Украину обвиняют в попытке начать войну между Азербайджаном и Арменией, — ГУР МО

Основой для ИПСО стал фейковый доклад якобы от ГУР на имя заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, который содержит ряд грубых ошибок. Ухудшение отношений Киева с Баку и Ереваном выгодно, прежде всего, России.

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В армянском информационном пространстве распространяется обвинение украинской разведки в попытке способствовать или инспирировать начало вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщают в ГУР МОУ.

Распространители фейковой информации отмечают, что новая азербайджано-армянская война заставит Россию открыть "второй фронт", из-за чего Москва распылит свои военные силы, а это будет выгодно Киеву.

Основой для ИПСО россиян стал фейковый доклад якобы от ГУР МО Украины на имя заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка. Впрочем, распространяемый документ содержит ряд грубых ошибок, среди которых "Їван" вместо "Іван", "СГР" вместо "ЕГРПОУ" и т.д., что не соответствует требованиям оформления официальных документов Украины.

Проведение указанной информационной операции направлено на дискредитацию Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, отмечают в ГУР, подчеркивая, что это выгодно прежде всего России.

Напомним, ранее в сети появился российский фейк о задержании в Ивано-Франковске 67 человек в новогоднюю ночь за приготовление салата оливье, селедки под шубой и холодца. Россиянин уверял, что "языковые инспекторы" провели обход случайно выбранных 89 квартир, и перечисленные блюда обнаруживали в двух из трех помещений.

Также Фокус писал, что в сети TikTok распространялись ролики, в которых заявлялось, что с 1 января в Украине все женщины с именем Татьяна должны поменять его на Горпина якобы по принятому Верховной Радой закону. Иначе им грозил бы штраф или даже тюрьма.