Убеждали в "три голоса": Азербайджан уговорили послать военных на парад в Москве

Военные Азербайджана примут участие в параде в Москве 9 мая в честь 80 годовщины завершения части Второй мировой войны, которую россияне называют "Великой Отечественной". На это согласился президент Азербайджана Ильхам Алиев после разговора с группой других топ-политиков, написало российское агентство ТАСС.

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О том, как уговаривали Алиева, и сколько азербайджанских военных будет на параде, говорится в статье, которая 10 апреля появилась на портале агентства.

ТАСС привело информацию, полученную от посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. Мустафаев сообщил, что в Москву на 9 мая приедет 80 азербайджанских военнослужащих. По его словам, вскоре они прибудут в российскую столицу и примут участие в репетициях парада. Других деталей праздничных мероприятий в Москве дипломат не обнародовал.

На странице X посла, а также МИД Азербайджана пока не было подтверждения информации.

Парад на 9 мая в Москве — детали

Между тем российские журналисты рассказали о событиях, которые предшествовали заявлению Мустафаева. Как выяснилось, в марте состоялась неформальная онлайн-встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. С ним говорили сразу трое других топ-лидеров: президент РФ Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Емомали Рахмон. В итоге Алиева удалось уговорить и он, вероятно, прилетит в Москву на торжества 9 мая, написало ТАСС.

Кроме того, россияне привели заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова относительно того, кто приедет, а кто не приедет на парад. Песков сообщил, что к торжествам присоединятся 17 лидеров государств, среди них — Китай, Палестина, Куба, Буркина-Фасо и другие. Есть также страны, которые просто не получили приглашения: кроме членов ЕС, не ждут президента США Дональда Трампа, сказал спикер.

Отметим, Фокус писал о параде, который состоялся 9 мая 2024 года. В торжествах приняли участие лидеры восьми стран. При этом среди них не было президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна: они посетили Москву 8 мая, а затем улетели домой. Кроме того, тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о деталях военного парада: в нем приняли участие 9 тыс. военных и 70 ед. техники. Больше людей и техники Минобороны РФ предоставить не смогло, поскольку войска задействованы на войне в Украине, отметили медиа.

Между тем зимой 2024 года Азербайджан имел конфликт с РФ из-за катастрофы азербайджанского пассажирского самолета. Самолет направлялся в Грозный, но попал под удар средств ПВО РФ, развернулся, перелетел Каспийское море и упал в Казахстане. При этом Алиев и азербайджанцы услышали формальные извинения президента Путина, которые их не удовлетворили.

Напоминаем, в феврале 2025 года спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий рассказал, что продолжается работа над возможностью транспортировки газа Азербайджана через украинский трубопровод. В марте ГУР Минобороны опровергло фейк о том, что Украина провоцирует войну между Азербайджаном и Арменией.