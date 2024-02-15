Морський бій на користь України. Як Росія зазнає поразки у Чорному морі

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Війна, яку Україна вимушена вести, обороняючись від російської агресії, змінить не тільки уявлення про стратегію і тактику та військові статути, але й саму методологію визначення паритету сил у війні.

Наприклад, Україна, яка майже немає класичного військового флоту, за рахунок спеціальних операцій, завдавши асиметричні удари, досягає на морі більш вагомих результатів, аніж противник.

Можна сказати, що наш ГУР за рахунок спецоперацій зміг поступово змінити баланс сил в північно-західній частині Чорного моря на користь України.

Знову дрони Magura, які вже потопили "Івановець", завдають удар по супротивнику. І знову Група 13.

Головне управління розвідки України спільно з ЗСУ 14 лютого 2024 року потопили десантний корабель росіян "Цезар Куніков". На ньому могло бути 87 членів екіпажу.

Українські дрони влучили в лівий борт, корабель затонув швидко поблизу берегів Алупки в Криму. Рятувальна операція не вдалася.

Що відомо про цей корабель?

Один із мемов на загибель "Цезаря Кунікова"

Він був флагманом групи російських кораблів у 2008 році, коли Росія атакувала Грузію. Давав морський бій грузинським катерам.

У жовтні 2015 доставляв зброю і боєприпаси в Сирію.

Того ж року представляв морську міць Росії на міжнародній виставці озброєнь IDEF-2015 в Стамбулі.

"Цезар Куніков" був багатопалубним десантним кораблем. Його основне призначення – прийом з берега і транспортування морем гусеничної, колісної та будь-якої військово-транспортної техніки.

Водночас таке судно могло використовуватися для встановлення мінних загороджень, тобто потенційно могло загрожувати нашим одеським портам та судноплавству.

Корабель був здатний транспортувати вантаж вагою до 650 тонн на відстань 4700 миль (приблизно 8700 км). Також він міг перевозити міни, тому підводну детонацію від вибухів під час затоплення чули і спостерігали кримчани.

Сили оборони України вже вражали цей корабель в Бердянському морпорту в березні 2022 року.

Це четвертий десантний корабель, який потопили українські сили під час повномасштабної війни. До цього були знищені "Саратов" у Бердянську (24 березня 2022 року), "Мінськ" у Севастополі (13 вересня 2023 року) і "Новочеркаськ" (26 грудня 2023 року).

Але це перший великий десантний корабель, який потоплено саме дронами-камікадзе.

Свій умовний "порох" у морській війні Україна таки знайшла.

Командир БДК "Цезар Куніков", капітан 3 рангу Олександр Чирва, загинув від поранень у квітні 2022 року під час першої фази російського вторгнення в Україну.

Морський бій, який веде ГУР спільно з іншими підрозділами Сил Оборони, складається на користь України.

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