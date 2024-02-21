Австралія робить ставку на важкі морські безпілотники з далекобійними ракетами (фото)

Кораблі будуть пристосовані для протичовнової боротьби та покладатимуться на систему бойового управління ПРО Aegis Baseline 9.

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Військовий флот Австралії має намір поповнити свій арсенал шістьма великими надводними безпілотниками з опціональним розміщенням екіпажу. Потужні морські апарати, зокрема, стануть платформами для далекобійних 32 ракет із вертикальним запуском. Про це 20 лютого повідомила пресслужба ВМС Австралії

У документі йдеться про проєкт створення потужнішого і смертоноснішого надводного бойового флоту для Королівського військово-морського флоту Австралії, який стане доповненням до підводного флоту, включно з атомними субмаринами.

"Майбутній надводний бойовий флот ВМС стане невід'ємним компонентом об'єднаних сил Австралії для операцій у найближчому регіоні з метою забезпечення безпеки наших морських комунікацій і морської торгівлі", — ідеться в повідомленні.

Новий зразок австралійського військового корабля буде оптимізовано для підводної та протичовнової війни, але також буде оснащено точковими системами протиповітряної оборони.

Крім запланованого придбання шести кораблів з опціональним екіпажем і від 7 до 11 фрегатів загального призначення, огляд також передбачає скорочення запланованого флоту нових фрегатів класу Hunter з дев'яти до шести кораблів, скорочення закупівель морських патрульних кораблів (OPV) класу Arafura з 12 до 6 кораблів і придбання додаткових малих патрульних катерів.

Як зазначили у War Zone, додавання шести кораблів з опціональними екіпажами до нового плану розвитку флоту Королівських ВМС Австралії особливо привертає увагу, оскільки цей тип кораблів ні в країні, ні де-небудь ще у світі наразі не використовується.

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Зазначається, що "шість великих надводних кораблів з опціональним розміщенням екіпажу (LOSV) з 32 осередками системи вертикального пуску" забезпечать "підвищену смертоносність завдяки додатковому потенціалу завдавання ударів з різних локацій.

Лінійка надводних дронів різного призначення від Austal

У програмі офіційно братимуть участь і США, які також перебувають у процесі розробки та придбання класу великих безекіпажних надводних кораблів (Large Uncrewed Surface Vessels або LUSV). Передбачається, що LUSV матимуть довжину від 200 до 300 футів (від 60 до 90 метрів) і водотоннажність із повним навантаженням від 1 000 до 2 000 тонн, що зробить їх розміром із корвет. При цьому майбутні морські безпілотники покладатимуться на систему Aegis.

Рендер великого надводного ударного дрона під далекобійні ракети від Austal

"Майбутні австралійські кораблі з опціональним екіпажем покладатимуться на систему Aegis Baseline 9 або пізнішу, яку, як планують, використовуватимуть фрегати класу Hunter із моменту постачання та есмінці класу Hobart після модернізації", — зазначено в новому плані надводного флоту", — наголошено в документі.

Нагадаємо, на виставці World Defence Show 2024 в Ер-Ріяді турецька корабельня ARES продемонструвала оновлений концепт свого безпілотного надводного корабля ULAQ, озброєного крилатою ракетою ÇAKIR виробництва Roketsan.