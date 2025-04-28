Прямые переговоры с РФ: ловушка для Украины или реальный шанс на мир

Россия заявила о готовности к прямым переговорам с Украиной и ожидает соответствующего "сигнала" от Киева. Фокус разбирался, может ли это стать реальным шагом к миру или является частью очередной политической игры Кремля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет "сигнал" от Киева о готовности к прямым переговорам для прекращения войны. Он отметил, что Украина должна сделать конкретные шаги, в частности отменить действующий запрет на переговоры с Владимиром Путиным, введенный после аннексии Россией четырех украинских регионов в 2022 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к переговорам без предварительных условий во время встречи с неофициальным посланником США Стивом Уиткоффом. Однако украинская сторона считает такие заявления неискренними на фоне продолжающихся атак на гражданскую инфраструктуру. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Россия "не прекращает огонь и атакует Украину дронами прямо сейчас", назвав заявления Кремля о мире "откровенной ложью".

Украина настаивает, что готова к переговорам только после полного прекращения огня. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что любой диалог возможен только после вывода российских войск и восстановления территориальной целостности Украины.

Международные посредники, в частности США, продолжают давить на обе стороны с целью достижения мирного урегулирования. Однако Киев опасается, что Москва может использовать переговоры для затягивания времени и закрепления оккупированных территорий.

Фокус разбирался, о чем свидетельствует заявление Кремля о готовности к прямым переговорам.

Прямые переговоры РФ и Украины: что не так с этим форматом

Идея прямых мирных переговоров между Россией и Украиной уже была зафиксирована в мирной программе Дональда Трампа. И поэтому, по словам политолога Олега Постернака, заявление Кремля об ожидании некоего "сигнала" от Киева — выглядит по меньшей мере странно или показательно.

"Можно предположить, что Трамп на определенном этапе контактировал с Россией через Виткаффа или даже напрямую с Путиным и пришел к выводу: огромное количество сложных вопросов российско-украинских отношений (начиная от статуса русского языка до вопроса возвращения украинских детей) невозможно решить при посредничестве США. Именно поэтому пункт о прямых переговорах и оказался в его мирной программе, скорее всего, по предложению России", — говорит Фокусу Постернак.

В свою очередь это означает, что Путин предоставил Трампу шанс получить политические дивиденды — лавры миротворца, который помог достичь перемирия или даже мира. В то же время самые сложные, практически неразрешимые вопросы предлагалось оставить для отдельных прямых переговоров между Россией и Украиной, где результата достичь было бы почти невозможно. Это хорошо видно из украинского опыта предыдущих переговоров: Минск-1, Минск-2, Стамбул — все они демонстрировали, что такие переговоры могут растягиваться на годы без реальных результатов.

"Россия взяла этот подход на вооружение. Сейчас она публично давит на Украину, требуя прямых контактов. В то же время в Украине действует юридическая преграда: решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), введенное в действие указом президента, которое запрещает прямые переговоры с Путиным. Однако этот запрет могут приостановить или отменить, поскольку он касается конкретно запрета переговоров с самим Путиным. Тем не менее, я не считаю эту преграду принципиальной, если речь идет не о глобальных политических вопросах, а о технических или гуманитарных", — продолжает политолог.

Постернак приводит примеры вопросов, которые могли бы решаться напрямую между РФ и Украиной:

согласование режима прекращения огня потребует прямого контакта;

обмен военнопленными без посредников;

возвращение украинских детей;

освобождение гражданских заложников, которых удерживает Россия.

В таких случаях прямые переговоры могли бы быть оправданными с гуманитарной точки зрения.

"Однако, если речь идет о вопросах суверенитета Украины — вступление в ЕС, определение статуса территорий, — то о таких переговорах не может быть и речи. Украина не должна вести переговоры о своем будущем с государством-оккупантом, даже несмотря на то, что Россия сейчас контролирует около 20% нашей территории", — говорит политолог.

По его мнению, то же самое касается вопросов, таких как:

возвращение под украинский контроль Запорожской АЭС;

режим судоходства на Днепре, где река на отдельных участках проходит вдоль линии фронта;

обеспечение безопасного выезда украинцев с оккупированных территорий.

Такие вопросы тоже можно решать через технические переговоры, но глобальные политические договоренности с Путиным Зеленский, скорее всего, вести не будет, считает эксперт.

Мирные переговоры: на что рассчитывает РФ

По мнению Постернака, сегодняшние заявления России о готовности к переговорам — это не более чем информационная игра. Путин рассчитывает, что Украина откажется от прямых переговоров, после чего он сможет выставить ее в выгодном для себя свете: как государство, которое якобы не хочет мира, не готово идти на компромиссы, не хочет садиться за стол переговоров. Для этого Россия делала и другие информационные шаги — например, через идею "пасхального перемирия", а теперь через предложение прямых переговоров.

"Вся эта кампания выглядит довольно абсурдно: Россия обвиняет Украину в нежелании мира, одновременно продолжая ежедневно обстреливать украинские города. Это видит весь мир.

Таким образом, давление на Украину является частью тактики государственного терроризма, которую последовательно применяют российские власти. Они действуют фанатично, последовательно и бескомпромиссно, пытаясь навязать Украине выгодные для себя условия", — резюмирует политолог.

Напомним, президент США Дональд Трамп 28 апреля предложил Владимиру Путину прекратить огонь и подписать соглашение о завершении войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому каналу CBS 27 апреля заявил о согласии на "безусловное" перемирие в Украине. При этом он отметил, что Кремль все равно будет требовать от Запада прекратить поставки Киеву вооружения.