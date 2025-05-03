Понад 6000 солдатів і військова техніка: Трамп на свій день народження влаштує грандіозний парад, — ЗМІ

З нагоди власного 79-річчя та 250-річчя американської армії президент США Дональд Трамп 14 червня влаштує грандіозний парад: щонайменше 150 одиниць військової техніки та 50 літаків візьмуть участь у ньому. Окрім того, відбудеться низка видовищ, зокрема змагання з фітнесу.

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Про те, яким буде парад у США з нагоди дня народження їхнього лідера, розповіло видання Bloomberg 3 травня.

Зазначається, що адміністрація Трампа оголосила у п'ятницю, 2 травня, про те, що 14 червня проведуть масштабне дійство, присвячене святкуванню річниці американської армії. Також у такий спосіб політик відзначить власний день народження.

Пентагон проінформував Bloomberg про те, що у параді мають взяти участь близько 6600 солдатів, а також 150 військових машин і 50 літаків.

Окрім того, 14 червня у США проведуть одноденний фестиваль на Національній алеї. Також відбудуться музичні події та навіть змагання з фітнесу. Однак і на цьому зупинятися не планують: зазначається, що американські посадовці розмірковують над тим, як зробити день ще грандіознішим, "з більшою взаємодією з громадою" та масштабнішими військовими показами з огляду на поважну дату армії США.

Анна Келлі, заступниця прессекретаря Білого дому, на своїй сторінці у мережі X підтвердила наміри Трампа організувати масштабне дійство, підкресливши, що Дональд Трамп 14 червня "вшанує американських ветеранів та військовослужбовців парадом".

Скріншот | повідомлення Анни Келлі

Трамп прагнув провести масштабний парад з часів минулої каденції

У матеріалі Bloomberg зазначається також, що Дональд Трамп мав наміри організувати великий військовий парад у США ще з часів своєї першої каденції — після того, як відвідав парад з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі. Однак тоді йому не дали цього зробити: посадовці застерегли Трампа, що важка військова техніка може зруйнувати міські вулиці.

До того ж високопосадовці США остерігалися через десятки мільйонів доларів, в які, як оцінювалося, могло б обійтися подібне дійство.

Зазначається, що востаннє великий військовий парад у Вашингтоні відбувся ще у 1991 році.

Нагадаємо, 30 квітня військовий розповів, що очільник Кремля Володимир Путін оголосив перемир'я на 9 травня через те, що боїться ударів по параду у Москві.

Україна натомість 14 квітня запросила європейських лідерів на 9 травня до Києва.