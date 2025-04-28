"РФ дуже потрібна пауза у війні": нащо Путін оголосив перемир'я на 9 травня

Путін оголосив перемир'я на період святкування 80-річчя Дня перемоги. Опитані Фокусом експерти попереджають, що як і при "великодньому перемир'ї" армія РФ може використати цю паузу для перегрупування своїх сил та підготовки до подальших наступів.

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Президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я в російсько-українській війні на період святкування 80-річчя Дня перемоги. Згідно з повідомленням Кремля від 28 квітня 2025 року, перемир'я триватиме з 00:00 7 травня до 00:00 11 травня. У цей період Росія обіцяє зупинити всі бойові дії. Кремль також закликає Київ наслідувати цей приклад, попереджаючи, що у разі порушень з боку України Збройні сили РФ дадуть "адекватну та ефективну відповідь".

В Україні на це оголошення відреагували критично. Радниця з питань комунікацій глави Офісу президента Дар'я Зарівна заявила, що припинення вогню має бути безумовним, а не тимчасовим жестом. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що будь-яке часткове припинення вогню є маніпуляцією Росії для досягнення військових і інформаційних цілей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував встановити перемир'я негайно та на термін не менше 30 діб, зазначивши, що якщо Кремль дійсно прагне миру, він повинен припинити вогонь без затримок.

Нагадаємо, під прикриттям "великоднього перемир’я", ворог не лише не припинив вогонь, а й використав паузу на фронті для перегрупування, зміцнення позицій і підготовки до нових наступів.

Чому Путін оголосив перемир'я

На думку військового експерта, колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, Росія оголошує перемир’я, бо не хоче зіпсувати так зване свято Дня Перемоги. Зокрема для того, що б убезпечити себе і своїх гостей від таких неприємних моментів, як сигнали бойової повітряної тривоги, особливо під час прямої трансляції параду на честь 9 травня.

"В попередні роки подібне перемир’я не оголошувалось, бо в Україні не було достатніх засобів ураження, щоб дотягнутись до Москви. Так, 90% безпілотних будуть збиті та не долетять до Кремля, але уявіть собі, як в режимі онлайн, всі ці обличчя лідерів країн, які приїхали в гості до Путіна, вони будуть напружено очікувати вибухів і бачити, як почне працювати російське ППО!, — каже Фокусу експерт.

За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, немає жодних підстав вірити РФ, що її війська припинять бойові дії.

"Про це свідчать хоча б заявлені Небензі, представника Російської Федерації в Радбезі ООН, що Росія не бачить наразі підстав для припинення активного характеру бойових дій", — зазначив експерт у розмові з Фокусом.

Дмитро Снєгирьов вважає, що Путін таким чином намагається продемонструвати свою готовність до переговорів, одночасно звинувачуючи Україну у порушенні умов перемир'я. Це відбулося на фоні заяв Дональда Трампа, який закликав Російську Федерацію припинити активні бойові дії та сісти за стіл переговорів. Відповідаючи на запитання журналістки щодо економічних санкцій проти Росії, Трамп фактично встановив термін, зазначивши, що варто повернутися до цього питання через тиждень. Таким чином, США вимагають від Росії чітких планів щодо перемир'я та конкретних дій.

Травневе перемир'я: чого слід очікувати

Також Снєгирьов вважає, що перемир’я не може працювати во одностороньому порядку.

"У світовій практиці перемир'я оголошується обома сторонами війни. Попереднє ведуться консультації, відпрацьовуються дорожні карти, а саме дата, час і, головне, верифікація порушень умов перемир'я. Цього всього не відбулося під час так званого Великоднього перемир’я, але Російська Федерація спробувала створити інформ-привід і, відповідно, мати підстави для звинувачення української сторони", — продовжує експерт.

За його словами, така ж доля очікує і травневого перемир’я. Росія намагатиметься використати його, щоб зробити передислокацію своїх військ, підвести боєприпаси і краще підготуватись до подальших наступів в Україні. Наразі стратегічне завдання росіян – вийти на адмінкордони Донецької області.

"Їм конче необхідно тимчасово припинити вогонь для вирішення цього питання, оскільки наразі Сили оборони України мають явну перевагу завдяки ефективності дронів, що використовуються у так званому малому повітрі. Дальність дії українських дронів була збільшена, а їхні тактико-технічні характеристики значно покращені. Росіяни це прекрасно розуміють і усвідомлюють, що провести приховану передислокацію сил стає майже неможливою через ці технологічні досягнення", — підсумував експерт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров називав умови для початку мирних переговорів Росії та України. Серед вимог — міжнародне визнання приналежності окупованих територій.

Фокус також писав, що Росія заявила про готовність до прямих переговорів з Україною та очікує відповідного "сигналу" від Києва.