы Римского, сгенерированное искусственным интеллектом.

Related video

Портрет американский лидер опубликовал в собственной соцсети Truth Social.

Также портрет Трампа в образе Папы Римского распространил официальный аккаунт Белого дома в соцсети X (ранее — Twitter).

На изображении президент США сидит на троне Папы Римского в белой сутане с моцеттой (короткой накидкой на плечах), с белой митрой на голове.

Комментариев по поводу ИИ-портрета Трампа в образе Папы Римского ни от него самого, ни от Белого дома нет.

Трамп захотел стать Папой Римским

О том, что он хотел бы быть новым Папой Римским, Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами 29 апреля. Так он ответил на вопрос, кого бы хотел видеть во главе Католической церкви.

"Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой выбор номер один", — сказал президент США.

После этого Трамп добавил, что на самом деле не отдает предпочтения никому из кандидатов, и вспомнил кардинала из Нью-Йорка.

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля. Последний раз он появлялся на публике накануне, во время обращения к верующим по случаю Пасхи. Конклав в Ватикане, во время которого изберут нового Папу Римского, начнется 7 мая, сообщает Vatican News. Для победы кардинал-кандидат должен набрать две трети из 138 голосов.

СМИ 21 апреля публиковали список кардиналов, которые являются фаворитами на пост понтифика после Франциска.