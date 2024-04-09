Новые австралийские фрегаты-охотники будут оснащены передовой системой SeaEagle FCEO

Фрегаты класса Hunter оснастят системой со сложным набором оптических технологий. SeaEagle FCEO имеет современную камеру дневного света, инфракрасную камеру высокого разрешения, высокоточный лазерный дальномер, а также программное обеспечение для всестороннего анализа морской обстановки.

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Компания Chess Dynamics объявила о заключении контракта на поставку своих передовых систем наблюдения SeaEagle FCEO для новых фрегатов класса Hunter Королевского австралийского флота (RAN). Эти корабли BAE Systems Maritime Australia, должны получить передовые технологии, направленные на усиление возможностей RAN по мониторингу, отслеживанию и идентификации против наземных и воздушных угроз. Об этом 8 апреля сообщили в Naval Recognition.

"Технология призвана оптимизировать операции, предоставляя точную информацию о слежении, что способствует пассивной координации вооружения фрегатов", — пишут обозреватели.

Система SeaEagle FCEO, известная своей эффективностью в различных международных военно-морских проектах, обеспечит фрегаты класса Hunter сложным набором оптических технологий. Это и современная камера дневного света, и инфракрасная камера высокого разрешения, и высокоточный лазерный дальномер, а также дополненные передовым программным обеспечением для всестороннего анализа морской обстановки.

Интеграция системы SeaEagle FCEO на фрегаты класса Hunter, как ожидается, повысит оперативную эффективность фрегатов и осведомленность о морской обстановке.

Система SeaEagle FCEO

Система SeaEagle FCEO

Фрегаты класса Hunter

Фрегат класса Hunter будет иметь водоизмещение 8 800 тонн. Длина корабля — 149,9 метра, ширина — 20,8 метра.

В качестве силовой установки будет использована конфигурация CODLOG, состоящая из одной газовой турбины Rolls-Royce MT30, четырех высокоскоростных дизель-генераторов MTU Type 20V 4000 M53B и двух электродвигателей, что позволяет развивать скорость более 27 узлов (50 км/ч).

Корабль оснастят боевой системой Aegis и тактическим интерфейсом Saab 9LV. Наблюдение будет осуществляться с помощью радара с фазированной решеткой CEA Technologies CEAFAR2. Для подводного обнаружения на корпусе поставят гидролокатор Ultra S2150, и буксируемый гидролокатор Thales Sonar 2087 с изменяемой глубиной погружения.

Важно

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Фрегат будет вооружен современными противокорабельными ракетами RIM-66 Standard 2 и RIM-162 ESSM, системой вертикального пуска Mark 41, торпедами MU90 Impact, орудием Mark 45 Mod 4 калибра 54-мм, двумя 30-мм орудийными комплексами малой дальности и двумя 20-мм комплексами Phalanx Close-In Weapon System.

Для авиации корабль предусмотрен большой полетной палубой для вертолетов Chinook или MH-60R.

Напомним военный флот Австралии намерен пополнить свой арсенал шестью большими надводными беспилотниками с опциональным размещением экипажа. Они будут приспособлены для противолодочной борьбы и полагаться на систему боевого управления ПРО Aegis Baseline 9.