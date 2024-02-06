Морской дрон сможет стрелять крылатыми ракетами ÇAKIR: что известно (видео)

Такую же концепцию могли бы реализовать в Украине, установив противокорабельную ракету "Нептун" на беспилотную морскую платформу, cчитают эксперты.

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На выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) турецкая верфь ARES продемонстрировала обновленный концепт своего беспилотного надводного корабля ULAQ, вооруженного крылатой ракетой ÇAKIR производства Roketsan, передает Naval news.

ARES и Roketsan совместными усилиями хотят установить ракеты ÇAKIR на морской дрон, однако работы пока находятся на стадии проектирования. Издание Defence-ua предположило, что такая концепция могла бы быть реализована в Украине, например, если бы удалось установить противокорабельную ракету "Нептун" на беспилотную морскую платформу.

Ракеты компании Roketsan Фото: Roketsan

Крылатые ракеты ÇAKIR, летящие на скорости 0,75-0,85 Маха, смогут поражать цели, находящиеся на расстоянии 150 км, тогда как дальность L-UMTAS и Cirit ограничивалась 8-10 км. ÇAKIR представляет собой управляемую ракету с системой IIR, устраняющей проблемы с распознаванием целей в прибрежных водах. Примечательно, что после запуска ракета может управляться другим подразделением, что повышает уровень контроля и координации в ходе военно-морских операций. ÇAKIR также может быть запущена с турецких дронов AKINCI и AKSUNGUR, напоминает издание.

ULAQ был впервые представлен в октябре 2020 года. Он имеет дальность действия 400 км, скорость 65 км/ч, возможности дневного и ночного видения и инфраструктуру зашифрованной связи, которой можно управлять с мобильных транспортных средств, штаб-квартиры ВМС или с морских платформ, таких как самолеты, авианосцы или фрегаты. В его задачи входят разведка, наблюдение, рекогносцировка, атака целей, миссии по сопровождению и защита стратегической инфраструктуры.

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Дрон располагает пусковой установкой для четырех ракет Cirit с лазерным наведением и двух противотанковых ракет большой дальности с лазерным наведением L-UMTAS. ULAQ в ходе тестирования стрелял ракетами Cirit по наземной цели, после чего был несколько доработан и принят на вооружении ВМС Турции. А скоро беспилотник получит новые снаряды.

Концепт морского дрона ULAQ Фото: navalnews

Основные характеристики морского дрона ULAQ:

длина: 11 м;

скорость: 35 узлов;

дальность: 400 км;

вооружение:

противокорабельная защита — 4 ракеты Cirit и 2 ракеты UMTAS; защита базы/гавани – 12,7-мм RWS; противолодочная защита — противолодочные ракеты (могут быть оснащены торпедами LW);

станция управления: может управляться с наземных и морских станций.

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