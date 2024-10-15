Удар по долару і євро. Що готується на саміті БРІКС наприкінці жовтня

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Прояснюється частина порядку денного на саміті БРІКС.

Одна з ключових частин переговорів — створення альтернативної фінансової інфраструктури.

Обговорюється три ключові елементи оної:

Транскордонна платіжна система БРІКС. Я її вже описував у своїх постах: три цифрові валюти (юань, рупія, рубль), кліринг за операціями, режим 24/7 без комісій і мультичастотне курсоутворення на базі смартконтрактів. Тут більше удар по долару, оскільки величезний сегмент розрахунків піде на цифрову платформу БРІКС. Депозитарій цінних паперів БРІКС. Аналог Euroclear. Тут удар по європейській депозитарній інфраструктурі та її доходах. Система перестрахування БРІКС. Тут уже удар по британських страховиках.

До речі, в межах БРІКС уже створено і свій аналог Світового банку або МВФ — Новий банк розвитку під керівництвом Ділми Русеф, яка раніше обіймала посаду президента Бразилії.

Основна мета — розпаралелити фінансові системи країн БРІКС на оншорну фіатну, класичну ("дружить" з євро і доларом, тобто зі США та ЄС) і офшорну цифрову (махає долару і євро ручкою).

Оншорна — для лінку національних, класичних фінансових систем із Заходом.

Офшорна — для операцій всередині БРІКС і з країнами глобального світу в межах нового цифрового фінтеху.

Що задумали учасники БРІКС? Фото: Getty Images

Ось вам і на практиці революція Глобального Півдня проти нееквівалентного глобального обміну фіатних резервних валют Заходу на матеріальні ресурси країн, що розвиваються.

Ну і звичайно, одна з цілей — обхід санкцій і недопущення блокування активів країн БРІКС у майбутньому.

Я проаналізував аналітичну доповідь БРІКС щодо створення альтернативної фінансової системи і знайшов цікаву табличку.

Наразі у світі заблоковано:

120 млрд дол. Ірану;

300 млрд дол. РФ;

168 млрд дол. Лівії;

12 млрд дол. Афганістану;

31 тонна золота Венесуели.

І це вже не копійки заблокованих коштів КНДР чи Сирії.

На ці гроші жити можна...

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