Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что НАТО разместило в Дании наземный ракетный комплекс "Дарк Тифон". Однако журналисты обнаружили, что Герасимов просто выдумал такой ЗРК.

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проводил брифинг для военных атташе в Москве, где заявил об угрозе для РФ от несуществующего западного ракетного комплекса "Дарк Тифон". Об этом пишет издание Defense Express.

СМИ пишет, что во время своего выступления топросийский военный заявил о якобы "повышении активности стран НАТО у границ России". В качестве "иллюстрации" к этому Герасимов привел пример с развертыванием аж в Дании наземного ракетного комплекса "Дарк Тифон", который якобы имеет дальность стрельбы аж 2400 километров.

"Нюанс ситуации заключается в том, что ни одна из стран Запада не имеет ракетный комплекс с таким названием, там в принципе с наличием ОТРК значительная проблема", — говорится в тексте журналистов.

СМИ предполагает, что под словосочетанием "Дарк Тифон" подразумевается сочетание частей двух ракетных систем — гиперзвукового Dark Eagle и Typhon. В то же время журналисты напоминают, чем эти два комплекса отличаются между собой.

Комплекс Dark Eagle (фото: открытые источники)

"Dark Eagle — это наземный гиперзвуковой комплекс для Армии США, ракета к которому стоит $41 миллион, а первый успешный испытательный пуск состоялся только в декабре 2024 года, после нескольких лет неудачных попыток", — говорится в тексте.

Журналисты указывают, что скорость полета ракеты составляет 4,9 Мах, дальность стрельбы достигает 3100 км, масса боевой части неизвестна, а батарея будет состоять из четырех пусковых установок с восемью ракетами в залпе.

"В свою очередь, Typhon — это комплекс средней дальности с УВП Mark 41, с которого можно применять два типа ракет — КР Tomahawk в наземной версии и ракету SM-6 для стрельбы в режиме "поверхность-поверхность" на дальность до 460 км", — указывают СМИ и добавляют, что ни одна из этих двух ракетных систем НАТО не размещалась ни в Дании, ни в других странах Европы.

Комплекс Typhon (фото: U.S.Army)

СМИ подчеркивает, что во время учений на датском острове Борнхольм в мае 2024 года была замечена система MK70 PDS. Этим комплексом владеет ВМС США, о котором известно, что он адаптированы под использование зенитных ракет типов SM-6 и SM-3. Кроме того, главная задача на учениях у MK70 PDS типа SM-6 была "прикрытие конвоев, которые двигались по Балтийскому морю"

"Описанную выше уж слишком "вольную интерпретацию событий" от ГШ ВС РФ даже российские пропагандисты восприняли неоднозначно. Однако это все заодно подчеркивает, насколько неадекватно вообще в Кремле воспринимают окружающую действительность", — констатируют журналисты.

Напомним, Фокус писал о том, что морская пехота США вооружается новыми системами ПВО по программе MRIC. Новая система использует многофункциональную РЛС, а также передовые ракеты-перехватчики с дальностью поражения до 70 км.

Также мы рассказывали, как украинские системы "Оса" получили оригинальную модернизацию. Речь идет об интеграции ракеты класса "воздух-воздух" Р-73, которая кардинально меняет возможности зенитного комплекса. Они легче штатных 9М33, но поражают цели на большем расстоянии.