"Виски" для морпехов: ВМС США получили корабли нового поколения Whiskey Bravo (видео)

Многофункциональные корабли от компании TWPG оснащены передовым оборудованием, для проведения различных операций, в том числе, разведывательных.

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Австралийская компания The Whiskey Project Group (TWPG), специализирующаяся на производстве тактических и специализированных лодок, отправила первые два многофункциональных разведывательных корабля Whiskey Bravo для Корпуса морской пехоты США (USMC). Об этом 15 апреля сообщили в Naval Recognition.

Военные официально приняли лодки на вооружение и уже начали их активное тестирование в разведывательных миссиях. Это 11-метровые корабли, которые оснащены передовым оборудованием, предназначенными для выполнения разнообразных оперативных задач, и прежде всего разведывательных.

Каждое судно оснащено двумя дизельными двигателями, которые позволяют достичь максимальной скорости свыше 40 узлов (74 км/ч). Конструкция корпуса оптимизирована как для высокоскоростного движения, так и для стабильной работы на более низких скоростях, что подходит для сложных литоральных операций, в которых часто участвует морская пехота США.

Корабль оснащен системами связи и навигации нового поколения, которые обеспечивает передачу данных в режиме реального времени и ситуационную осведомленность, что очень важно для выполнения задач по разведке, наблюдению и рекогносцировке.

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Кроме того, Whiskey Bravo оснащен модульными отсеками для миссий, которые могут быть оснащены различными полезными нагрузками, от передовых комплектов датчиков до систем вооружения, что обеспечивает гибкость для удовлетворения конкретных требований миссии. Эти модульные отсеки позволяют быстро изменять конфигурацию в зависимости от оперативных потребностей, будь то разведка, прямые действия или материально-техническая поддержка.

Ранее сообщалось, что компания Gibbs & Cox нашла для ВМС США оригинальное решение проблемы логистики в Тихом океане. Разработчики предложили концепт преобразования коммерческих нефтяных вышек в надводные военные базы — MODEP.