Переконували в "три голоси": Азербайджан вмовили послати військових на парад у Москві

Військові Азербайджану візьмуть участь у параді у Москві 9 травня на честь 80 річниці завершення частини Другої Світової війни, яку росіяни називають "Великою Вітчизняною". На це погодився президент Азербайджану Ільхам Алієв після розмови з групою інших топполітиків, написало російське агентство ТАСС.

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Про те, як вмовляли Алієва, та скільки азербайджанських військових буде на параді, ідеться у статті, яка 10 квітня з'явилась на порталі агентства.

ТАСС навело інформацію, отриману від посла Азербайджану у РФ Рахмана Мустафаєва. Мустафаєв повідомив, що у Москву на 9 травня приїде 80 азербайджанських військовослужбовців. З його слів, незабаром вони прибудуть у російську столицю та візьмуть участь у репетиціях параду. Інших деталей святкових заходів у Москві дипломат не оприлюднив.

На сторінці X посла, а також МЗС Азербайджану поки що не було підтвердження інформації.

Парад на 9 травня у Москві — деталі

Тим часом російські журналісти розповіли про події, які передували заяві Мустафаєва. Як з'ясувалось, у березні відбулась неформальна онлайн-зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. З ним говорили відразу троє інших топлідерів: президент РФ Володимир Путін, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Таджикистану Ємомалі Рахмон. В підсумку Алієва вдалось умовити й він, ймовірно, прилетить у Москву на урочистості 9 травня, написало ТАСС.

Крім того, росіяни навели заяву речника Кремля Дмитра Пєскова щодо того, хто приїде, а хто не приїде на парад. Пєсков повідомив, що до урочистостей долучаться 17 лідерів держав, серед них — Китай, Палестина, Куба, Буркіна-Фасо та інші. Є також країни, які просто не отримали запрошення: крім членів ЄС, не чекають президента США Дональда Трампа, сказав спікер.

Зазначимо, Фокус писав про парад, який відбувся 9 травня 2024 року. В урочистостях взяли участь лідери восьми країн. При цьому серед них не було президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна: вони відвідали Москву 8 травня, а потім полетіли додому. Крім того, тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів про деталі військового параду: у ньому взяли участь 9 тис. військових та 70 од. техніки. Більше людей та техніки Міноборони РФ надати не змогло, оскільки війська задіяні на війні в Україні, зауважили медіа.

Тим часом взимку 2024 року Азербайджан мав конфлікт з РФ через катастрофу азербайджанського пасажирського літака. Літак прямував у Грозний, але потрапив під удар засобів ППО РФ, розвернувся, перелетів Каспійське море та упав в Казахстані. При цьому Алієв та азербайджанці почули формальні вибачення президента Путіна, які їх не задовольнили.

Нагадуємо, у лютому 2025 року речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розповів, що триває робота над можливістю транспортування газу Азербайджану через український трубопровід. У березні ГУР Міноборони спростувало фейк про те, що Україна провокує війну між Азербайджаном та Вірменією.