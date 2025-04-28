"РФ очень нужна пауза в войне": зачем Путин объявил перемирие на 9 мая

Путин объявил перемирие на период празднования 80-летия Дня победы. Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают, что как и при "пасхальном перемирии" армия РФ может использовать эту паузу для перегруппировки своих сил и подготовки к дальнейшим наступлениям.

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Президент России Владимир Путин объявил перемирие в российско-украинской войне на период празднования 80-летия Дня победы. Согласно сообщению Кремля от 28 апреля 2025 года, перемирие продлится с 00:00 7 мая до 00:00 11 мая. В этот период Россия обещает остановить все боевые действия. Кремль также призывает Киев последовать этому примеру, предупреждая, что в случае нарушений со стороны Украины Вооруженные силы РФ дадут "адекватный и эффективный ответ".

В Украине на это объявление отреагировали критически. Советник по вопросам коммуникаций главы Офиса президента Дарья Заривная заявила, что прекращение огня должно быть безусловным, а не временным жестом. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что любое частичное прекращение огня является манипуляцией России для достижения военных и информационных целей.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил установить перемирие немедленно и на срок не менее 30 суток, отметив, что если Кремль действительно хочет мира, он должен прекратить огонь без задержек.

Напомним, под прикрытием "пасхального перемирия", враг не только не прекратил огонь, но и использовал паузу на фронте для перегруппировки, укрепления позиций и подготовки к новым наступлениям.

Почему Путин объявил перемирие

По мнению военного эксперта, бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, Россия объявляет перемирие, потому что не хочет испортить так называемый праздник Дня Победы. В частности для того, что бы обезопасить себя и своих гостей от таких неприятных моментов, как сигналы боевой воздушной тревоги, особенно во время прямой трансляции парада в честь 9 мая.

"В предыдущие годы подобное перемирие не объявлялось, потому что в Украине не было достаточных средств поражения, чтобы дотянуться до Москвы. Да, 90% беспилотных будут сбиты и не долетят до Кремля, но представьте себе, как в режиме онлайн, все эти лица лидеров стран, которые приехали в гости к Путину, они будут напряженно ожидать взрывов и видеть, как начнет работать российское ПВО!", — говорит Фокусу эксперт.

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, нет никаких оснований верить РФ, что ее войска прекратят боевые действия.

"Об этом свидетельствуют хотя бы заявления Небензи, представителя Российской Федерации в Совбезе ООН, что Россия не видит пока оснований для прекращения активного характера боевых действий", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

Дмитрий Снегирев считает, что Путин таким образом пытается продемонстрировать свою готовность к переговорам, одновременно обвиняя Украину в нарушении условий перемирия. Это произошло на фоне заявлений Дональда Трампа, который призвал Российскую Федерацию прекратить активные боевые действия и сесть за стол переговоров. Отвечая на вопрос журналистки относительно экономических санкций против России, Трамп фактически установил срок, отметив, что стоит вернуться к этому вопросу через неделю. Таким образом, США требуют от России четких планов по перемирию и конкретных действий.

Майское перемирие: чего следует ожидать

Также Снегирев считает, что перемирие не может работать в одностороннем порядке.

"В мировой практике перемирие объявляется обеими сторонами войны. Предварительно ведутся консультации, отрабатываются дорожные карты, а именно дата, время и, главное, верификация нарушений условий перемирия. Этого всего не произошло во время так называемого Пасхального перемирия, но Российская Федерация попыталась создать информ-повод и, соответственно, иметь основания для обвинения украинской стороны", — продолжает эксперт.

По его словам, такая же судьба ожидает и майское перемирие. Россия будет пытаться использовать его, чтобы сделать передислокацию своих войск, подвести боеприпасы и лучше подготовиться к дальнейшим наступлениям в Украине. Сейчас стратегическая задача россиян — выйти на админграницы Донецкой области.

"Им крайне необходимо временно прекратить огонь для решения этого вопроса, поскольку сейчас Силы обороны Украины имеют явное преимущество благодаря эффективности дронов, используемых в так называемом малом воздухе. Дальность действия украинских дронов была увеличена, а их тактико-технические характеристики значительно улучшены. Россияне это прекрасно понимают и осознают, что провести скрытую передислокацию сил становится почти невозможной из-за этих технологических достижений", — подытожил эксперт.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров называл условия для начала мирных переговоров России и Украины. Среди требований — международное признание принадлежности оккупированных территорий.

Фокус также писал, что Россия заявила о готовности к прямым переговорам с Украиной и ожидает соответствующего "сигнала" от Киева.