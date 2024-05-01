Морская пехота США вооружается новыми системами ПВО: что известно о программе MRIC (фото)

Новая система использует многофункциональную РЛС AN/TPS-80, а также передовые ракеты-перехватчики SkyHunter с дальностью поражения до 70 км. Таким образом новый комплекс способен массированные воздушные атаки.

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Корпус морской пехоты США усиливает свои возможности благодаря новой системе ПВО Medium Range Intercept Capability или MRIC. На закупку данной системы, которая вооружена ракетами-перехватчиками SkyHunter, будет потрачено 111 млн долларов. Об этом 30 апреля сообщили обозреватели Army Recognition.

Эксперты отмечают, что система MRIC представляет собой последнее технологическое достижение в арсенале противовоздушной обороны американских морпехов. Дело в том, что переносные комплексы Stinger не способны отслеживать сложные воздушные угрозы, а также бороться с массированными атаками. Именно поэтому Корпус морской пехоты и запустил проект создания системы MRIC.

Как заявил подполковник Мэтью Бек, данная системы заполняет важный пробел в потенциале американских сил на спорном театре Индо-Тихоокеанского региона, так как представляет собой комплекс малой и средней дальности.

"Хотя MRIC в первую очередь предназначен для защиты от крылатых ракет, он также обладает возможностями для борьбы с другими воздушными угрозами и показал высокий уровень во время демонстрации", — добавил он.

Пусковая установка системы MRIC Фото: Army Recognition

Система MRIC и ее особенности

Ключевым компонентом системы является интегрированная многофункциональная радиолокационная станция AN/TPS-80 Ground/Air Task-Oriented Radar, которая обеспечивает наблюдение и целеуказание комплекса. Станция выполнена в виде трех компонентов на колесных шасси. Это "группа радиолокационного оснащения" (REG), "группа коммуникационного оснащения" (CEG) и система энергоснабжения PEG

CEG и REG представляют собой радиолокатор S-диапазона с активной фазированной антенной решеткой. Антенна имеет размеры 2,5х4 метра, а максимальная дальность обнаружения воздушных целей заявлена на уровне 200 км.

Антенный блок REG станции AN/TPS-80

Развертывание РЛС AN/TPS-80

Каждая пусковая установка MRIC содержит 20 ракет SkyHunter, расположенных рядами по пять ракет. Дальность поражения целей находится в пределах от 4 до 70 км. Это позволит Корпусу морской пехоты США защищать значительно большую территорию, особенно в сценариях, когда военные корабли AEGIS ВМС США и военные самолеты союзников могут быть недоступны для прикрытия ПВО.

Что касается SkyHunter, то это совместная разработка компаний Raytheon и Rafael Advanced Defense Systems для защиты населенных пунктов и критически важных объектов с помощью системы Iron Dome (Железный купол). Эксперты отмечают, что ракета превосходит возможности своих предшественников, в том числе и Stinger.

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Напомним, Корпус морской пехоты США недавно получили первые два многофункциональных корабля Whiskey Bravo. Они оснащены передовым оборудованием для проведения различных операций, в том числе разведывательных.