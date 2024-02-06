Морський дрон зможе стріляти крилатими ракетами ÇAKIR: що відомо (відео)

Таку ж концепцію могли б реалізувати в Україні, встановивши протикорабельну ракету "Нептун" на безпілотну морську платформу, вважають експерти.

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На виставці World Defence Show 2024 в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) турецька верф ARES продемонструвала оновлений концепт свого безпілотного надводного корабля ULAQ, озброєного крилатою ракетою ÇAKIR виробництва Roketsan, передає Naval news.

ARES і Roketsan спільними зусиллями хочуть встановити ракети ÇAKIR на морський дрон, однак роботи поки що перебувають на стадії проєктування. Видання Defence-ua припустило, що така концепція могла б бути реалізована в Україні, наприклад, якби вдалося встановити протикорабельну ракету "Нептун" на безпілотну морську платформу.

Ракети компанії Roketsan Фото: Roketsan

Крилаті ракети ÇAKIR, що летять на швидкості 0,75-0,85 Маха, зможуть вражати цілі, розташовані на відстані 150 км, тоді як дальність L-UMTAS і Cirit обмежувалася 8-10 км. ÇAKIR являє собою керовану ракету з системою IIR, що усуває проблеми з розпізнаванням цілей у прибережних водах. Цікаво, що після запуску ракетою може керувати інший підрозділ, що підвищує рівень контролю і координації під час військово-морських операцій. ÇAKIR також може бути запущена з турецьких дронів AKINCI і AKSUNGUR, нагадує видання.

ULAQ було вперше представлено в жовтні 2020 року. Він має дальність дії 400 км, швидкість 65 км/год, можливості денного і нічного бачення та інфраструктуру зашифрованого зв'язку, якою можна керувати з мобільних транспортних засобів, штаб-квартири ВМС або з морських платформ, таких як літаки, авіаносці або фрегати. До його завдань входять розвідка, спостереження, рекогностування, атака цілей, місії із супроводу і захист стратегічної інфраструктури.

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Дрон має пускову установку для чотирьох ракет Cirit з лазерним наведенням і двох протитанкових ракет великої дальності з лазерним наведенням L-UMTAS. ULAQ під час тестування стріляв ракетами Cirit по наземній цілі, після чого був дещо доопрацьований і прийнятий на озброєння ВМС Туреччини. А скоро безпілотник отримає нові снаряди.

Концепт морського дрона ULAQ Фото: navalnews

Основні характеристики морського дрона ULAQ:

довжина: 11 м;

швидкість: 35 вузлів;

дальність: 400 км;

озброєння:

протикорабельний захист — 4 ракети Cirit і 2 ракети UMTAS; захист бази/гавані — 12,7-мм RWS; протичовновий захист — протичовнові ракети (можуть бути оснащені торпедами LW);

станція управління: може управлятися з наземних і морських станцій.

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