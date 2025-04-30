Путін оголосив перемир'я на 9 травня, бо боїться удару по параду в Москві, — військовий (відео)

Президент Російської Федерації Володимир Путін прагне перемир'я на 9 травня через загрозу атаки Збройними Силами України параду у Москві.

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Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Денис Ярославський в ефірі "Відверто". Він додав, що нині українські далекобійні засоби вже можуть досягати Москви та Червоної площі, і росіяни про це знають.

Денис Ярославський про перемир'я на 9 травня 1:14 - 3:22

"Це не жест доброї волі, як вони там заявляють. Це саме безпека гостей, які приїдуть 9 травня святкувати разом з Путіним це їхнє свято", — уточнив він.

За словами Дениса Ярославського, на святкування 9 травня на Червоній площі можуть приїхати високопосадовці з країн-союзників Кремля. Володимир Путін "точно не переживе" стратегічного удару під час параду цього дня — адже будь-яка атака покаже незахищеність Москви. Військовий додав, що представники дружніх до РФ держав можуть боятись приїхати на святкування, тому що може прилетіти "наша "Трембіта".

Для безпеки столиці під час параду Росія змушена була б зняти значну частину систем ППО з фронту. Однак нині в Москві собі цього дозволити не можуть. Вразливість російської столиці, на думку військовослужбовця ЗСУ, підтверджують успішні атаки українських безпілотників.

Нагадаємо, оголошене Путіним перемир'я в Україні до 9 травня почне діяти з опівночі з 7 на 8 травня і триватиме до опівночі з 10 на 11 травня. На це рішення російського лідера відреагували як в Сполучених Штатах Америки, так і в Україні.

Зокрема, в Білому домі зазначили, що президент США Дональд Трамп вимагав постійного перемир'я в Україні. Американський лідер оптимістично налаштований на укладення угоди. В Офісі президента України зазначили, що перемир'я має бути безумовним, а решта пропозицій — лише тактичні ігри. А от опитані Фокусом експерти попередили, що армія РФ може використати цю паузу для перегрупування своїх сил та підготовки до подальших наступів.