Прекрати стрелять: Трамп призвал Путина подписать соглашение о завершении войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил президенту Российской Федерации прекратить стрелять и заключить соглашение о завершении войны. По словам главы Белого дома, уже есть контуры этого соглашения.

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О заявлении Трампа относительно Путина и завершения войны написало агентство Sky News.

Агентство привело слова главы Белого дома, когда тот направлялся к президентскому самолету. Сначала чиновник описал "ужасные спутниковые снимки" с фронта, на которых он видел, как "части тел валяются по полям". После этого Трамп призвал Путина завершить войну и вернуться к нормальной жизни.

"Хочу, чтобы он перестал стрелять, сел и подписал соглашение. Думаю, у нас есть конторы соглашения и я хочу, чтобы он его подписал и завершил с этим, и просто вернулся к жизни", — сказал американский президент.

Переговоры о завершении войны — детали

Фокус писал о других заявлениях Трампа о завершении войны, которые прозвучали во время короткого брифинга на аэродроме. Среди прочего, политик кратко описал встречу с презентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам главы Белого дома, у него никогда не было плохих отношений с украинским президентом, хоть раньше между ними был "небольшой спор перед камерами". По мнению Трампа, Зеленский с тех пор "стал спокойнее" и готов заключить соглашение о мире.

Отметим, 26 апреля Трамп имел 15-минутную встречу с Зеленским, которая состоялась в Соборе Святого Петра незадолго до церемонии погребения Папы Римского Франциска. Украинский президент после встречи заявил, что разговор прошел хорошо и успели обсудить планы по завершению российско-украинской войны.

Между тем 24 апреля агентство Reuters опубликовало предложения Трампа по миру, в которых говорилось о признании США территорий, оккупированных РФ, включая Крым. Также Белый дом предлагал восстановить контроль Украины над Запорожской АЭС, Кинбурнской косой, в то время как РФ может получить снятие санкций, наложенных с 2014 года, и экономическое сотрудничество с Вашингтоном. Агентство обнародовало встречные предложения Украины и ЕС. Главные положения: никакого признания оккупации Крыма и четырех областей, безусловное прекращение огня.

Напоминаем, 27 апреля Москва заявила о "готовности к миру" и озвучила новые требования к Украине. Тогда же появился комментарий МИД РФ, который касался отношения россиян к возможности потери контроля над Запорожской АЭС.