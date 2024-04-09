Нові австралійські фрегати-мисливці будуть оснащені передовою системою SeaEagle FCEO

Фрегати класу Hunter оснастять системою зі складним набором оптичних технологій. SeaEagle FCEO має сучасну камеру денного світла, інфрачервону камеру високої роздільної здатності, високоточний лазерний далекомір, а також програмне забезпечення для всебічного аналізу морської обстановки.

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Компанія Chess Dynamics оголосила про укладення контракту на постачання своїх передових систем спостереження SeaEagle FCEO для нових фрегатів класу Hunter Королівського австралійського флоту (RAN). Ці кораблі BAE Systems Maritime Australia мають отримати передові технології, спрямовані на посилення можливостей RAN з моніторингу, відстеження та ідентифікації проти наземних і повітряних загроз. Про це 8 квітня повідомили у Naval Recognition.

"Технологія покликана оптимізувати операції, надаючи точну інформацію про стеження, що сприяє пасивній координації озброєння фрегатів", — пишуть оглядачі.

Система SeaEagle FCEO, відома своєю ефективністю в різних міжнародних військово-морських проєктах, забезпечить фрегати класу Hunter складним набором оптичних технологій. Це і сучасна камера денного світла, і інфрачервона камера з високою роздільною здатністю, і високоточний лазерний далекомір, а також доповнені передовим програмним забезпеченням для всебічного аналізу морської обстановки.

Інтеграція системи SeaEagle FCEO на фрегати класу Hunter, як очікується, підвищить оперативну ефективність фрегатів і обізнаність про морську обстановку.

Система SeaEagle FCEO

Система SeaEagle FCEO

Фрегати класу Hunter

Фрегат класу Hunter матиме водотоннажність 8 800 тонн. Довжина корабля — 149,9 метра, ширина — 20,8 метра.

Як силову установку буде використано конфігурацію CODLOG, що складається з однієї газової турбіни Rolls-Royce MT30, чотирьох високошвидкісних дизель-генераторів MTU Type 20V 4000 M53B і двох електродвигунів, що дає змогу розвивати швидкість понад 27 вузлів (50 км/год).

Корабель оснастять бойовою системою Aegis і тактичним інтерфейсом Saab 9LV. Спостереження здійснюватиметься за допомогою радара з фазованою решіткою CEA Technologies CEAFAR2. Для підводного виявлення на корпусі поставлять гідролокатор Ultra S2150, і буксирований гідролокатор Thales Sonar 2087 зі змінною глибиною занурення.

Важливо

Найбільша розбудова з часів Другої світової: Австралія розширює Королівський флот ВМС

Фрегат буде озброєний сучасними протикорабельними ракетами RIM-66 Standard 2 і RIM-162 ESSM, системою вертикального пуску Mark 41, торпедами MU90 Impact, гарматою Mark 45 Mod 4 калібру 54-мм, двома 30-мм гарматними комплексами малої дальності та двома 20-мм комплексами Phalanx Close-In Weapon System.

Для авіації корабель передбачений великою польотною палубою для вертольотів Chinook або MH-60R.

Нагадаємо, військовий флот Австралії має намір поповнити свій арсенал шістьма великими надводними безпілотниками з опціональним розміщенням екіпажу. Вони будуть пристосовані для протичовнової боротьби й покладатимуться на систему бойового управління ПРО Aegis Baseline 9.