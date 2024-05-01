Морська піхота США озброюється новими системами ППО: що відомо про програму MRIC (фото)

Нова система використовує багатофункціональну РЛС AN/TPS-80, а також передові ракети-перехоплювачі SkyHunter з дальністю ураження до 70 км. Таким чином новий комплекс здатен на масовані повітряні атаки.

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Корпус морської піхоти США посилює свої можливості завдяки новій системі ППО Medium Range Intercept Capability або MRIC. На закупівлю цієї системи, яка озброєна ракетами-перехоплювачами SkyHunter, буде витрачено 111 млн доларів. Про це 30 квітня повідомили оглядачі Army Recognition.

Експерти зазначають, що система MRIC являє собою останнє технологічне досягнення в арсеналі протиповітряної оборони американських морпіхів. Річ у тім, що переносні комплекси Stinger не здатні відстежувати складні повітряні загрози, а також боротися з масованими атаками. Саме тому Корпус морської піхоти та запустив проєкт створення системи MRIC.

Як заявив підполковник Метью Бек, ця система заповнює важливу прогалину в потенціалі американських сил на спірному театрі Індо-Тихоокеанського регіону, адже являє собою комплекс малої та середньої дальності.

"Хоча MRIC насамперед призначений для захисту від крилатих ракет, він також має можливості для боротьби з іншими повітряними загрозами та продемонстрував високий рівень під час демонстрації", — додав він.

Пускова установка системи MRIC Фото: Army Recognition

Система MRIC та її особливості

Ключовим компонентом системи є інтегрована багатофункціональна радіолокаційна станція AN/TPS-80 Ground/Air Task-Oriented Radar, що забезпечує спостереження і цілевказівку комплексу. Станція виконана у вигляді трьох компонентів на колісних шасі. Це "група радіолокаційного оснащення" (REG), "група комунікаційного оснащення" (CEG) і система енергопостачання PEG

CEG і REG являють собою радіолокатор S-діапазону з активною фазованою антенною решіткою. Антена має розміри 2,5х4 метри, а максимальна дальність виявлення повітряних цілей заявлена на рівні 200 км.

Антенний блок REG станції AN/TPS-80

Розгортання РЛС AN/TPS-80

Кожна пускова установка MRIC містить 20 ракет SkyHunter, розташованих рядами по п'ять ракет. Дальність ураження цілей перебуває в межах від 4 до 70 км. Це дасть змогу Корпусу морської піхоти США захищати значно більшу територію, особливо в сценаріях, коли військові кораблі AEGIS ВМС США і військові літаки союзників можуть бути недоступні для прикриття ППО.

Що стосується SkyHunter, то це спільна розробка компаній Raytheon і Rafael Advanced Defense Systems для захисту населених пунктів і критично важливих об'єктів за допомогою системи Iron Dome (Залізний купол). Експерти зазначають, що ракета перевершує можливості своїх попередників, зокрема і Stinger.

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Нагадаємо, Корпус морської піхоти США нещодавно отримав перші два багатофункціональні кораблі Whiskey Bravo. Вони оснащені передовим обладнанням, для проведення різних операцій, зокрема, розвідувальних.