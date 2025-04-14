Київ проти Москви: Україна запрошує європейських лідерів на 9 травня

Український уряд офіційно передав запрошення лідерам країн Європейського Союзу відвідати Київ 9 травня. У цей день Москва традиційно проводить військовий парад.

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Про таке повідомило видання Politico.

Глава МЗС Андрій Сибіга передав відповідне запрошення під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі 8 квітня. У зверненні до європейських партнерів він закликав продемонструвати солідарність з Україною.

"Пропонуємо разом засвідчити єдність і непохитну позицію перед обличчям найбільш масштабної агресії в Європі з часів Другої світової", — сказав Сибіга.

Крім цього, за інформацією видання, президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення зустрічі з лідерами коаліції держав, які готові запропонувати гарантії безпеки для України після потенційного досягнення домовленостей щодо припинення війни. Точне місце такої зустрічі наразі не визначено.

Тим часом, за словами європейських дипломатів, у перші дні травня можливі візити кількох глав держав до Києва, зокрема ймовірного майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – про це виданню повідомили два європейські джерела з дипломатії. Обговорення цієї зустрічі наразі ведеться неофіційно.

Кремль уже надіслав запрошення лідерам Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії приєднатися до Путіна у Москві на святкуванні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Він не запросив США і більшість країн-членів ЄС.

Участь у святкуванні 9 травня у Москві підтвердили президент Білорусі Олександр Лукашенко, а також президенти Таджикистану та Азербайджану — Емомалі Рахмон і Ільхам Алієв.

Натомість Європейський Союз закликав країни-кандидати на вступ утриматися від участі в заходах 9 травня в Москві та уникати офіційних поїздок до Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє видання "Українська правда".

За словами Браже, це попередження було озвучено під час неформальної вечері з представниками західнобалканських країн, яка відбулася напередодні, 13 квітня. Вона наголосила, що ЄС чітко озвучив свою позицію: участь у московських урочистостях суперечить європейським принципам і цінностям.

"Під час вечері ми провели глибоку розмову про цінності, узгодження зовнішньої політики, санкції та інші ключові питання. І окремо наголосили — країни-кандидати повинні утриматися від участі в параді 9 травня в Росії чи будь-яких аналогічних візитів", — наголосила дипломат.

Вона також зазначила, що в ЄС триває активне обговорення практичної підтримки України.

Нагадаємо, що збройні сили Азербайджану візьмуть участь у військовому параді в Москві 9 травня, присвяченому 80-й річниці завершення етапу Другої світової війни. Свою згоду на участь у заході дав президент Азербайджану Ільхам Алієв після консультацій з низкою високопосадовців.

Також, президент США Дональд Трамп готує великий військовий парад у Вашингтоні, запланований на 14 червня. Цього дня відзначатиметься 250-та річниця створення Збройних сил Сполучених Штатів, а сам Трамп святкуватиме своє 79-річчя.