Удар по долару і євро. Що готується на саміті БРІКС наприкінці жовтня
Цілком можливо, що майбутній саміт БРІКС у Казані стане революційним, припускає економіст Олексій Кущ. Схоже, що учасники групи готують створення глобальної фінансової системи, яка зможе потіснити долар і євро.
Прояснюється частина порядку денного на саміті БРІКС.
Одна з ключових частин переговорів — створення альтернативної фінансової інфраструктури.
Обговорюється три ключові елементи оної:
- Транскордонна платіжна система БРІКС. Я її вже описував у своїх постах: три цифрові валюти (юань, рупія, рубль), кліринг за операціями, режим 24/7 без комісій і мультичастотне курсоутворення на базі смартконтрактів. Тут більше удар по долару, оскільки величезний сегмент розрахунків піде на цифрову платформу БРІКС.
- Депозитарій цінних паперів БРІКС. Аналог Euroclear. Тут удар по європейській депозитарній інфраструктурі та її доходах.
- Система перестрахування БРІКС. Тут уже удар по британських страховиках.
До речі, в межах БРІКС уже створено і свій аналог Світового банку або МВФ — Новий банк розвитку під керівництвом Ділми Русеф, яка раніше обіймала посаду президента Бразилії.
Основна мета — розпаралелити фінансові системи країн БРІКС на оншорну фіатну, класичну ("дружить" з євро і доларом, тобто зі США та ЄС) і офшорну цифрову (махає долару і євро ручкою).
Оншорна — для лінку національних, класичних фінансових систем із Заходом.
Офшорна — для операцій всередині БРІКС і з країнами глобального світу в межах нового цифрового фінтеху.
Ось вам і на практиці революція Глобального Півдня проти нееквівалентного глобального обміну фіатних резервних валют Заходу на матеріальні ресурси країн, що розвиваються.
Ну і звичайно, одна з цілей — обхід санкцій і недопущення блокування активів країн БРІКС у майбутньому.
Я проаналізував аналітичну доповідь БРІКС щодо створення альтернативної фінансової системи і знайшов цікаву табличку.
Наразі у світі заблоковано:
- 120 млрд дол. Ірану;
- 300 млрд дол. РФ;
- 168 млрд дол. Лівії;
- 12 млрд дол. Афганістану;
- 31 тонна золота Венесуели.
І це вже не копійки заблокованих коштів КНДР чи Сирії.
На ці гроші жити можна...
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо