Киев против Москвы: Украина приглашает европейских лидеров на 9 мая

Украинское правительство официально передало приглашение лидерам стран Европейского Союза посетить Киев 9 мая. В этот день Москва традиционно проводит военный парад.

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Об этом сообщило издание Politico.

Глава МИД Андрей Сибига передал соответствующее приглашение во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге 8 апреля. В обращении к европейским партнерам он призвал продемонстрировать солидарность с Украиной.

"Предлагаем вместе засвидетельствовать единство и непоколебимую позицию перед лицом наиболее масштабной агрессии в Европе со времен Второй мировой", — сказал Сибига.

Кроме этого, по информации издания, президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения встречи с лидерами коалиции государств, которые готовы предложить гарантии безопасности для Украины после потенциального достижения договоренностей о прекращении войны. Точное место такой встречи пока не определено.

Между тем, по словам европейских дипломатов, в первые дни мая возможны визиты нескольких глав государств в Киев, в частности вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца — об этом изданию сообщили два европейских источника из дипломатии. Обсуждение этой встречи пока ведется неофициально.

Кремль уже направил приглашение лидерам Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии присоединиться к Путину в Москве на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Он не пригласил США и большинство стран-членов ЕС.

Участие в праздновании 9 мая в Москве подтвердили президент Беларуси Александр Лукашенко, а также президенты Таджикистана и Азербайджана — Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев.

Зато Европейский Союз призвал страны-кандидаты на вступление воздержаться от участия в мероприятиях 9 мая в Москве и избегать официальных поездок в Россию. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает издание"Украинская правда".

По словам Браже, это предупреждение было озвучено во время неформального ужина с представителями западнобалканских стран, который состоялся накануне, 13 апреля. Она подчеркнула, что ЕС четко озвучил свою позицию: участие в московских торжествах противоречит европейским принципам и ценностям.

"Во время ужина мы провели глубокий разговор о ценностях, согласовании внешней политики, санкциях и других ключевых вопросах. И отдельно отметили — страны-кандидаты должны воздержаться от участия в параде 9 мая в России или любых аналогичных визитов", — подчеркнула дипломат.

Она также отметила, что в ЕС продолжается активное обсуждение практической поддержки Украины.

Напомним, что вооруженные силы Азербайджана примут участие в военном параде в Москве 9 мая, посвященном 80-й годовщине завершения этапа Второй мировой войны. Свое согласие на участие в мероприятии дал президент Азербайджана Ильхам Алиев после консультаций с рядом высокопоставленных чиновников.

Также, президент США Дональд Трамп готовит большой военный парад в Вашингтоне, запланированный на 14 июня. В этот день будет отмечаться 250-я годовщина создания Вооруженных сил Соединенных Штатов, а сам Трамп будет праздновать свое 79-летие.