Австралія робить ставку на важкі морські безпілотники з далекобійними ракетами (фото)
Кораблі будуть пристосовані для протичовнової боротьби та покладатимуться на систему бойового управління ПРО Aegis Baseline 9.
Військовий флот Австралії має намір поповнити свій арсенал шістьма великими надводними безпілотниками з опціональним розміщенням екіпажу. Потужні морські апарати, зокрема, стануть платформами для далекобійних 32 ракет із вертикальним запуском. Про це 20 лютого повідомила пресслужба ВМС Австралії
У документі йдеться про проєкт створення потужнішого і смертоноснішого надводного бойового флоту для Королівського військово-морського флоту Австралії, який стане доповненням до підводного флоту, включно з атомними субмаринами.
"Майбутній надводний бойовий флот ВМС стане невід'ємним компонентом об'єднаних сил Австралії для операцій у найближчому регіоні з метою забезпечення безпеки наших морських комунікацій і морської торгівлі", — ідеться в повідомленні.
Новий зразок австралійського військового корабля буде оптимізовано для підводної та протичовнової війни, але також буде оснащено точковими системами протиповітряної оборони.
Крім запланованого придбання шести кораблів з опціональним екіпажем і від 7 до 11 фрегатів загального призначення, огляд також передбачає скорочення запланованого флоту нових фрегатів класу Hunter з дев'яти до шести кораблів, скорочення закупівель морських патрульних кораблів (OPV) класу Arafura з 12 до 6 кораблів і придбання додаткових малих патрульних катерів.
Як зазначили у War Zone, додавання шести кораблів з опціональними екіпажами до нового плану розвитку флоту Королівських ВМС Австралії особливо привертає увагу, оскільки цей тип кораблів ні в країні, ні де-небудь ще у світі наразі не використовується.Важливо
Зазначається, що "шість великих надводних кораблів з опціональним розміщенням екіпажу (LOSV) з 32 осередками системи вертикального пуску" забезпечать "підвищену смертоносність завдяки додатковому потенціалу завдавання ударів з різних локацій.
У програмі офіційно братимуть участь і США, які також перебувають у процесі розробки та придбання класу великих безекіпажних надводних кораблів (Large Uncrewed Surface Vessels або LUSV). Передбачається, що LUSV матимуть довжину від 200 до 300 футів (від 60 до 90 метрів) і водотоннажність із повним навантаженням від 1 000 до 2 000 тонн, що зробить їх розміром із корвет. При цьому майбутні морські безпілотники покладатимуться на систему Aegis.
"Майбутні австралійські кораблі з опціональним екіпажем покладатимуться на систему Aegis Baseline 9 або пізнішу, яку, як планують, використовуватимуть фрегати класу Hunter із моменту постачання та есмінці класу Hobart після модернізації", — зазначено в новому плані надводного флоту", — наголошено в документі.
Нагадаємо, на виставці World Defence Show 2024 в Ер-Ріяді турецька корабельня ARES продемонструвала оновлений концепт свого безпілотного надводного корабля ULAQ, озброєного крилатою ракетою ÇAKIR виробництва Roketsan.