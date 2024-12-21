"С нового года в Украине все Татьяны должны стать Горпинами": действительно ли есть такой закон (видео)

Шуточный пост о принудительном переименовании Татьян в Горпин стал трендом в TikTok, а впоследствии его начали распространять российские пропагандистские ресурсы.

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В сети TikTok распространяются ролики, в которых заявляется, что с 1 января в Украине все женщины с именем Татьяна должны поменять его на Горпина якобы по принятому Верховной Радой закону, иначе им будет грозить штраф или тюрьма. На самом деле в Раде такого законопроекта не регистрировали, в чем можно убедиться на официальном портале органа, однако некоторые пользователи принимают информацию за правду и возмущаются в комментариях. Первое такое видео было опубликовано 16 ноября пользовательницей @tanyushka_sergeevna.

"Свежие новости. С нового года для тех, кто носит прекрасное имя Татьянка, будут внесены изменения. Будем Горпинами. Потому что власти это имя (Татьяна — ред.) не нравится. Кто не поменяет — будет штраф, или сушите сухари", — сказала автор в ролике.

Владелица аккаунта @tanyushka_sergeevna публикует преимущественно шуточные видео, но некоторые комментаторы восприняли новость серьезно.

Украинцы возмущаются под шуточным видео об обязательной смене имени Фото: Скриншот

Подобное видео 17 декабря опубликовала и пользовательница с ником Tetiana_Tanyusha.

На видео девушка на русском языке рассказывает, что с 1 января все носительницы имени Татьяна должны будут называться Горпинами.

"С Нового года все Татьяны уже не Татьяны, а Горпины. Представляете?", — говорит она.

Автор видео говорит, что такой закон якобы приняла Верховная Рада.

"Вместо того, чтобы войну прекращать, они имена меняют. Татьяна — это что, русское имя? Я в шоке. И это надо будет делать в принудительном порядке. Те, кто не сделает этого, будут оштрафованы, и, как говорят, даже будет тюрьма", — говорит Tetiana_Tanyush в ролике.

На других видео девушка рассказывает о жизни в Германии.

Ролик Tetiana_Tanyusha подхватили российские пропагандистские СМИ и каналы Telegram.

Российские пропагандистские каналы подхватили фейковые видео о переименовании Татьяна на Горпин в Украине Фото: Скриншот

Пользовательница платформы tetiana.verbetska отметила, что подобные видео работают в пользу российской пропаганды, а то, что они являются фейками, очень легко выяснить.

"Это рашистская пропаганда, рашистские вбросы, а кто-то ведется. Я сейчас расскажу, почему это неправда и как это проверить. Там говорят: по закону, с нового года... Окей. Перед принятием любого закона законопроект рассматривается в нескольких чтениях. Если бы это было правда, сообщили бы, что в первом чтении принят законопроект. И об одном имени — никто не будет законопроект делать, ну что вы?", — сказала Татьяна.

Имя Горпина является формой имени Агриппина, которое заимствовано из латинского через греческий и означает "женщина из рода Агриппы". Тогда как происхождение имени Татьяна точно не известно. Предполагают, что оно могло пойти из греческого языка и переводиться как "устанавливаю, определяю", или от латинского имени сабинского царя Татия.

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